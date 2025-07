Sofía Vergara, sin miedo al ridículo: el verdadero secreto de su éxito en Hollywood

Sofía Vergara revela que perder el miedo al ridículo es la clave de su éxito en Hollywood. - crédito Chris Pizzello/ AP

Sofía Vergara no le teme al fracaso. Tampoco al rechazo, al ridículo ni a las fotos “salidas mal”. Esa es, según la actriz colombiana, la clave detrás de su éxito en Hollywood, una industria que suele cerrar las puertas a los latinos y donde muy pocos logran mantenerse vigentes durante décadas. En una entrevista exclusiva para la revista Vea, la estrella de Modern Family y Griselda habló con franqueza sobre su recorrido profesional, los tropiezos que ha enfrentado y la actitud que le ha permitido llegar tan lejos.

“No me ha dado miedo que algo salga mal o que me digan que no”, confesó Sofía, entre risas, cuando le preguntaron cómo ha logrado mantenerse en la cima. “¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Salir fea en una foto? ¿Hacer el ridículo? ¡Pues bueno, ya!”, agregó con desparpajo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La actriz, que el 10 de julio celebró sus 53 años, es hoy un ícono del entretenimiento latino en Estados Unidos. Pero, su camino no ha sido fácil. A lo largo de su carrera, ha enfrentado rechazos, perdido oportunidades y tenido que reinventarse más de una vez. Lejos del glamour que proyecta en alfombras rojas o portadas de revistas, Sofía insiste en que el verdadero éxito proviene de la constancia, de atreverse a intentar una y otra vez, sin importar cuántas veces se falle.

La actriz colombiana destaca la importancia de la constancia y el aprendizaje tras el fracaso - crédito Europa Press

“De diez cosas que uno hace, si una funciona, ya es ganancia”, afirmó con convicción. Para ella, el miedo paraliza, mientras que el error enseña. Por eso su filosofía es clara: intentar, equivocarse, aprender, volver a intentar.

Esta mentalidad también ha guiado su faceta empresarial, en la que ha incursionado con éxito a pesar de no tener una formación formal en negocios. “No quiero tomarme todo el crédito, pero me he adaptado a lo que sea. Perder plata sí me incomoda —eso sí—, pero nunca he tenido miedo de hacer el ridículo”, reconoció entre carcajadas.

Su determinación y valentía no solo la han llevado a la cima del entretenimiento, también le han permitido diversificarse y demostrar que su talento va mucho más allá de la comedia.

Una estatua de bronce en Barranquilla rinde homenaje a Sofía Vergara en su cumpleaños 53.- crédito @sofiavergara/IG

Pero, no todo ha sido luces y cámaras para Sofía. Su vínculo con Colombia, aunque profundo, se ha visto limitado por la distancia y las obligaciones laborales. “Desde Los Ángeles es lejísimos. Siempre voy por cosas puntuales: un entierro, una boda… Nunca he tenido tiempo de ir a gozarme una semana en mi país”, lamentó.

Y mientras en su carrera no hay signos de freno, en su tierra natal se le rinde homenaje. En su cumpleaños 53, fue inaugurada una imponente estatua de bronce en el Gran Malecón de Barranquilla. La obra, realizada por el maestro Yino Márquez, mide 7,5 metros y pesa más de cinco toneladas. Según sus creadores, busca representar la alegría y autenticidad que han definido a la actriz desde sus inicios.

No obstante, la escultura no ha estado exenta de polémica. Algunos usuarios en redes sociales criticaron su parecido con la estatua de Shakira, también ubicada en el Malecón y realizada por el mismo escultor. Otros cuestionaron que no refleja fielmente los rasgos de Sofía, desatando un debate sobre la estética y la intención simbólica de las obras públicas.

Una estatua de bronce en Barranquilla rinde homenaje a Sofía Vergara en su cumpleaños 53 - crédito @AlejandroChar/X

Su influencia, reconocida por su expansión más allá de la actuación hacia proyectos empresariales y su reiterado compromiso con sus orígenes, continúa generando impacto tanto en la comunidad hispana de Hollywood como en su país natal. Según la revista Vea, la historia de Sofía Vergara es la de una artista que ha basado su éxito en la capacidad de arriesgar sin miedo, aprender de los errores y sostener la identidad propia en cada nuevo desafío del camino profesional.