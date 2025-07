Valentina Ferrer le reclamó a J Balvin por la cantidad de dinero que le dio para gastar en Colombia: “Tenemos que hablar”

Valentina Ferrer le reclama a J Balvin por dinero colombiano que le dio - crédito captura de pantalla @ryancastro/TikTok

A través de la transmisión en vivo que realizaron Valentina Ferrer, Ryan Castro, J Balvin y Emiro Navarro en Tiktok, se conoció que el cantante de reguetón le dio a su esposa, la modelo argentina, una suma de dinero para que gaste cuando esté de visita en Colombia.

Todo comenzó cuando Emiro y Valentina se conectaron para hacer su coartada y ganar la “batalla” que iban a realizar en la plataforma contra los cantantes colombianos, la modelo apareció vestida de la misma forma en la que suele salir Navarro con su personaje de “La niña”, es decir, con una bata para dormir, colitas en el cabello y un bolso marca Prada colgada en el brazo.

Cuando estaba mostrando su look, enseñó lo que cargaba en la cartera, que eran elementos usados también en Colombia y que ella esperaba que le trajera suerte para ganar en la competencia digital y fue ahí que dio a conocer la plata que le dio su pareja para disfrutar en una visita en Colombia, pues la tenía guardada en ese accesorio.

De acuerdo con lo que Valentina Ferrer compartió en la transmisión, tenía el juego conocido como La coca, un trompo y dos billetes de pesos colombianos. La modelo los mostró y le preguntó a Emiro qué podía conseguir con eso en el país, ya que J Balvin se los había dado para que comprara todo lo necesario cuando estuviera de viaje en su tierra natal.

Valentina expuso a J Balvin por el dinero que le dio para viajar a Colombia - crédito @ryancastro/TikTok

El primero que sacó de su cartera Prada fue un billete de $2.000 pesos colombianos y mientras lo mostraba indagó sobre lo que podía comprar con eso, pero Emiro con risa nerviosa la detuvo en seco y le aclaró que se trataba de poca plata y que con eso no se realizaba mayor cosa en el país.

Seguido a esto, expuso que no era lo único que le habían dado, ya que J Balvin le dejó un billete extra de $5.000 pesos colombianos para que completara, pero Navarro la volvió a “achantar” porque le explicó que no era una suma alta, incluso, le dijo que le alcanzaba solo para un paseo en moto y algo sencillo.

Sin embargo, Valentina no se quedó con la situación, pues tan pronto se conectó a la transmisión su esposo junto a Ryan Castro, le reclamó por la plata y le contó de lo que se había enterado.

"Amor, tenemos que hablar porque me dijeron que el billete que me diste para ir a pasear a Colombia no es nada. Yo pregunté y no me dijeron lo mismo que tu me dijiste“, aseguró Valentina Ferrer, mientras ponía frente a cámaras el billete de dos mil pesos.

Así fue como Valentina Ferrer le hizo el reclamo en vivo a J Balvin por darle $2.000 para gastar en Colombia - crédito soytitooo1/TikTok

Tan pronto sucedió la situación, Ryan Castro soltó una carcajada, mientras que J Balvin se tapaba la cara con pena y también reía.

“¿Cómo vas a mandar a la pelada con dos mil pesos, J Balvin?“, le preguntó en vivo Emiro Navarro al cantante de reguetón.

“No, y me dio otro de cinco, pero me dicen que me alcanza para ir a dar una vuelta en una moto”, refutó Valentina con cara de decepción.

“Con eso resuelve”, respondió J Balvin.

“No, le dio mucho, le dio mucho”, expresó Ryan Castro entre risas.

Aunque todo parece haberse tratado de una broma, varias personas reaccionaron y comentaron indicando que les parecía de mal gusto la chanza que le hizo a su esposa porque debería darle más gusto, mientras que otros aseguraron que les gustaba la buena relación y confianza que había entre la pareja.

J Balvin le jugó broma a Valentina Ferrer - crédito Reuters

Finalmente, todos los presentes en el live, disfrutaron de unas risas y continuaron con la transmisión, de la cual salieron victoriosos Valentina y Emiro.