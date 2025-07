Con un menor implicado, los detalles del plan para asesinar a Carlos Fernando Galán: “Se me cayó el sicario”

El mandatario de la capital fue mencionado en la investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Alcaldía de Bogotá

El 7 de junio de 2025 se registró el atentado contra Miguel Uribe Turbay, en el que un menor de edad le propinó tres disparos al precandidato presidencial que sigue hospitalizado en la Fundación Santa Fe.

Tras el crimen, el menor de edad fue capturado a pocas calles del parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, lo que provocó que se conocieran detalles del plan que tenía como objetivo asesinar a Uribe Turbay.

En los aspectos más relevantes de la información, las autoridades indicaron que en un celular que el menor tenía en su vivienda había fotografías del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; sin embargo, durante varias semanas no se conocieron nuevos detalles al respecto.

“Se me cayó el sicario”

El 22 de julio, Noticias RCN expuso audios inéditos sobre un presunto plan para atentar contra el alcalde Carlos Fernando Galán, que se habrían registrado dos días después del ataque a Uribe Turbay.

El medio citado informó que los audios están en poder de las autoridades y están buscando identificar qué actores delincuenciales buscaban asesinar al mandatario distrital y si este plan estaba ligado al atentado contra el precandidato presidencial.

En la grabación, el que menciona al alcalde de Bogotá es alias Mono, que habla con un individuo que estaría en Bucaramanga, capital de Santander y menciona la participación de un menor de edad en lo planificado.

“Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá. Se me cayó en Bosa, tiene 13 años, para que me ayude a sacarlo”, es parte de la conversación expuesta.

“Estoy al lado suyo, ojo con lo que está hablando”, es la respuesta del otro sujeto, que le recuerda a su cómplice la posibilidad de que la comunicación esté siendo escuchada por las autoridades.

El medio citado indicó que las autoridades consideran que la filtración podría estar relacionada con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, porque uno de los individuos nombra la captura del menor que le disparó al senador.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha confirmado que tengan en su poder los audios mencionados; además, el alcalde Carlos Fernando Galán no se ha pronunciado al respecto.

Figuras políticas respaldan a Galán

Luego de que se conoció la conversación mencionada, varias figuras de la opinión pública enviaron mensajes de apoyo al alcalde de Bogotá, entre los más relevantes está el pronunciamiento de la precandidata presidencial Vicky Dávila.

“Un dato: hasta hoy, Miguel Uribe y todos los mencionados con amenazas somos de la oposición a Petro. Y él nos dice nazis y más. En el caso del alcalde de Bogotá ha tenido que padecer a Petro. No hace parte de los afectos del presidente, claramente. Tengan todo esto en cuenta“, escribió Dávila en su cuenta de X.

Por su parte, la concejala Heidy Sánchez también se solidarizó con el alcalde de la capital, y pidió a las autoridades avanzar en la investigación para identificar a los individuos que conversaban sobre el plan para asesinarlo.

“La @FiscaliaCol ha venido actuando con celeridad en las investigaciones, y es fundamental que lo antes posible, se identifique y capture a los responsables en la cadena de mando que dieron estas órdenes. Debemos avanzar hacia un país donde la violencia sea erradicada de la política, donde los menores dejen de ser utilizados para delinquir, y se les brinden oportunidades reales de vida“.

Por su parte, el precandidato presidencial David Luna también publicó un mensaje en X, en el que pidió una reacción contundente del Estado para esclarecer lo denunciado.

"Mi total solidaridad con él. Este no es solo un ataque contra una persona: es un intento por doblegar la institucionalidad de Bogotá. El país exige respuestas inmediatas. Se necesita una reacción contundente del Estado. Que se despliegue toda la fuerza institucional ya. Hacer política no debería ser una constante amenaza“.

El 23 de julio, la Fiscalía General de la nación se pronunció para indicar que la investigación terminó al descubrir que se trataba de una conversación sarcástica en la que los individuos bromeaban sobre lo registrado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay.