Críticas a Timochenko por celebrar fallo contra Uribe: “Ahí debería estar usted”

Rodrigo Londoño sugiere que Álvaro Uribe se someta a la JEP tras las declaraciones de Salvatore Mancuso, pero el exmandatario le respondió con uno de sus delitos - crédito Lina Gasca/Colprensa

El fallo condenatorio contra Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal ha provocado múltiples reacciones en el país político y en el exterior.

Uno de los pronunciamientos que siguieron al fallo proclamado por la juez Sandra Heredia fue el de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex líder de las Farc-EP, desmovilizado en 2016 con el Acuerdo del Teatro Colón. El antiguo cabecilla del grupo terrorista, vía X, celebró la decisión judicial y sus implicaciones sociales.

“La sentencia condenatoria contra Uribe es un hito que marca un cambio de época en Colombia. El país no puede ser tierra sin ley para los poderosos. La nación debe rodear a la justicia para que la verdad histórica y judicial sean base para la no repetición y la reconciliación”, escribió Londoño.

Londoño celebró el fallo condenatorio a Uribe - crédito X

La publicación de Londoño no estuvo exenta de ser criticada y cuestionada por usuarios que consideran que, dado su prontuario en el conflicto armado y sus responsabilidades en hechos de violencia, no debería estar hablando de justicia, máxime cuando fue indultado por el mencionado acuerdo.

“Vos deberías también estar condenado y pagando con cárcel. ¿Ya pagó a la víctimas? Ustedes son el mayor monumento a la impunidad de éste país, no venga a dar lecciones de moralidad que usted es un poderoso sin ley“, escribió uno de los detractores de Londoño.

“Este es el mundo al revés que un asesino tan asesino como usted esté sacando pecho, libre y orondo hablando de justicia. El descaro de ustedes es indignante hasta la médula”, se lee en otro cometario.

Usuarios arremetieron contra Timochenko - crédito X

Sandra Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático y expresidente de Camacol, respondió a Londoño Echeverry, cuestionándolo por la realidad de violencia que las llamadas “disidencias” de las Farc han impuesto, a través de diferentes frentes, en varias regiones del país.

“Su cinismo y el de sus cómplices a los que les regalaron una curul, no tiene límites. Ustedes sembraron el terror en nuestro país, que solo el Presidente Álvaro Uribe se atrevió a enfrentar, ese sí fue un hito en la historia de Colombia. Usted no puede hablar de justicia, pues para ustedes brilló la impunidad. Usted no puede hablar de no repetición, porque sus cómplices narcoterroristas de las “disidencias’ están asesinando colombianos y siguen reclutando niños, como lo hacían ustedes. Usted y sus cómplices no pueden hablar de reconciliación porque nunca respondieron por las masacres y los delitos de lesa humanidad que cometieron”.

Sandra Forero y su respuesta a Timochenko - crédito X