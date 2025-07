Lina Tejeiro reveló que está pasando por momentos de alto estrés en su vida y contó a qué se debe: “Mi solución es esconderme de todo”

Lina Tejeiro contó la razón de su ausencia en las redes sociales - crédito @linatejeiro/IG

La actriz colombiana Lina Tejeiro, una de las figuras más influyentes y queridas en redes sociales, volvió a aparecer en su cuenta de Instagram, donde supera los diez millones de seguidores, para explicar por qué ha estado tan ausente del mundo digital.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, la actriz llanera compartió una confesión sincera sobre su situación emocional actual y los procesos que ha tenido que afrontar en el último tiempo, los cuales le han ocupado su mente y estado de ánimo.

“Bueno, estuve muy perdida porque he tenido que enfrentarme a muchos retos personales, en mi vida íntima, en mi vida empresarial, en mi vida laboral, en muchas cosas. Están pasando tantas cosas en mi vida al mismo tiempo y quiero hacerla tantas cosas al tiempo y solucionar tantas otras al tiempo que estoy teniendo demasiado estrés, demasiado estrés. Estoy teniendo muchas cosas que solucionar y yo soy muy estricta conmigo misma. Entonces, como que quiero hacer todo al mismo tiempo y me meto mucha presión y el estrés se apodera de mí”, expresó Tejeiro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Conocida por su transparencia y conexión con sus seguidores, la actriz explicó que su personalidad perfeccionista la ha llevado a ponerse demasiada presión encima, lo cual ha resultado en una necesidad de desconexión total para enfocarse, especialmente porque siente que no tiene la misma actitud de siempre para salir ante las cámaras y las redes.

Lina Tejeiro reveló cómo se siente actualmente y por qué ha estado ausente en las redes sociales - crédito @linatejeiro/IG

“Mi solución es esconderme de todo, del mundo, de las redes, de todo, pero no me puedo desconectar del trabajo, entonces hay cosas que tengo que seguir solucionando, pero me desconecto hasta de mí misma y por eso siento que me cuesta volver a las redes porque siento que no soy”, añadió.

Durante la misma dinámica le preguntaron sobre su estado civil, si estaba soltera, sola o con pareja y Lina aseguró que en este momento de su vida no está en una relación sentimental con nadie, pero dejó ver que se encuentra plena y feliz.

Luego, dejó ver que ha estado en clases de inglés y que las está poniendo en práctica en la mayor medida posible, pero después de eso vino una confesión con la que dejó a varios fans emocionados.

Se trata sobre los proyectos profesionales en los que estaría trabajando, pues la indagaron sobre su presencia en la televisión en el segundo semestre de 2025 y lo que tiene planeado para el 2026.

Lina Tejeiro compartió detalles sobre sus próximos proyectos profesionales - crédito @linatejeiro/IG

“No, no tengo proyectos este año. Pues hasta el momento, para este año no hay una propuesta. Sí, hay propuestas para el otro año, gran parte de mi agenda del otro año parece ser que ya está ocupada, pero para este año no. De pronto la vida nos sorprende. Tal vez mañana me llamen y puede que termine haciendo alguna serie este año, pero por ahora no", reveló la actriz.

Seguido a esto, contó que le han llegado algunas posibilidades para participar en formatos que no ha podido aceptar por temas de tiempo y también otros que no son de lo que está acostumbrada a hacer, por lo cual siente que no está lista y lo ha dudado.

“Si me invitaron a ser jurado de algo, como de un proyecto, pero no puedo, se me cruza con otras cosas. Y hay una propuesta que me hicieron en estos días que si te confieso, me pone muy nerviosa y si quisiera, pero me da mucha angustia porque siento que es de mucha responsabilidad. A pesar de que yo llevo actuando toda mi vida prácticamente desde los nueve años, nunca en mi vida he pisado un teatro, unas tablas, nunca he hecho teatro y admiro mucho a los actores que hacen teatro porque siento que son actores de verdad. Tal vez yo no soy una actriz de verdad porque nunca he hecho teatro en mi vida y no sé si tú irías a verme si hago teatro", confesó la actriz evidentemente nerviosa.

Sus declaraciones no tardaron en generar una ola de reacciones por parte de sus fanáticos, dentro de las cuales le expresaron empatía y comprensión, enviándole mensajes de apoyo, consejos para cuidar su salud mental y deseándole una pronta recuperación emocional.

Lia Tejeiro fue invitada a participar en teatro y confesó que no se siente preparada - crédito @linatejeiro/IG

En cuanto a lo laboral, le pidieron que se animara a probar nuevos caminos y también le indicaron que contaría con su presencia en los escenarios. Por ahora, sus seguidores esperan que, cuando esté lista, regrese con la energía y autenticidad que tanto la caracteriza.