Armando Benedetti tendría nuevo cargo en el Gobierno Petro: será el próximo canciller de Colombia confirmó el ministro de Justicia

Armando Benedetti es el actual ministro del Interior - crédito Colprensa

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo en una reciente entrevista en la W Radio, que el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, sería el futuro canciller de Colombia.

Lo anterior sucedió cuando en medio de una respuesta para el medio citado, a Eduardo Montealegre se le salió la primicia: “Es que este proyecto que presenté el 20 de julio, en conjunto con el futuro canciller Armando Benedetti, está trabajado con mucha seriedad”.

Por dicha entrevista concedida a W Radio, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, generó revuelo político al referirse a Armando Benedetti como el “futuro canciller” de Colombia. La declaración se produjo mientras el funcionario respondía preguntas sobre el proyecto de paz total y la política criminal del Gobierno Petro.

Esta afirmación alimentó la especulación sobre un posible cambio en el gabinete, especialmente teniendo en cuenta que la Cancillería se encuentra actualmente bajo encargo tras la salida de Laura Sarabia.

Todo se dio en una entrevista que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dio en la W Radio - crédito Colprensa

El ministro intentó matizar su comentario poco después de haberlo hecho. Cuando el director de la emisora, Julio Sánchez Cristo, le pidió aclarar si estaba revelando una información oficial, Montealegre respondió: “Yo lo digo porque sigo lo que ustedes dicen, yo no estoy dando noticias, yo hablo de lo que dicen acá en la mesa (…) Yo lo saludo ya de canciller, siguiendo lo que ustedes dicen”.

Por ahora, el presidente de la República, Gustavo Petro, no ha confirmado cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la mención de Montealegre reavivó los rumores sobre la llegada de Armando Benedetti a ese cargo, sumando una nueva pieza a los posibles movimientos dentro del Ejecutivo.

Recientemente, en una entrevista en Blu Radio, el ministro de Justicia, afirmó que: “Benedetti estaría feliz de ocupar el cargo” y que en cualquier momento el presidente Petro confirmará el nuevo rol de Benedetti en su Gobierno.

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia de Colombia, dijo que Armando Benedetti se sentiría muy feliz de ocupar ese nuevo cargo - crédito Ministerio de Justicia/X

De concretarse, este sería el sexto cargo que Armando Benedetti asumiría durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre sus anteriores responsabilidades se encuentran las embajadas de Colombia en Venezuela y ante la FAO, su paso como asesor presidencial, jefe de despacho y recientemente, ministro del Interior.

No obstante, el posible nombramiento ha generado cuestionamientos, especialmente porque Armando Benedetti no cuenta con visa estadounidense ni habla inglés, factores que han sido destacados como relevantes para ejercer la representación diplomática del país.

Tensión entre Otty Patiño y Eduardo Montealegre: Armando Benedetti aclara la situación

En medio de la tensión generada por aparentes desacuerdos entre el comisionado de Paz, Otty Patiño, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, intervino para aclarar la situación y descartar una fractura dentro del equipo de Gobierno que lidera las políticas de paz del presidente Gustavo Petro.

Las declaraciones surgieron después de que el ministro Montealegre presentara ante el Congreso un proyecto de ley orientado a facilitar el sometimiento judicial de estructuras criminales.

La propuesta generó inquietud por parte de Patiño, quien, en entrevista con El Tiempo, expresó que no existía un consenso suficiente para respaldarla: “Me parece que eso es un error”, indicó el comisionado, al considerar que no se logró una concertación adecuada antes de su radicación.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defiende la 'paz total' y responde a críticas internas en el Gobierno - crédito Colprensa

Ante la controversia, Benedetti usó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido. El jefe de la cartera del Interior aseguró que los funcionarios implicados ya resolvieron sus diferencias.

“Entre el comisionado de paz y el ministro de Justicia no hay diferencias, hoy están de acuerdo en el proyecto de ley de la Paz Total; pero sí hubo malentendidos debido a que uno expresó que de pronto se necesitó más socialización. LO SÉ PORQUE HABLÉ CON LOS DOS”, escribió el ministro en su cuenta oficial de X.

Eduardo Montealegre había cuestionado duramente a Ott Patiño, al considerarlo un obstáculo para avanzar con la iniciativa. Sin embargo, tras la mediación de Benedetti, las tensiones parecen haber sido resueltas.