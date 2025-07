Armando Benedetti habría limado asperezas con director de la UNP, pese a duros señalamientos mutuos en polémico Consejo de Ministros

A Armando Benedetti y Augusto Rodríguez, ministro del Interior y director de la UNP, se les vio juntos durante rueda de prensa sobre seguridad de precandidatos presidenciales - crédito @mininterior/X

Uno de los episodios más álgidos al interior del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, durante lo que va del 2025 lo protagonizaron el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, durante aquel primer Consejo de Ministros televisado. Ese 4 de febrero, Rodríguez arremetió, ni más ni menos, que contra el hombre de confianza del jefe de Estado, lo que generó un fuerte cruce entre ambos; incluso, con acciones legales de por medio.

Sin embargo, a cinco meses largos de aquel incidente, que quedó registrado en los canales oficiales del Gobierno, tal parece que el rifirrafe entre ambos es asunto del pasado. Es lo que podría inferirse tras la rueda de prensa que ambos ofrecieron el miércoles 23 de julio de 2025, en la que hablaron, precisamente, de las medidas de seguridad que se han implementado para los predandidatos presidenciales; cuando ya se cumple un mes y 16 días del cruento atentado contra el senador y aspirante Miguel Uribe Turbay. Y tras conocerse las amenazas contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Esta fue la rueda de prensa en la que se les vio juntos al director de la UNP, Augusto Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito X

De hecho, con semblante sonriente, Rodríguez no tuvo problema en comparecer al lado de controvertido ministro, pese a que entre ambos había serias rencillas. Un episodio que hizo recordar la manera en que Benedetti también sostuvo un fuerte cruce de declaraciones con la exministra de Relaciones Exteriores y exdirectora del Dapre Laura Sarabia; pero, por ejemplo, en junio de 2025, durante el encuentro de Asobancaria en Cartagena (Bolívar), compartieron de manera cordial y, si se quiere, amistosa.

La feroz pelea entre Augusto Rodríguez y Armando Benedetti que llegó al plano legal

Rodríguez, que en aquella reunión con Petro en la Casa de Nariño, acusó a Benedetti de estar detrás del polémico aporte de $500 millones en efectivo que, al parecer, hizo Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo y que es considerado el “zar del contrabando” en Colombia para la campaña presidencial del 2022. Lo anterior, a través del político catalán Xavier Vendrell, cercano al proyecto progresista y que habría sido el que recibió el dinero; aunque después indicó que lo devolvió, al enterarse de su origen.

Durante el Consejo de Ministros del 4 de febrero, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, hizo graves señalamientos contra el entonces jefe de Despacho Armando Benedetti - crédito Presidencia

“El señor Benedetti no ha sido condenado ni nada, pero no significa que, como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él. El tema del señor Pitufo y no sé dónde van a terminar. En la primera reunión que supe que hubo estuvo el señor, y lo puedo sostener porque me lo dijeron. Ese elemento quiero dejarlo planteado para que no tengamos confusiones”, fue lo que dijo Rodríguez.

Fue tal la gravedad de lo expresado por el titular de la unidad, que en ese entonces, el ministro que se desempeñaba como jefe de Despacho del presidente, no solo tuvo que salir a aclarar a los medios lo dicho por Rodríguez: también interpuso acciones legales contra el miembro del gabinete presidencial por vincularlo a actuaciones que estarían en el marco de la ilegalidad. Para tal fin, contrató al equipo de abogados Benavides Marín Valencia, que sacó un fuerte comunicado sobre el tema y apuntó hacia las acciones de Rodríguez.

“Toca seguir aclarando: nunca hubo una reunión con ningún zar del contrabando en la que yo participara. No lo conozco y nunca he tenido ningún tipo de relación con él. Es por esto que decidí llevar el tema ante las autoridades para que sea la justicia quien aclare la situación ante el país, dijo Benedetti, que enfatizó que no tiene relación alguna con Marín Buitrago: libre gracias a un habeas corpus, pese a las denuncias de que habría permeado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Armando Benedetti y Xavier Vendrell fueron captados conversando. Augusto Rodríguez y Gustavo Bolívar se encontraron con la “escena” luego de salir a buscar un café - crédito Redes sociales/X

Pese a las decisiones que tomó para, según él, proteger su buen nombre, el director de la UNP se reafirmó en sus declaraciones y con un extenso comunicado contó detalles de la forma en que se enteró del episodio de los $500 millones, además de acompañar la misiva con una fotografía como presunta evidencia. Según el escrito, Benedetti apareció junto a Vendrell en las instalaciones de la Casa de Nariño; un día después del tormentoso Consejo de Ministros que desató una crisis interna en el grupo de trabajo de Petro.

Pese a este escándalo, que en su momento se agudizó con la extensa entrevista entregada por el director de la UNP a la revista Cambio, en la que además de revelar que ocho entidades públicas contrataron servicios con empresas de las que hace parte el ‘zar del contrabando’, dijo que Petro se habría reunido con el criminal; versión que confirmó parcialmente el presidente en un mensaje en sus redes sociales cuando, contó que le habrían presentado como un empresario del sector de Sanandresito en Bogotá.

