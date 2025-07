Yina Calderón le respondió a Lina Tejeiro, luego de los comentarios sobre su físico: “Yo no me pongo a chillar”

La Dj se refirió a la reacción negativa que trajeron sus comentarios sobre el físico y el look de Lina Tejeiro - crédito @linatajeiro y @yinalcalderontv/Instagram

A lo largo de su carrera, la actriz Lina Tejeiro se ha referido en distintas oportunidades a los cambios en su físico, y particularmente en su peso, que con regularidad la transforman en blanco de los usuarios de redes sociales.

A esto se sumó la decisión de hacerse un nuevo corte de pelo, que generó reacciones divididas. Entre las más sonadas estuvo la de Yina Calderón, que se expresó de manera despectiva sobre la apariencia física de la actriz llanera, haciendo énfasis en que se veía “mejor flaca y con el pelo largo”.

“Me da un poco de risa, porque hay gente que vive metida hablando de cuerpos ajenos como si fueran nutricionistas, o hablando de estilos, como si el mal gusto tuviera doctorado”, comentó Tejeiro en un video publicado en sus redes sociales refiriéndose a estas reacciones, para luego sumar una indirecta, que fue tomada como una referencia a Yina Calderón.

Lina Tejeiro reaccionó a críticas por su subida de peso y cambio de imagen - crédito @linatejeiro/IG

“Lo curioso es que cuando uno les devuelve la opinión, lloran, hacen live, piden respeto, que el cuerpo no se toca. Pero claro, si lo dicen ellas, es sinceridad. Si se lo dicen a ellas, es violencia”, expresó.

Lo anterior llevó a que un sector de las redes sociales acusara a Yina de hacer “body shaming” en contra de la actriz. La huilense no tardó en responder a lo dicho por Tejeiro, durante una transmisión en vivo.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se defendió afirmando que su intención era no era atacar ni menospreciar a la actriz, sino expresar meramente su punto de vista.

“Me han tirado súper duro que porque dije que Lina Tejeiro está gorda, que por qué me meto con las gordas, que todo lo que digo es malo. Lo único que dije fue que a mi parecer, sin tener ningún problema con ella porque no me cae mal, se ve mejor flaca”, indicó.

La huilense se pronunció luego de sus comentarios sobre el físico de la actriz - crédito @Dayana.astudillo19/TikTok

La DJ afirmó sentirse sorprendida por la repercusión de sus palabras. “Nunca me imaginé que mis comentarios sobre el físico de Lina fueran a volverse una polémica y ya varias personas me estaban ‘funando’ por meterme con las personas de talla grande”, aseguró.

Pese a ello, Yina no se arrepintió o se disculpó, rechazó la idea de modificar su discurso para evitar controversias: “Entonces, ¿soy hipócrita y digo que está divina como está? No”, apuntó, remarcando que ella misma recibe comentarios de ese tipo y no se manifiesta del modo en que lo hizo Tejeiro. “Es como cuando ustedes me dicen que cuando estoy gorda me parezco a Fiona y yo no me pongo a chillar”, indicó.

El humorista explicó cómo pudo tener la oportunidad de interactuar con la empresaria en El Buen Pastor - crédito @yinacalderontv/Instagram

El viernes 25 de julio, Yina y Alerta compartieron espacio en las historias de Instagram de la huilense, con el fin de aclarar el motivo por el que el humorista y exparticipante de La casa de los famosos Colombia tuvo la posibilidad de visitar a Daneidy Barrera en El Buen Pastor.

“La gestión mía se agilizó debido a mi trabajo como abogado. Estaba haciendo otras diligencias y eso ocasionó que pudiera saludar a Epa. Pero, Yina siempre ha estado con el corazón en la mano, tratando de entrar y de abrazar a su gran amiga Epa. No es por defenderla, pero así son las cosas”, expresó.

Adicionalmente, en la reunión que también contó con la presencia de La Toxi Costeña, Yina aprovechó para aclarar que no guarda resentimiento hacia su amiga, luego de sus comentarios lamentando que hasta la fecha no se haya podido encontrar con ella en el centro penitenciario.