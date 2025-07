Yina Calderón rechazó propuesta de Andrea Valdiri para su pelea en ‘Stream Fighters 4′ y le puso sobrenombre nuevo: “Tronchatoro está pidiendo que pelee sin casco”

Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan un tenso cruce en redes sociales previo a su combate en Stream Fighters 4 - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La expectativa ante el encuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4 sigue en aumento tras un intercambio de declaraciones en redes sociales que se robó la atención de sus seguidores.

Las influencers, conocidas por su presencia en plataformas digitales y polémicas mediáticas, cruzaron mensajes públicos sobre las condiciones de su enfrentamiento pautado para el 18 de octubre en Bogotá.

El origen de la controversia surgió cuando Yina Calderón, empresaria de fajas, DJ e influencer huilense, comentó en una transmisión en vivo sobre el reciente combate de boxeo entre Westcol y The Grefg en La Velada del año 5.

En ese contexto, Calderón abordó el tema de su próxima pelea con Valdiri. Admitió no tener experiencia en boxeo y expresó inquietud sobre lo que le esperaba en el ring.

“Yo no sé yo en qué me metí. O sea, se lo digo porque es que literal, yo nunca en mi puta vida he boxeado. O sea, yo me he agarrado en el colegio, porque yo estaba en el colegio, yo me he agarrado a las trompadas. Pero yo eso de que entienda que esto, que el otro, que yo no sé, yo estoy la inmunda. Pero yo tengo buena resistencia. Yo pego duro, que yo soy gamina, ustedes lo saben. Pero me voy a poner a entrenar muy juiciosa. La verdad, he entrenado como he entrenado muy poco”, reconoció en su transmisión.

Tras estas declaraciones, Andrea Valdiri, empresaria y bailarina barranquillera, reaccionó desde sus historias de Instagram. Valdiri aprovechó el momento para lanzar un reto directo a Calderón. La invitó a pelear sin casco de protección, argumentando que sería una muestra de fortaleza y autenticidad frente a sus seguidores.

“Ella por ahí dio su punto de vista, que ella gamina, que ella tiene resistencia. Mire, yo te voy a decir una vaina, Yina, ¿si tan gamina te crees? Tírate sin casco. ¿Tú no te crees calle? ¿Tú no te crees Juanchita? Bueno, yo te reto a que te tires sin casco, vamos a hacer historia. Vamos a ser las primeras mujeres en la pelea de West sin casco (...) Prepárate, mira, tienes tiempo. Yo esto no lo cojo en mamadera de gallo y si yo me metí en esto es porque de verdad le estoy metiendo disciplina. Espero que te prepares porque yo no voy a perder el tiempo allá, yo voy a dar un buen show”, instó Valdiri.

Andrea Valdiri no ha dejado de mostrar en sus redes parte de su rutina de preparación, reiterando su compromiso con el deporte y su determinación a llegar en óptimas condiciones al evento.

“Machi, espero tener una buena contrincante, espero dar lo mejor de mí, me estoy preparando durísimo. Mira, yo cuando cojo un temita, en verdad que no me gusta perder el tiempo, yo lo cojo en serio. Todos los días les voy a poner mi videíto, la estoy dando toda, se lo juro por las personas que están creyendo en mí, que son mis seguidores, mis hijas, mi familia, mi novio. Yo la voy a dar, hermana. Prepárense que lo que viene es candela”, destacó Valdiri ante su comunidad.

El desafío no tardó en provocar respuesta. Yina Calderón acudió a sus redes para rechazar rotundamente la propuesta de combatir sin la protección reglamentaria. “Tronchatoro está pidiendo que pelee sin casco! No… por 3 razones! 1- Es un deporte que se pelea con casco. 2- Tengo prótesis de mentón y no me voy a arriesgar!3- Yo no soy TAN CONVENCIDA y NO me creo la vaca que más caga, por lo tanto no la subestimo!(Pilas que el que mucho habla poco hace, los verdaderos caminan callados)”, expresó Calderón, que además utilizó el apodo “Tronchatoro” para referirse a Valdiri en tono irónico.

La empresaria huilense amplió sus argumentos en una historia de Instagram, donde insistió en la importancia de respetar las reglas y cuidar la integridad física en el deporte. Además, reconoció la dedicación de su oponente y aseguró que no piensa subestimarla.

“Yo tengo una prótesis de mentón y no quiero que me la corran, ¿por qué? Porque yo no la subestimo a ella. Sí, yo no me creo la vaca que más caga. Yo no me creo la última Coca-Cola del desierto. Yo no hablo tanta mierda como ella. Entonces, como yo no soy así, yo no la subestimo porque soy consciente de que es una mujer que entrena, que es una mujer que es más grande que yo, que yo soy la que tiene la pelea más dura de la noche, por eso voy de últimas, creería. Entonces, pues por eso simplemente no, que ella si quiere pelear sin casco”, explicó.

Yina Calderón recordó que en su paso por realities como La casa de los famosos Colombia ha demostrado que es capaz de superar expectativas y cumplir lo que se propone. Criticó a Valdiri por hablar de más y advirtió que muchas personas que presumen antes de un combate, después no logran sostenerlo frente a su rival.

“Yo soy una vieja que sorprende. ¿Qué es lo que pasa? Que no hablo tanta mierda como ella. Esa mujer es de esas mujeres que bla bla bla y lo tienen de frente a uno y se cagan ahí mismo (...) esperemos que dé la pelea de la vida (...) porque para tanta mondá que está hablando, que pelee ella sin casco, ¿qué le haga? Que ella, ya que está tan convencida que me va a ganar, que le haga, pero que no subestimen al rival porque a veces subestimamos a la gente y nos terminan callando la jeta", culminó.

La pelea de ambas creadoras de contenido está programada para el 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá, dentro del evento Stream Fighters 4, organizado por el streamer Westcol. El evento contará con público en vivo y será transmitido por la plataforma Kick.

Por qué Yina Calderón le dice “Tronchatoro” a Andrea Valdiri

A través de una transmisión en vivo, la empresaria e influencer huilense Yina Calderón se refirió a Andrea Valdiri como “Tronchatoro”, haciendo alusión a un personaje de ficción de la película Matilda.

La DJ de guaracha expresó sus razones: “Yo le digo Tronchatoro porque es que es grandísima, es altota, es cuerpada, Tronchatoro me va a volver mierda o yo volveré mierda a Tronchatoro”.

Andrea Valdiri, lejos de quedarse callada, ella misma hizo un meme donde aparece como Tronchatoro y tiene de cabeza a Yina Calderón. “Tronchatoro Valdiri vs artesana maya Calderón”, escribió junto a la imagen.

