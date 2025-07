Yina Calderón se sumó a la controversia entre Karola y Melissa Gate: “Ellas verán por qué se agarran de las mechas”

Esto dijo Yina Calderón sobre la pelea entre Melissa Gate y Karola - crédito @yinacalderontv/Instagram

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero esta vez por expresar su opinión sobre la fuerte discusión que protagonizaron recientemente las influencers Karola y Melissa Gate.

Aunque la pelea entre las dos mujeres viene casada desde la salida de Melissa de La casa de los famosos Colombia porque se enteró de algunos de los comentarios que hizo Karola en su contra cuando se encontraba en la competencia de convivencia, se avivó porque en la entrevista de Melissa en el pódcast de Cami Pulgarín, Gordas de envidia, la finalista arremetió fuertemente en contra de la amiga de Emiro Navarro.

Después de eso, la costeña salió a dar su respectiva réplica en el programa de Dímero King y desde ese momento se generó un revuelo entre los seguidores de ambas figuras del entretenimiento digital.

Durante su participación en la entrevista, Melissa Gate calificó a Karola como “una enemiga disfrazada de amiga” en relación con su vínculo con el también influenciador Emiro Navarro y también dio comentarios fuertes con respecto al aspecto físico de la creadora de contenido, lo que desató una oleada de comentarios y reacciones en redes.

Karola Icendra y Melissa Gate enfrentadas - crédito @karolalcendra_ y @canalrcn/IG

En medio del escándalo, Yina Calderón salió a hablar respecto porque fue consultada por sus propios seguidores durante una transmisión en vivo de TikTok sobre qué pensaba del conflicto y a qué persona defendía.

Fiel a su estilo directo, la exprotagonista de novela no esquivó la pregunta y comentó lo que pensaba sobre la polémica y cada una de las mujeres, pero dejó claro que no pretende tomar partido.

“Karola ha sido amiga mía. No compartimos mucho porque yo vivo en Bogotá, pero yo con ella me he pegado farras y siempre se ha portado muy linda conmigo. Pero ellas allá con su problema. A mí me caen bien Melissa y Karola. Ellas verán por qué se agarran de las mechas”, declaró Yina con franqueza.

La empresaria también aprovechó el espacio para poner en contexto su relación con ambas creadoras de contenido. Aclaró que, si bien en el pasado tuvo diferencias con Melissa Gate, actualmente mantienen una buena relación. Además, reveló que no tiene ningún inconveniente personal con Karola, y por eso prefiere mantenerse al margen.

“No me voy a meter. Ese problema no es mío. Yo ya arreglé mis diferencias con Melissa y con Karola nunca he tenido líos. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me meta en los problemas de los demás solo porque soy amiga de las dos?”, comentó Calderón.

Yina Calderón habló sobre su amistad con Karola y Melissa Gate y la pelea que hay entre ellas actualmente - crédito @juliethpaolaberdu7/TikTok

Incluso, Yina fue más allá y lanzó una pregunta retórica a sus seguidores que dividió opiniones: “¿Uno tiene que asumir los problemas de otras personas, así sean de la propia familia?”.

Esta reflexión provocó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos internautas aplaudieron su postura neutral y madura, mientras que otros la criticaron por no tomar una posición más firme, especialmente teniendo en cuenta que se trata de personas cercanas a su círculo.

Lo cierto es que Yina ha optado por no involucrarse en disputas ajenas, especialmente ahora que atraviesa un momento de estabilidad profesional. Actualmente, la empresaria continúa enfocada en sus proyectos personales, entre ellos el fortalecimiento de su marca y contenido digital, mientras se prepara físicamente para la pelea de boxeo que tendrá contra Andrea Valdiri en octubre en Bogotá.

Por ahora, el conflicto entre Karola y Melissa Gate continúa generando comentarios en el mundo del entretenimiento, mientras que Yina Calderón, como ha hecho en ocasiones anteriores, sigue apostando por mantenerse al margen de polémicas que no le competen directamente.

Con su característica sinceridad y una actitud cada vez más enfocada en lo empresarial, Calderón reafirma que su objetivo es crecer como figura pública sin dejarse arrastrar por controversias ajenas.