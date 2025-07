Emiro Navarro desmintió rumores sobre una relación sentimental y reveló si está en busca de pareja o no

La realidad de la situación sentimental de Emiro Navarro - crédito @emiro_navarro/IG

Emiro Navarro continúa dando de qué hablar tras su exitoso paso por La casa de los famosos Colombia 2, donde alcanzó el tercer lugar en la competencia, solo detrás de Melissa Gate y el gran ganador, Altafulla.

Su carisma, autenticidad y conexión con el público lo catapultaron como uno de los nuevos influencers relevantes del país; incluso, ha sido invitado a colaborar con grandes personalidades, como Ryan Castro y J Balvin, pero también a participar de programa de televisión, como Hoy día y En casa con Telemundo.

Luego de finalizar el reality, la vida de Emiro cambió drásticamente, si bien inicialmente circularon rumores sobre una posible tensión con los seguidores de Altafulla en Barranquilla, lo que habría motivado su decisión de no regresar a esa ciudad, el creador de contenido optó por mudarse primero a Bogotá y, posteriormente, establecerse en Medellín.

Sin embargo, entre los momentos más comentados de esta nueva etapa ha estado su interacción cercana con el artista e influenciador ecuatoriano Johann Vera, pues en los últimos días se les ha visto compartir varias actividades y momentos especiales.

Emiro Navarro está siendo relacionado con un ‘influencer‘ ecuatoriano - crédito @johanvera / TikTok

A través de Tiktok, los seguidores han sido testigos de la química que ambos muestran frente a cámara, especialmente en dos videos que se viralizaron rápidamente: en uno de ellos, aparecen recreando una tendencia musical, y en otro, disfrutando juntos de una jornada en la playa, corriendo tomados de la mano por la arena.

Estas imágenes desataron una ola de especulaciones sobre un posible romance entre los dos.

Sin embargo, la posible relación sentimental fue desmentida por el propio Emiro Navarro en la noche del 24 julio a través de un en vivo con Ryan Castro y Valentina Ferrer.

“Aprovecho para aclarar que no tengo marido, nena. Me están sacando marido de todo lado y no es verdad, no tengo”, dijo Emiro.

Más tarde, Ryan Castro le preguntó sobre su pareja sentimental y si está interesado en tener una, a lo que Navarro contestó que actualmente no está con nadie, pero que sí le gustaría iniciar un romance con alguna persona especial porque ya se encuentra listo.

En ese momento, Castro indagó sobre si quisiera viajar desde Medellín a Nueva York con un novio, pero Emiro expresó que no, que ese paseo desea hacerlo solo e intentar ver si encuentra a un hombre extranjero durante su travesía.

Emiro Navarro desmintió que estuviera sosteniendo un romance con el influencer ecuatoriano - crédito @johanvera / TikTok

Ese destino turístico fue mencionado porque el tiktoker volvió a “batallar” en vivo en contra de J Balvin y Ryan castro en TikTok y salió victorioso, pero esta vez se llevó el lujoso premio de un viaje con todo pago a Nueva York para conocerlos a ellos, a Valentina Ferrer y al pequeño Río.

Esta oportunidad se la ganó en la noche del 24 de julio tras cumplir con la segunda revancha que le pidió el cantante colombiano para competir en la “batalla” que ofrece la aplicación.

Cuando iniciaron el reto acordaron en vivo que los equipos iban a “pelear” por dos tipos de viaje: si ganaban Emiro y Valentina, un vuelo directo para Navarro desde Medellín a Nueva York y salida a comer, mientras que si salían victoriosos J Balvin y Ryan Castro tenían la posibilidad de irse unos días de vacaciones los dos solos a una playa.

Ante esto, el público decidió apoyar virtualmente a Emiro Navarro y la esposa de J Balvin, coronándolos con más de un millón de votos y likes a favor, en comparación con los reguetoneros colombianos, que obtuvieron poco más de 300.000.

De acuerdo con lo comentado en la transmisión, el tiktoker costeño viajará a Estados Unidos a reunirse con las celebridades el viernes 25 de julio y desde esa ciudad van a realizar un nuevo live.