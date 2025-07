Senador Jota Pe Hernández se quejó del escolta que le asignó la UNP: “Ya informé que no recibía al ex guerrillero, pero dejo la constancia”

El legislador colombiano expresó su preocupación por tener que movilizarse con un único escolta, a quien identifica como exintegrante de un grupo armado, debido a la falta de personal en la Unidad Nacional de Protección - crédito Senado de la República

Crece la controversia sobre cómo se asignan los esquemas de seguridad para figuras políticas en Colombia, a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por minimizar el debate.

Así lo sugiere la declaración del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, quien hizo una denuncia en relación con el tema en su cuenta de X.

El legislador del Partido Alianza Verde afirmó que deberá movilizarse únicamente con un escolta, quien, según sus palabras, es un exguerrillero. Hernández aseguró que ya notificó su decisión de no aceptar la protección de este presunto exintegrante de un grupo armado ilegal, aunque dejó constancia de la situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El senador Jota Pe Hernández relató que deberá desplazarse el viernes 25 de julio entre su domicilio y el Congreso acompañado únicamente por un escolta asignado, a quien identifica como exguerrillero. Explicó que esta situación se debe a la falta de personal en la Unidad Nacional de Protección.

Hernández señaló que frente a esta circunstancia solo le queda la opción de trasladarse con esta persona o hacerlo sin acompañamiento.

El legislador reiteró que ya comunicó su negativa a recibir protección de un exintegrante de un grupo armado, aunque formalizó su inconformidad frente a las autoridades.

Jota Pe Hernández hizo una denuncia sobre su esquema de seguridad en su cuenta de X - crédito @JotaPeHernandez

“El día viernes tendré que trasladarme de mi casa al congreso y del congreso a mi casa con un único hombre de protección (un ex guerrillero) porque la Unp no tiene personal. Es eso o realizar el traslado solo. Ya informé que no recibía al ex guerrillero pero dejo la constancia!”, escribió el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Jota Pe Hernández ya había cuestionado la forma en la que el Gobierno nacional gestiona los esquemas de protección en junio, cuando el excongresista Jorge Robledo denunció públicamente que se había quedado sin camioneta blindada.

En aquella oportunidad, Jorge Robledo al respecto dijo lo siguiente en su cuenta de X: “Luego de que la Unidad Nacional de Protección @UNPColombia.ratificara mi “nivel de riesgo como EXTRAORDINARIO”, decidió quitarme la camioneta blindada que me asignó desde el 2022, reemplazándola por una corriente. Decisión irresponsable que solo puede entenderse como una represalia por mi posición crítica al gobierno del presidente @petrogustavo".

A lo anterior agregó: “A pesar de que en mi “nivel de riesgo extraordinario” tiene que contar la sistemática agresión en mi contra de las bodegas petristas, llenando de odio y de rabia a los seguidores de Petro. Y que estoy empezando mi campaña nacional de mi candidatura al senado. Adjunto copia de la parte resolutoria".

Jota Pe Hernández ya había cuestionado la forma en la que el Gobierno nacional gestiona los esquemas de protección en junio, cuando el excongresista Jorge Robledo denunció públicamente que se había quedado sin camioneta blindada - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En esa ocasión, Jota Pe Hernández expresó su preocupación por lo que consideró un patrón en el tratamiento de los esquemas de seguridad asignados a figuras de la oposición. Según sostuvo, tanto la Unidad Nacional de Protección como la Policía estarían implicadas en este proceso de deterioro de las medidas de protección.

“Es sistemático, pareciera que la orden es desmejorar los esquemas de protección de la oposición. Y el desmejoramiento no solo es por parte de la Unp sino también por parte de la policía. En este caso, puede que necesiten más vehículos para las caravanas de Alias Calarcá!”, comentó el congresista en su cuenta de X.

Con este mensaje en X, el senador Jota Pe Hernández expresó su apoyo al excongresista y exprecandidato presidencial Jorge Enrique Robledo - crédito @JotaPeHernandez/X

Tras las críticas generadas, Augusto Rodríguez, quien encabeza la Unidad Nacional de Protección, detalló en aquella oportunidad las razones por las cuales se retiró la camioneta blindada del esquema de seguridad de Robledo. “El doctor Robledo ha tenido unas medidas que, digamos, han cambiado. Yo quiero insistirle al país que el riesgo es una medida de una situación que viven las personas con respecto a amenazas y vulnerabilidades”, explicó el funcionario.

Rodríguez aclaró durante su intervención que estos factores “son variables, no son constantes”, lo que implica que pueden ajustarse con el transcurso de los meses. “Al doctor Robledo no se le van a quitar las medidas de protección, se le están modificando porque la matriz de riesgo del doctor Robledo ya no es la misma que tenía hace un tiempo. Nosotros hacemos valoraciones anuales a cada una de las personas y al doctor Robledo la matriz de riesgo le disminuyó, las medidas también”, señaló.