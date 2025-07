Procuraduría destituyó a intendente de narcóticos de El Dorado tras verse implicado en envío de cargamento a Inglaterra

El funcionario implicado habría infringido múltiples normas policiales- crédito Colprensa

Mientras las autoridades buscan mantener la integridad en los controles aeroportuarios, Nelson Enrique Robles Munévar, que pertenecía a la compañía antinarcóticos policial encargada de la vigilancia en el principal terminal aéreo de Bogotá, fue señalado como una pieza central en una operación de tráfico de drogas.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, la sanción más reciente contra Robles Munévar, de destitución y 16 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, quedó ratificada en fallo de segunda instancia.

La sanción se relaciona con hechos registrado durante su servicio en el aeropuerto El Dorado, donde debía combatir el transporte ilícito de estupefacientes.

Según explicó la Procuraduría, Robles Munévar no solo incumplió con sus deberes institucionales, sino que facilitó herramientas policiales a un particular para que este simulara ser miembro activo de la Policía Nacional e ingresara al hangar de la compañía Central Charter de Colombia S.A.S. El particular fingió un control para permitir la salida de 15 maletas con 500 kilogramos (1.102 libras) de clorhidrato de cocaína con destino al Reino Unido.

Noticia en desarrollo...