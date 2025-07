Luis Carlos Reyes respalda a Márquez y denuncia clientelismo en la Dian

Las recientes declaraciones de la vicepresidenta reabren el debate sobre la representación real de sectores marginados y evidencian fracturas en la gestión política del Ejecutivo de Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República

Durante el evento ‘Juntas por la restauración de nuestra dignidad’, realizado en Cali con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, planteó de forma directa su sensación de exclusión en los espacios de decisión del Gobierno.

Su intervención estableció un nuevo escenario en su relación con el presidente Gustavo Petro y abrió un amplio debate público en torno al papel real de la vicepresidenta dentro del Ejecutivo, según informó El Tiempo.

En su discurso, Márquez expresó: “Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Se nos quiere obedientes. Y si no obedecemos, entonces viene el castigo: la violencia política, la cancelación y la deshumanización pública”.

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y expresidente de la Dian, mostró apoyo público a Márquez. Reyes declaró: “Las niñas, niños y jóvenes que hoy ven luchas como las de la vicepresidenta Francia Márquez están creciendo en un país en el cual la voz de ninguna colombiana o colombiano puede ser acallada. Esa generación reconocerá plenamente lo que le debe al liderazgo de la vicepresidenta”.

Tras su salida del Gobierno, Reyes ha denunciado prácticas clientelistas y presiones para realizar nombramientos dentro de la Dian, atribuyendo responsabilidades al político Roy Barreras:

“El progresismo debe oponerse a lo que podríamos llamar ‘Roy-Benedettismo’, entendido como la idea de que el fin justifica los medios, incluso cuando los medios pueden incluir prácticas de dudosa transparencia, como clientelismo o un manejo cuestionable de recursos públicos”.

Márquez afirmó que, si bien durante la campaña electoral representó “la voz que recorrió el país, la cara de la esperanza” y simbolizó las aspiraciones de sectores marginados, hoy siente que su protagonismo ha quedado reducido a lo simbólico mientras su opinión no incide en las grandes decisiones del Gobierno. Márquez agregó: “Pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la «traidora»”.

El distanciamiento entre Márquez y el presidente Petro se profundizó en las últimas semanas tras la filtración de grabaciones en las que el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva mencionaba presuntos planes de complot vinculados a la vicepresidenta.

Márquez negó cualquier relación con intentos de desestabilización y rechazó vínculos con maniobras para derrocar al mandatario, aunque, acorde con El Tiempo, estos hechos incrementaron la desconfianza en su contra desde sectores próximos al Gobierno.

La crisis interna se agravó cuando Petro acusó a Reyes de facilitar exportaciones de carbón a Israel a través de Glencore, calificándolo de “cómplice del genocidio en Gaza”.

El presidente formuló estas acusaciones en el contexto del conflicto en la Franja de Gaza y la polémica sobre el comercio exterior colombiano hacia ese país. Reyes respondió que las declaraciones del presidente ponen en riesgo su seguridad personal y negó responsabilidades en la operación comercial, señalando que la excepción que permitió vender carbón a Israel fue una instrucción directa del propio jefe de Estado según lo dispuesto en un decreto.

Las declaraciones de Francia Márquez han sido interpretadas como un llamado a revisar el alcance que tiene en la administración actual su rol político y la representación de sectores tradicionalmente marginados.

Movimientos sociales y organizaciones han resaltado el simbolismo de sus palabras, mientras que desde la órbita oficialista han proliferado las críticas y cuestionamientos, profundizando el debate sobre la lealtad interna en el gabinete y la autenticidad de los compromisos de diversidad en el poder.

En paralelo, el caso de Luis Carlos Reyes ha dejado en evidencia tensiones internas y prácticas administrativas cuestionadas dentro del Gobierno. Reyes ha insistido en que recibió presiones para la asignación de cargos y en la persistencia de dinámicas que, a su juicio, contradicen los principios del progresismo impulsados por la actual administración.