El emotivo consejo que Karol G le dio a emprendedora colombiana que vive en Francia y vende achiras: “Siga creyendo en usted”

La cantante de reguetón aprovechó su paso por Europa para saludar a sus fanáticos - crédito @modelsdiaryy/X - @cruncheese.fr/ Instagram

Como parte de la promoción de su álbum Tropicoqueta, Karol G estuvo Francia hace un par de días donde dio declaraciones sobre su nueva etapa en la música.

Durante el paso de “la Bichota” por Europa, tuvo la oportunidad de hablar y mantenerse cercana con varios fanáticos que se le acercaron a tomarse fotos con ella e, incluso, algunos tuvieron el momento de cruzar un par de palabras con la exitosa cantante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque la visita de Karol dejó varios videos en redes sociales, uno de los que se hizo viral fue el momento en que una emprendedora colombiana radicada Francia se le acercó a la cantante paisa y le regaló su producto estrella.

La mujer, identificada en redes sociales como Cruncheese, compartió el momento en que se acerca a la cantante y le da una bolsa con las achiras y pandebonos que vende en Francia.

“Mi gente, conocí a Karol G y probó mis achiras. Aún no lo creo…toda mi admiración y respeto para ti. Eres una gran mujer… Waoooo, qué energía, qué humildad, ¡qué bella persona!! Gracias por tus consejos, por tus grandes PALABRAS, las tengo súper presentes", dijo la mujer en el video en el que se le ve hablar con la cantante por un buen rato.

La cantante le dio un sentido mensaje a la emprendedora - crédito @cruncheese.fr/ TikTok

En un video diferente, la emprendedora compartió las sentidas palabras que le dio Karol, motivándola a seguir trabajando por su negocio.

“Siga creyendo en lo suyo, siga creyendo en usted y siga haciendo las cosas con amor, todo con amor y buenas intenciones no tiene por qué fallar, eso es energético, todo se devuelve, lo bonito se devuelve”, le dijo la cantante.

Karol G y Shakira reciben certificación de diamante en Francia por “TQG”

Karol G y Shakira continúan sumando reconocimientos con su colaboración TQG. A pesar de estar enfocadas en sus respectivos proyectos individuales, las dos artistas colombianas recibieron recientemente la certificación Diamante en Francia otorgada por el Sindicato Nacional de la Edición Fonográfica (Snep). El tema, lanzado en 2023, fue incluido en los álbumes “Mañana será bonito” de Karol G y “Las mujeres ya no lloran” de Shakira.

La colaboración, cuya letra fue pensada como un mensaje para sus ex parejas, se convirtió rápidamente en una de las canciones más escuchadas y compradas en plataformas digitales. Sólo en Francia, TQG superó los cincuenta millones de reproducciones certificadas y vendió 350.000 copias puras, cifras que le valieron la certificación Diamante en ese país.

Las colombianas suman 3 discos de diamante en este país - crédito @snepmusique/ Instagram

Este logro marca el tercer certificado de diamante en Francia para Karol G, después de las distinciones obtenidas con Tusa y Si antes te hubiera conocido. Shakira, por su parte, suma una larga lista de certificaciones en ese país con éxitos como Chantaje, Don’t You Worry, Whenever, Wherever, Waka Waka, Hips don’t Lie y Girl like Me, consolidándolas como las latinas con más certificaciones en el territorio francés.

En Spotify, TQG debutó en el top 3 del ranking global con 7,6 millones de reproducciones en su primer día y actualmente supera los 1.300 millones de streams. A finales de 2024, la plataforma reconoció el éxito de la canción incluyéndola en su exclusivo “Billion Club”, categoría reservada para temas que sobrepasan el billón de reproducciones. En YouTube, la colaboración ha alcanzado 1.379.110.042 visualizaciones y supera los 9 millones de me gusta.

En listas internacionales, TQG se mantuvo por cinco semanas en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard y debutó también en la primera posición del Global 200 de la misma revista. El tema fue reconocido como Mejor Colaboración del Año en los MTV Video Music Awards 2023 y ganó Mejor Interpretación Urbana en los Latin Grammy, además de obtener cuatro galardones en los Premios Juventud.

En Spotify, TQG debutó en el top 3 global y ya supera los 1.300 millones de streams - crédito @karolg/ Instagram - @lasgafitas/ X

Karol G, mientras tanto, estrenó su álbum Tropicoqueta, que en poco tiempo alcanzó récords de reproducciones en Spotify, acumulando más de 1.800 millones de streams y siendo el álbum femenino latino más exitoso de 2025. La artista reveló a la revista Elle sus planes para una nueva gira internacional como continuación del éxito de Mañana será bonito.