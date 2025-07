Yina Calderón está despechada por el desprecio de Epa Colombia, aún no la ha recibido en la cárcel: le dedicó una canción

Yina Calderón expresó su tristeza por la situación de su amiga Epa Colombia - crédito Notitalencol/Instagram

Yina Calderón, participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, hizo una sentida dedicatoria en medio de una reunión familiar que hizo en su casa.

Para la ocasión, contrató un grupo musical de vallenato y aprovechó el encuentro para recordar a varios de sus compañeros del programa, al igual que a su amiga Epa Colombia, actualmente privada de libertad por los problemas ocasionados a las instalaciones del TransMilenio en Bogotá.

Durante la celebración, Calderón mencionó a algunos de los exhabitantes del reality y expresó palabras de buenos deseos. “Espero que estén bien y que los proyectos de Karina García sigan adelante”, sostuvo la DJ al referirse a quienes compartieron con ella la experiencia televisiva, en medio de tensiones y fuertes polémicas.

Calderón afirmó que ha intentado apoyar a ‘Epa Colombia’, pero se sintió excluida al ver que la empresaria aceptó otras visitas, incluida la del humorista Alerta - crédito @yinacalderontv / IG

En un momento, con la música de fondo, la exconcursante se refirió a Epa Colombia, con quien mantuvo una relación cercana antes de su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia 2025.

En honor a su amiga, solicitó al grupo musical la interpretación del tema Si no me falla el corazón, de Los Diablitos.

El grupo aceptó el pedido y ofreció unas palabras: “Con mucho cariño, para Epa Colombia, de parte de Yina, que la quiere mucho”. Durante la canción, Calderón se emocionó hasta las lágrimas y cantó junto a los músicos.

Después de su salida del reality, Calderón supo que Epa Colombia se encontraba en la cárcel y manifestó su intención de visitarla periódicamente para apoyarla. No obstante, hasta la fecha, no logró concretar estas visitas. “No he podido entrar al centro carcelario porque Epa Colombia no está pasando por un buen momento anímico y solo desea ver a su entorno más cercano”, explicó la DJ al describir la situación de su amiga.

Yina Calderón rompió en llanto por la situación que atraviesa su amiga Epa Colombia - crédito Notitalencol/Instagram

Yina Calderón reaccionó a la visita de Alerta a Epa Colombia y ambos aclararon la situación

Yina Calderón expresó descontento tras conocerse que Juan Ricardo Lozano, conocido como Alerta, visitó en la cárcel a Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

Calderón había declarado previamente su deseo de ver a Barrera en el centro de reclusión, visita que no se ha podido concretar.

En redes sociales, Calderón cuestionó el acceso de otras personas a su amiga mientras que a ella le fue negada la entrada. “La verdad estoy un poco triste sobre ese tema, porque siento que no es la manera, de actuar. Resulta y pasa que yo siento que he estado para la Epa, desde que me enteré de que estaba en la cárcel, yo siempre he estado para ella, pero, pues, ha estado aceptando toda clase de visitas y la mía no”, señaló.

El humorista explicó cómo pudo tener la oportunidad de interactuar con la empresaria en El Buen Pastor - crédito @yinacalderontv/Instagram

Además, explicó que su interés por la visita era genuino, no mediático: “Yo siento que he estado firme, a mí no me interesa ir a visitarla como para grabarla, sino de verdad de corazón”, destacó.

Calderón también comentó que la empresaria le había dicho que prefería recibir primero a su familia por su situación emocional. Sin embargo, la publicación de una imagen de Epa Colombia junto al humorista Alerta generó interrogantes en redes sociales acerca de cómo él pudo concretar la visita antes que Yina.

Ante el revuelo, Alerta, quien es también abogado, explicó las circunstancias que facilitaron su ingreso al penal El Buen Pastor el jueves 24 de julio.

En un video compartido junto a Calderón y La Toxi Costeña, el humorista expuso: “La gestión mía se agilizó debido a mi trabajo como abogado. Estaba haciendo otras diligencias y eso ocasionó que pudiera saludar a Epa. Pero, Yina siempre ha estado con el corazón en la mano, tratando de entrar y de abrazar a su gran amiga Epa. No es por defenderla, pero así son las cosas”.

Durante el mismo espacio, Yina Calderón reiteró que no existen resentimientos entre ella y Epa Colombia. Descartó además que la negativa de ingreso haya sido por decisión de la propia Daneidy Barrera.