Luis Gilberto Murillo se refirió al supuesto atentado contra el alcalde Galán para cuestionar la paz y la democracia en el país

El excanciller Luis Gilberto Murillo expresó su preocupación por la situación política y de seguridad en el país - crédito Carlos Ortega/EFE

Tras la divulgación de una supuesta amenaza contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el excanciller y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo se pronunció señalando los riesgos que implica ejercer la política en el país.

El martes 22 de julio de 2025, Noticias RCN reveló transcripciones de interceptaciones telefónicas a una organización criminal sobre un presunto plan para atentar contra el mandatario de la capital colombiana.

Sobre esto, el propio alcalde confirmó que la información ya era conocida por él desde semanas atrás. Mientras que la Fiscalía General de la Nación descartó hasta el momento, que hubo o haya en marcha un plan criminal real contra Galán.

El excanciller criticó el desmentido plan para atentar contra el alcalde de Bogotá - crédito @LuisGMurillo/X

Pese a que ya se desmintió la información, Murillo no dudó en expresar su solidaridad con Galán, resaltando que amenazas de este tipo atentan no solo contra un líder y su familia, sino contra la posibilidad de ejercer política de manera libre en el país. Además, aprovechó el acontecimiento para cuestionar el panorama político a pocos meses de que inicie la contienda electoral.

“Un país donde los niños son instrumentalizados para el crimen, donde la política se ha vuelto sinónimo de odio y participar en ella es arriesgar la vida… Se pone en duda la paz y la democracia”, escribió puntualmente.

Añadió que proteger la democracia implica recuperar la confianza ciudadana y garantizar que la política no sea un espacio de miedo e intimidación. “Mi solidaridad con el alcalde @CarlosFGalan. No solo se amenaza a un líder y su familia; se amenaza la posibilidad de una política libre.La violencia no puede silenciar el debate ni la vocación de servicio público. Colombia necesita líderes y ciudadanos que defiendan la vida, sin matices ni excusas (sic)”, agregó.

Carlos Fernando Galán afirmó que ya conocía dicha información - crédito @CarlosFGalan/X

Murillo, que aspira a ser el próximo presidente de Colombia en 2026, aseveró que la violencia no puede silenciar el debate ni la vocación de servicio público e insistió en la necesidad de construir un país donde liderar no signifique exponerse al peligro y donde los menores sean protegidos.

“Proteger la democracia es devolverle la confianza a la ciudadanía. La política debe ser un espacio de ideas y esperanza, jamás de miedo o intimidación. Construyamos un país donde los niños no sean usados para la guerra, sino protegidos para la paz. Donde liderar no sea un riesgo, sino una vocación digna”, puntualizó.

Murillo expresó su rechazo por el paro armado en el Chocó

De manera complementaria, el exgobernador de Chocó también se refirió al reciente anuncio de paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional en ese departamento, a partir del 25 de julio.

Murilló afirmó que el paro anunciado por el grupo armado, según él, busca encubrir confinamientos, reclutamientos forzados y el control armado sobre la población civil.

“Rechazo enérgicamente esta amenaza directa contra la población civil del Chocó, que busca encubrir confinamientos, reclutamientos forzados y control armado sobre comunidades que han resistido con dignidad la estructura de exclusión que impera en Colombia”, indicó.

Murillo también condenó el paro armado de ELN en Chocó - crédito @LuisGMurillo/X

Murillo destacó que ningún grupo armado ilegal representa a las comunidades afrocolombianas ni indígenas de la región y llamó al Estado a responder con celeridad y determinación.

“Más allá del despliegue militar y los consejos de seguridad, urge una intervención integral en el Alto Atrato y el Medio San Juan, con enfoque étnico y territorial, que proteja a las comunidades en sus propios territorios”, sostuvo.

Por último, planteó que se requiere una intervención integral, con enfoque étnico y territorial, que permita proteger a las comunidades en sus territorios y fortalecer la presencia estatal desde el nivel central.

“Expreso mi respaldo a la gobernadora @NubiaCarolinaCC. El Estado no puede ceder ni un milímetro del territorio ante la amenaza armada. Debe haber un respaldo político y operativo decidido desde el nivel central para enfrentar esta crisis con contundencia y con inteligencia territorial”, finalizó Murillo.