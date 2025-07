Petro volvió a proponer negocios a Trump sobre proyecto de energías limpias: “Salir del pasado y entrar al futuro, Trump”

Petro confirmó su propuesta en materia energética a Donald Trump - crédito Presidencia - Carlos Barria/Reuters

El 23 de julio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la séptima reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la que habló sobre la importancia de la transición energética a nivel mundial.

El jefe de Estado planteó la propuesta de conectar la red de Colombia con la de Panamá para que se interlazen los sistemas eléctricos de Suramérica y Centroamérica. Además, invitó a su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, a unirse a su idea.

“Trump, hermano, piensa en negocios, business, money”: Petro y su advertencia al mandatario estadounidense que provocó risas - crédito Presidencia de Colombia

“¿Entonces, qué estamos esperando? Yo le digo a Trump ‘Mi hermano, piensa en negocios business, business, time is money (el tiempo es dinero), time is money’. Nos queda un año (de mandato de él), ¿Cómo se le ocurre dejar guardado el billete? ¿Marx le enseñó? Bueno, no debe haber leído a Marx, pero le pueden explicar. Marx enseñó que billete guardado es disminución de la ganancia. Cada segundo que el billete está guardado es diferente a atesorar, a tener capital. El dinero no es capital en sí mismo. Papel es capital si compra fuerza de trabajo y si compra máquinas. O sea, es inversión“, señaló Petro.

El primer mandatario sostuvo que América Latina podría demostrar su potencial en materia energética, lo que sería fundamental en la lucha contra el cambio climático - crédito @petrogustavo/X

Luego de explicar su plan, el primer mandatario confirmó en sus redes sociales que hizo la propuesta al 47 presidente de Estados Unidos. Así mismo, señaló que el proyecto es fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

“Le mandé razón al presidente de los EEUU. Hagamos Bussines, bussines. Time is money. Pero la gran ayuda de los bussines es a la vida, a la Humanidad y a las Américas, es hacer esos bussines en energías limpias”, escribió en su cuenta de X.

Según sus consideraciones, de concretarse la propuesta para alcanzar la transición a energías limpias se “calmará algo la economía, y de paso a la colombiana, es la ley de los mercados, pero hay que pensar en grande. Salir del pasado y entrar al futuro, Trump”.

Incluso, explicó que si el proyecto ve la luz, con el respaldo del Gobierno Trump, América Latina podría demostrar su potencial en materia energética, lo que sería fundamental en la lucha contra el cambio climático.

“América del Sur tiene el potencial, que se vuelve realidad con 600.000 millones de dólares, de limpiar 100% toda la matriz de generación efectiva de los EE. UU. y salvar a la humanidad, por tanto, del colapso climático”, puntualizó.

Sin embargo, sobre la invitación a Trump, el presidente de Colombia señaló que si Estados unidos no se une al proyecto solicitará a China su apoyo.

¿Y entonces qué está esperando? ¿Un billete guardado, atesorado? ¿O está esperando que los chinos lo hagan? Pues yo si le digo a Xi Jinping (presidente de China), y si no quiere Trump, pues hágalo usted, pero alguien tiene que hacerlo".

Petro se pronunció sobre los recortes de ayudas por aparte de Estados Unidos

Congreso de los Estados Unidos redujo el presupuesto de ayudas para Colombia en un 50% - crédito Freepik/Colprensa/AFP

El gobernante de los colombianos reaccionó a la decisión del Congreso de los Estados Unidos de reducir el presupuesto de ayudas para Colombia en un 50%. De acuerdo con Petro, el país no se subordinará ante ninguna otra Nación y comparó la situación con la pérdida de Panamá a principios del siglo XX.

“Colombia no vale 170 millones de dólares, como no valía 13 millones de dólares cuando la oligarquía vendió a Panamá”.

A la par, dijo que las relaciones entre ambos países no solo deben verse desde la perspectiva económica, sino por los aportes de Colombia, como la lucha contra el narcotráfico.

“Nosotros invertimos más de 170 millones de dólares ayudando a que la sociedad de los EE. UU. no consuma tanta droga”.

Y agregó: “Menos marihuana se olería en las calles de Wall Street, y más libres serían los ciudadanos y ciudadanas de Nueva York, con absoluto respeto a sus vidas privadas, a su libertad, y a sus gustos de consumo”.