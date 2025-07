Jhonny Rivera volvió a conmover con con nuevo acto de amor por los animales: rescató a un caballo en grave estado

Jhonny Rivera rescata a un caballo en grave estado y pide ayuda para ponerle nombre - crédito jhonnyrivera / Instagram

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera no solo sigue enamorando a sus seguidores con sus éxitos musicales, también se ha convertido en un verdadero referente de amor y compromiso con los animales.

En un nuevo acto que conmovió profundamente a sus seguidores, el artista rescató un caballo en delicado estado de salud, que había sido abandonado en plena vía pública en el sector de La Cuchilla de los Castros, en Cuba, Pereira.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cantante conoció el caso gracias a sus seguidores, que lo etiquetaron masivamente en un video publicado en redes sociales. En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se mostraba al equino tendido bajo el sol, sin agua ni alimento, y expuesto al riesgo de atropello.

El cantante acoge al animal en su finca de Pereira tras ser abandonado en la vía pública - crédito jhonnyrivera / Instagram

La cuenta @AtenciónPereira reportó que el animal llevaba varias horas en esas condiciones y que su estado era crítico, con signos evidentes de desnutrición, maltrato en la piel y problemas en sus patas delanteras.

Jhonny no fue indiferente. Fiel a su sensibilidad con los animales —que ya había demostrado anteriormente al rescatar a su caballo Valentino—, el artista respondió de inmediato. “Como me etiquetaron tanto con el tema de un caballito que estaba en unas condiciones muy lamentables, muy tristes, que a cualquiera conmueven, y por supuesto, a mí también, les quiero contar que ya lo tengo en la finca”, expresó a través de un video publicado en sus redes sociales.

Un nuevo reto: salvar una vida

Desde su finca en la capital de Risaralda, el cantante informó que ya inició el proceso de recuperación del caballo. “Sobre todo con comida, que era lo principal, hidratación, suero, vitaminas. Ya empezamos con eso”, explicó, mientras mostraba imágenes del animal siendo atendido con cuidado y dedicación.

Rivera inicia el proceso de recuperación con atención veterinaria, hidratación y alimentación especializada - crédito jhonnyrivera / Instagram

También relató que se le realizaron exámenes médicos exhaustivos para detectar posibles enfermedades, como neumonía, y verificar su estado general de salud. “No es una tarea fácil, es un reto muy complicado, pero al menos ya empezamos”, señaló con esperanza.

Además, como parte de su compromiso con la transparencia y el vínculo con sus seguidores, Jhonny pidió ayuda para encontrarle nombre al caballo. “Mi gente, les muestro nuestro próximo reto… ¡Vamos a recuperarlo! Ayúdenme a pensar, pues, ¿qué nombre le ponemos?”, escribió en sus historias de Instagram.

Las reacciones en redes

El rescate no pasó desapercibido. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, cariño y admiración hacia el artista. Comentarios como “El gran Jhonny Rivera, qué belleza de labor haces”; “Gracias por no ser indiferente al sufrimiento de este animalito”, y “Haga lo suyo, maestro, usted solo sirve para dar amor y alegrías”, inundaron su perfil. Muchos destacaron la coherencia entre sus palabras y acciones, recordando que su finca no solo es un hogar para él, sino un refugio para muchos animales que ha rescatado a lo largo de los años.

El artista comparte el caso en redes y recibe mensajes de apoyo y admiración de sus seguidores - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Jhonny Rivera, conocido por éxitos como “El dolor de una partida”, “El intenso” o “Nuestro amor no puede ser”, ha logrado consolidarse como una figura querida por su música, y por su compromiso social y animalista. Su finca, ubicada en su natal Pereira, se ha convertido en un verdadero santuario donde conviven caballos, cerdos, gallinas, peces y otras especies, muchas de las cuales han sido acogidas tras haber vivido en condiciones de maltrato o abandono.

Aunque Jhonny Rivera ha estado en el centro del ojo público por razones más mediáticas —como su relación amorosa con la joven cantante Jenny López, cuya diferencia de edad ha generado debates—, este tipo de gestos solidarios demuestran una faceta mucho más profunda del artista tendiendo una mano a los que no tienen voz.