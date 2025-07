Expresidente Álvaro Uribe rechazó la zona binacional con Venezuela y acusó al Gobierno Petro de ceder la soberanía nacional

Álvaro Uribe rechaza la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela y la califica como una cesión de soberanía - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó con dureza la propuesta de crear una zona binacional entre Colombia y Venezuela, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, y advirtió que esta medida representa un grave riesgo para la soberanía del país.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, el exmandatario afirmó que el acuerdo significaría, en sus palabras, “entregar Colombia a la tiranía de Maduro”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uribe cuestionó la iniciativa binacional, argumentando que tendría implicaciones políticas, sociales y económicas de gran alcance. En su mensaje, sostuvo: “La zona binacional con Maduro... es el avance en la creación de una Cuba grande. ¿Por qué Petro, que nada le ha ayudado a esos departamentos, ahora se los quiere entregar a la tiranía de Maduro?”.

Para el líder natural del Centro Democrático, el régimen venezolano encarna un modelo que ha destruido las instituciones, la economía y la democracia en Venezuela.

El expresidente colombiano advierte que el acuerdo con Venezuela representa un riesgo para las instituciones y la democracia en Colombia - crédito @AlvaroUribeVel/X

El exjefe de Estado hizo especial énfasis en los efectos negativos del régimen de Nicolás Maduro sobre sus ciudadanos y la estabilidad regional.

En el video, Uribe mencionó que el régimen de Maduro “destruyó la empresa privada, ha expulsado a ocho millones de venezolanos, una tiranía que ha duplicado la pobreza. No nos olvidemos, esa tiranía intentó acabar con la comunidad andina. Afectó seriamente el tratado que tenían México, Venezuela y Colombia”.

Las cifras citadas por el exmandatario hacen alusión a la crisis migratoria y humanitaria que atraviesa Venezuela desde hace varios años.

Según organizaciones internacionales, millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país en busca de mejores oportunidades en otras naciones del continente. Para Uribe Vélez, la creación de una zona binacional solo profundizaría estos problemas y pondría en jaque a varios departamentos de frontera colombianos.

El expresidente insistió en que la medida no cuenta con garantías mínimas para el funcionamiento institucional, afirmando que la alianza “está llamada a no tener instituciones, a no tener reglas, a no tener justicia, a no tener vía de salida, como no tiene el comunismo que ha creado la tiranía de Maduro”.

A su juicio, la experiencia venezolana es un ejemplo que Colombia no debe seguir y las iniciativas conjuntas con el actual régimen de ese país solo traerían repercusiones negativas.

La propuesta de una zona binacional ha causado preocupación en diversos sectores políticos y académicos de Colombia debido a sus posibles implicaciones. Uribe sostuvo que el acuerdo equivale a la “entrega de tres departamentos” colombianos a un régimen que, en su criterio, representa “un modelo sin instituciones ni reglas”.

Diversos analistas han señalado que la implementación de zonas binacionales puede suponer riesgos para el control efectivo del Estado colombiano en regiones de frontera, además de representar un desafío considerable en términos de seguridad, lucha contra el contrabando, y el combate a estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera.

La iniciativa del Gobierno Petro pretende fortalecer la cooperación entre ambos países en aspectos económicos y sociales, así como regular fenómenos como el flujo migratorio. Sin embargo, figuras como Uribe ponen el foco en los riesgos de pérdida de control y de soberanía, recordando los precedentes históricos de la relación bilateral.

El expresidente Uribe denunció que el régimen de Maduro ha destruido la empresa privada y las bases democráticas en Venezuela - crédito Mario Caicedo/EFE

El exmandatario fue enfático en señalar que “Petro, que nada le ha ayudado a esos departamentos, ahora se los quiere entregar a la tiranía de Maduro”, en referencia al supuesto abandono institucional que diversas regiones de Colombia han experimentado a lo largo de los años.

Según Uribe, la falta de atención histórica se agrava con decisiones que, en su opinión, no buscan resolver los problemas reales de la frontera, sino entregar la gestión de estos territorios a intereses extranjeros.

Para el exmandatario, la colaboración actual entre los dos países puede abrir la puerta a situaciones similares a las vividas durante la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales en administraciones anteriores. Mencionó que “afectó seriamente el tratado que tenían México, Venezuela y Colombia”, en alusión a las consecuencias negativas de la política exterior venezolana en la región.

En su pronunciamiento, el líder político criticó que “esa tiranía lo que ha hecho es patrocinar terroristas, albergarlos”, haciendo referencia a denuncias históricas sobre la supuesta presencia de organizaciones armadas colombianas en territorio venezolano.

El exmandatario criticó la política exterior del gobierno Petro y su acercamiento al régimen venezolano - crédito Colprensa

Según Álvaro Uribe, acuerdos como la zona binacional obstaculizan la cooperación en seguridad y dificultan la persecución de grupos al margen de la ley.

Los señalamientos de connivencia entre el régimen de Maduro y algunas organizaciones ilegales han sido materia de debate regional por años y siguen siendo uno de los puntos más polémicos en la discusión sobre la frontera colombo-venezolana.

El expresidente concluyó su mensaje con un llamado enfático: “Tenemos que rechazar esa zona binacional”.

De acuerdo con Uribe, la defensa de la soberanía exige un rechazo firme a acuerdos que, en su opinión, vulneran los intereses nacionales y ponen en peligro la integridad institucional colombiana.

El pronunciamiento del líder del Centro Democrático se suma a otras voces que han expresado escepticismo y oposición frente a la propuesta del Gobierno Petro.