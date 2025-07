Yina Calderón expresó su molestia luego de que Epa Colombia recibiera la visita de Alerta en la cárcel y rechazara la suya: “No es la manera, yo he estado para ella”

La empresaria manifestó su malestar tras enterarse de que Alerta pudo ver a Daneidy, mientras ella sigue sin acceso - crédito @yinacalderontv/Instagram y Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

Yina Calderón, reconocida creadora de contenido y exparticipante de realities como Protagonistas de nuestra tele y La casa de los famosos, manifestó su inconformidad por la reciente actitud de ‘Epa Colombia’ durante la reclusión de esta última.

Luego de conocerse la condena contra Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, quien enfrenta una pena de cinco años y tres meses de prisión por los delitos de delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, Calderón había expresado su intención de visitarla en la cárcel. Hasta el momento, esa visita no se ha concretado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus redes sociales, Yina Calderón reaccionó al ver una imagen de ‘Epa Colombia’ junto al humorista Alerta y comentó: “La verdad estoy un poco triste sobre ese tema, porque siento que no es la manera, de actuar. Resulta y pasa que yo siento que he estado para la ‘Epa’, desde que me enteré de que estaba en la cárcel, yo siempre he estado para ella, pero, pues, ha estado aceptando toda clase de visitas y la mía no. Yo siento que he estado firme a mí, no me interesa ir a visitarla como para grabarla, sino de verdad de corazón, pero siento que no es la manera como ella está actuando conmigo y no porque haya recibido a Alerta, yo amo al maestro, me encanta o sea a mí me negó el acceso porque según ella entró en depresión y todo eso”.

Calderón afirmó que ha intentado apoyar a ‘Epa Colombia’, pero se sintió excluida al ver que la empresaria aceptó otras visitas, incluida la del humorista Alerta - crédito @yinacalderontv / IG

Anteriormente, Calderón había señalado que la empresaria de las keratinas no se encontraba bien emocionalmente y prefería ver primero a su familia. La situación desató diversas reacciones en redes sociales y siguió sumando capítulos entre ambas figuras públicas.

En otro tema, la hermana de Yina Calderón aseguró en entrevista con Yaya Muñoz que, durante su participación en La casa de los famosos’, el Canal RCN le pagó un salario equivalente al de un senador de la República, cifra que rondaría los 48 millones de pesos mensuales. “No sé si pueda decir la cifra por el contrato que tenemos, hay cosas que no se pueden decir, pero más o menos mensual gana más lo que gana un senador (…) Ese dinero lo utilizamos para las cosas de Yina y otras cosas que hay afuera”.

Lina Tejeiro respondió a críticas sobre su cuerpo y lanzó indirecta a Yina Calderón

Lina Tejeiro, actriz colombiana, se refirió a los comentarios negativos que ha recibido sobre su apariencia física y su cambio de look, críticas que aumentaron tras recientes opiniones emitidas por Yina Calderón, empresaria e influencer. Calderón, en una transmisión en vivo, afirmó que la actriz “se ve mejor flaca y con el pelo largo” y cuestionó tanto su peso como su estilo actual.

Ante estos señalamientos, Tejeiro utilizó sus redes sociales para responder a través de una ronda de preguntas con sus seguidores. Sin mencionar directamente a Yina Calderón, la actriz expresó: “Me da un poco de risa, porque hay gente que vive metida hablando de cuerpos ajenos como si fueran nutricionistas, o hablando de estilos, como si el mal gusto tuviera doctorado”.

Lina Tejeiro le habría contestado a Yina Calderón tras criticar su peso y aspecto físico - crédito @linatejeiro y @yinacalderontv/IG

Tejeiro también se refirió a la incoherencia de quienes solicitan respeto por sus propios cuerpos, pero no dudan en criticar a otros: “Lo curioso es que cuando uno les devuelve la opinión, lloran, hacen live, piden respeto, que el cuerpo no se toca. Pero claro, si lo dicen ellas, es sinceridad. Si se lo dicen a ellas, es violencia”.

La actriz destacó que se siente cómoda con su cuerpo actual en cualquier circunstancia y subrayó que tiene la disciplina para transformar su aspecto si lo desea. Además, lanzó un mensaje dirigido a quienes recurren constantemente a procedimientos estéticos: “Me veo divina, así como estoy o más flaca. En pijamas y maquillada, claro, y seguramente eso les arde más que el montón de cirugías mal hechas”.

Su declaración final fue interpretada por muchos como una indirecta directa para Calderón: “Uno no puede dárselas de opinólogo profesional si tiene la autoestima en cuidados intensivos. Ojo con eso”.

Yina Calderón provocó de nuevo a Lina Tejeiro tras comentar su corte de pelo - crédito @yinacalderontv y @linatejeiro/Instagram

Pese a la insistencia de Yina Calderón, quien reiteró sus apreciaciones sobre el aspecto físico de Tejeiro, la actriz optó por no entrar en confrontaciones directas. Su respuesta recibió el respaldo de numerosos usuarios en redes, quienes destacaron su tono firme y la defensa de la autoaceptación ante las críticas públicas.