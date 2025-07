Abelardo de la Espriella demandó al Gobierno por polémico acuerdo con Maduro: advierte “riesgo para la soberanía nacional”

Demanda ante el Consejo de Estado busca anular acuerdo fronterizo entre Colombia y Venezuela - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Mientras el Gobierno colombiano defendió un acuerdo de integración fronteriza con Venezuela, el Consejo de Estado recibió una demanda que cuestiona la legitimidad de dicho pacto. Se trata de la primera acción legal que busca anular el memorando de entendimiento que dio origen a la denominada zona económica binacional, una iniciativa ampliamente promovida por el dictador Nicolás Maduro y acogida por Colombia.

La demanda fue interpuesta como un medio de control de nulidad simple, una figura jurídica que permite impugnar actos administrativos considerados contrarios a la ley. El objetivo de los demandantes Germán Calderón España y Abelardo de la Espriella es claro, desmontar jurídicamente un acuerdo que, según su interpretación, fue firmado sin competencia legal y que, además, pondría en riesgo la soberanía nacional.

Demandantes advierten sobre riesgos a la soberanía nacional por el pacto con el régimen de Maduro - crédito redes sociales

“Honorables magistrados, solicitamos respetuosamente, se declare la nulidad del Memorando de entendimiento que crea la primera zona económica binacional en la frontera entre Colombia y Venezuela en días pasados, suscrito por el Ministerio de Comercio Exterior.” Con estas palabras, los accionantes plantearon su principal pretensión ante la justicia.

El argumento central apunta directamente al rol de la ministra de Comercio, según la demanda, ella no tendría atribuciones constitucionales ni legales para suscribir tratados o acuerdos internacionales de esta naturaleza. A ello se suma la crítica sobre el procedimiento, el memorando, dicen, fue expedido “de forma irregular” y sin transparencia, en medio de escasa información pública sobre su contenido y sus efectos.

Desde su firma, el acuerdo estuvo envuelto en controversia. Para los demandantes, lo pactado no puede considerarse un simple memorando técnico. A su juicio, “el hecho de haberse suscrito un memorando de entendimiento que no tiene el alcance jurídico para la creación de la primera zona económica binacional en la frontera entre Colombia y Venezuela [...] amerita a todas luces la celebración de un instrumento de la calidad de un tratado o un convenio internacional”. Así lo expresan textualmente en el documento radicado.

El Gobierno colombiano defiende el memorando de entendimiento pese a cuestionamientos legales - crédito Visuales IA

Pero más allá de los aspectos procedimentales, el recurso planteó una acusación política de fondo. Según el escrito, el acto cuestionado podría implicar una cesión implícita de soberanía frente a un gobierno extranjero. En palabras de los demandantes, el acuerdo tiende a “someter” parte del territorio colombiano “al dominio de un dictador elegido bajo los más execrables actos de corrupción electoral y presuntos delitos de lesa humanidad contra los ciudadanos venezolanos”.

Ante estos señalamientos, se solicitó una medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos jurídicos del memorando mientras se decide de fondo su legalidad. Los accionantes advirtieron sobre el riesgo de un “perjuicio irremediable” si no se detiene de inmediato la ejecución del acuerdo. “Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable: si no se decreta esta medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de la norma acusada, se pone en riesgo la soberanía nacional, la seguridad y la existencia de la nación”, insistieron.

El Consejo de Estado evaluará la legalidad y los procedimientos del memorando binacional - crédito Colprensa

Por su parte, desde la Presidencia de la República defendieron el memorando como un paso hacia la “reintegración económica y social” de la zona fronteriza, históricamente golpeada por el contrabando, la informalidad y el deterioro de las relaciones diplomáticas. La propuesta, sin embargo, despertó resistencias desde distintos sectores políticos y jurídicos, que cuestionan no solo el contenido del acuerdo, también su forma de adopción.

Ahora le corresponde al Consejo de Estado revisar a fondo la demanda, determinar si cumple con los requisitos de admisión y, eventualmente, evaluar si existieron irregularidades que justifiquen la nulidad del acto. La discusión apenas comienza, pero podría tener implicaciones profundas para la política exterior colombiana y el futuro de la cooperación con el régimen de Maduro.