A un día de conocer el dictamen de la juez, Álvaro Uribe arremetió contra su denunciante: “Iván Cepeda sin límites, el perfecto camarada de la Farc”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez divulgó un nuevo pronunciamiento en el que formula fuertes señalamientos contra el senador Iván Cepeda, a quien describe como un actor político sin límites en su relación con estructuras ligadas a la antigua guerrilla de las Farc. Uribe sostiene que la trayectoria de Cepeda estaría marcada por vínculos ideológicos, familiares y políticos con el grupo insurgente, así como por supuestas actuaciones para afectar su reputación y la de su familia.

Según el exmandatario, Cepeda se habría formado ideológicamente desde la infancia en entornos comunistas en el extranjero y, de acuerdo con su versión, su entorno familiar guardaría relación directa con la historia de la Farc. Uribe asegura que existen antecedentes que demuestran el respaldo de Cepeda a figuras como Iván Márquez y Jesús Santrich, antiguos dirigentes del grupo armado.

En su pronunciamiento, Uribe sostiene que Cepeda habría gestionado encuentros con exjefes paramilitares en cárceles de Estados Unidos, con el objetivo de vincularlo a actividades ilegales. Sostiene que esas reuniones incluyeron supuestas manipulaciones en actas oficiales y la omisión deliberada de nombres de personas que, según él, en su momento fueron rivales políticos de Cepeda, pero que más tarde se convirtieron en aliados en los acuerdos con la antigua guerrilla.

El exjefe de Estado insiste en que el senador ha visitado reiteradamente cárceles del país para, según afirma, obtener declaraciones de reclusos dispuestos a testificar en su contra. Sostiene además que testigos como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra habrían recibido beneficios y recursos a través de fundaciones afines a Cepeda, pese a que no serían presos políticos sino delincuentes comunes, de acuerdo con la versión del líder del Centro Democrático.

“Cepeda visitó muchos presos en las cárceles, envió a la justicia las declaraciones que tomó a los delincuentes comunes Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. Las mentiras de ambos fueron probadas por mis abogados y en mi defensa material. Los dos viven resentidos porque fueron puestos presos en mi gobierno. No pudieron entrar a Justicia y Paz ni a la JEP, dada la naturaleza de sus delitos”, escribió.

Uribe también indica que, a pesar de haber existido pruebas de las supuestas gestiones de Cepeda para otorgar favores a Monsalve, se habrían ocultado pruebas relevantes como la información contenida en el teléfono móvil del senador, cuyo contenido, según denuncia, no fue entregado oportunamente a las autoridades.

En su declaración, el expresidente vincula a Cepeda con figuras políticas como la fallecida Piedad Córdoba y Mercedes Arroyave, de quienes asegura que tuvieron actuaciones conjuntas con el senador y que habrían respaldado, de acuerdo con sus palabras, una estrategia de calumnias en su contra. Igualmente, menciona episodios en los que el senador lo habría vinculado a redes criminales y a narcotraficantes, afirmaciones que Uribe niega de forma categórica.

“Se probó que Piedad Córdoba, fallecida, y Mercedes Arroyave fueron compañeras de fechoría de Cepeda. Mercedes Arroyave está perdida. La ausencia de Mercedes Arroyave en el juicio indica que encubre acciones del senador Cepeda. Si tuviera algo que decir contra mí, habría aparecido”, añadió.

Otro de los puntos planteados por el exmandatario es que Cepeda habría utilizado procesos judiciales para influir en decisiones que lo afectaron directamente, como su detención domiciliaria. Señala que uno de los magistrados involucrados tendría vínculos laborales con la familia de Cepeda y con el gobierno de Juan Manuel Santos, contexto en el que, según Uribe, se produjeron decisiones contrarias a su favor.

De igual forma, cuestiona que Cepeda, junto con el exfiscal Eduardo Montealegre y el presidente Gustavo Petro, haya tejido lo que califica como una red política cercana a intereses de la antigua Farc, la cual, en su opinión, ha promovido acciones para vincularlo judicialmente. Resalta que distintas instancias de la Procuraduría habrían coincidido en pedir su absolución en los procesos, aunque considera que esto ha sido ignorado por sus adversarios.

“Cepeda irrespetó a dos fiscales que yo no conocía y que solicitaron preclusión en mi favor. Uno de ellos compulsó a Cepeda por soborno de testigos. El Tribunal de Bogotá no negó la preclusión de manera absoluta, pidió más pruebas, cuya práctica me favoreció, sin embargo, otro fiscal nombrado y promovido por el Ministro de Justicia Eduardo Montealegre cuando ejercía como Fiscal General, me acusó con clara violación del conflicto de interés. Cepeda y Montealegre han sido cercanos complacientes de la Farc y compinches del Presidente Petro”, expuso.

Finalmente, Uribe manifiesta que Cepeda ha planteado a integrantes del Centro Democrático un acuerdo para cerrar procesos judiciales mediante una ley de punto final, lo que interpreta como un intento de compararlo con exintegrantes de la guerrilla indultados tras los acuerdos de paz. Sostiene que Cepeda se estaría apoyando en una estrategia de desprestigio basada en imputarle delitos para minar su credibilidad política.

“Cepeda está documentado por la guerrilla como su ujier, su mensajero, un comunista de patraña, una apariencia de Señorón que en los Derechos Humanos oculta el odio. Cepeda un aspirante presidencial sobre la difamación del adversario que le indicaron como el correcto para sus propósitos”, concluyó.