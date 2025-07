Marbelle le pidió a Francia Márquez que denuncie a Gustavo Petro tras comentario racista en el Consejo de Ministros: “Ojos de sapo”

La cantante colombiana ha sido crítica del Gobierno Petro en redes sociales - crédito Colprensa / @marbelle.oficial/ Instagram

El polémico comentario del presidente Gustavo Petro sobre algunos nombramientos en el Ministerio de Igualdad ha generado diferentes reacciones tanto en la clase política como en algunas celebridades del país.

Una de ellas fue la de la cantante Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida como Marbelle, en la que realizó una sugerencia a la vicepresidenta Francia Márquez para que haga una demanda contra el mandatario nacional por racismo.

Incluso, la artista colombiana utilizó un calificativo empleado contra el jefe de Estado, y que ha sido replicado por algunos internautas en las redes sociales.

“¿Y la demanda por RACISMO A OJOS DE SAPO? (SIC)”, escribió Marbelle en su cuenta de X.

- crédito @Marbelle30/X

Sin embargo, este no fue el único comentario que lanzó la artista nacida en Buenaventura (Valle del Cauca) contra el presidente Gustavo Petro.

La cantante también se refirió al episodio en el que el mandatario colombiano, al término de la intervención de la representante a la Cámara, Lina María Garrido (Cambio Radical), durante la instalación del Congreso el 20 de julio, alzó su puño derecho, algo que fue considerado como símbolo de resistencia, y que fue replicado por varios funcionarios del Gobierno.

Al respecto, Marbelle expresó: “¡Ese puño le cabe perfecto!”, siendo un comentario que generó aplausos y críticas de internautas en redes sociales.

- crédito @Marbelle30/X

Incluso, hubo un comentario que llamó la atención de la cantante vallecaucana, en la que un usuario identificado como @JulianProgre había mencionado la posibilidad de que la artista fuera candidata presidencial. “Jajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Solo les falta proponer a la come hijastro de @Marbelle30 de candidata presidente”, fue la publicación del internauta.

A lo que Marbelle no descartó la posibilidad: “Si pueden los asesinos analfabetas .. Por qué no?″.

- crédito @Marbelle30/X

Cuál fue el polémico comentario de Gustavo Petro

En el Consejo de Ministros realizado el martes 15 de julio, el presidente Gustavo Petro mencionó algunas diferencias con la vicepresidenta de la República, al señalar que la funcionaria le había manifestado su inconformidad con varios nombramientos para el ministerio, entre ellos, el politólogo Juan Carlos Florián Silva y la reconocida actriz de cine para adultos, Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank.

“Y hablando de igualdad, ministro de la Igualdad (Carlos Rosero), lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de la Igualdad. Usted me está echando los funcionariosque en Bogotá Humana que demostraron, a riesgo, porque tuvieron que exiliarse y prostituirse en París, su lucha”, expresó el jefe de Estado en su intervención.

Gustavo Petro Cuestiona A Francia Márquez Por Nombramientos De Juan Carlos Florián Y Amaranta Hank En El Ministerio De Igualdad - crédito Presidencia de la República/YouTube

Allí, con un tono que muchos tildaron de racista, el mandatario colombiano lanzó una polémica frase para expresar su molestia ante la postura de Márquez ante estos dos nombramientos.

“A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París”, indicó el presidente.

Estas frases generaron diferentes reacciones. Por un lado, hubo quienes cuestionaron la postura de Gustavo Petro, como fue el caso del excanciller Luis Gilberto Murillo, quien lo consideró como una racialización del discurso político en el país y defendió el derecho de las comunidades afrodescendientes a ocupar los más altos cargos del poder.

“Por eso sorprende hoy en el país que se diga que un afrodescendiente no puede ser presidente. Sí, podemos, porque estamos listos. Que no se diga que yo no acepto que un negro me diga tal y tal cosa porque es racializar el discurso en Colombia y menos cuando se dice que es del presidente de la república”, expresó.

- crédito @LuisGMurillo/X

No obstante, hubo quienes defendieron las palabras utilizadas por el mandatario, como Andrea Petro, empresaria e hija del presidente de los colombianos, al considerar que hubo una mal interpretación.

“Yo si entendí. Quienes han sido históricamente excluidos no deben reproducir las lógicas de exclusión. La transformación social real exige coherencia, empatía y justicia sin replicar las opresiones que una vez nos marginaron. Que la memoria guíe, no divida”, escribió.

La mayor hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, explicó lo que al parecer su padre quería decir al mencionar que “ningún negro” puede excluir a un “actor porno” del Gobierno - crédito @andreapetro91/X