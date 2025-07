María José Pizarro se fue en contra de Gustavo Bolívar por excluirla de la consulta petrista: “Tiene que responder por esa omisión”

La senadora le respondió a su copartidario por omitirla entre los precandidatos - crédito Colprensa / Colprensa

La senadora y precandidata presidencial María José Pizarro respondió al también precandidato Gustavo Bolívar, que no la mencionó entre las mujeres del Pacto Histórico que harán parte de la consulta interna con la que la colectividad busca elegir a su candidato presidencial en octubre de 2025.

De acuerdo con un video publicado en las redes sociales de Caracol Radio, el exdirector de Prosperidad Social aseguró que las mujeres que aspirarían a la consulta de la izquierda son Carolina Corcho, Susana Muhamad y Gloria Flores; mientras que los hombres serían Camilo Romero, Daniel Quintero y él mismo, Gustavo Bolívar.

A raíz de estas declaraciones, Pizarro tuvo que salir a aclarar a través de su cuenta oficial de X que sí hará parte de la consulta en octubre.

No obstante, la polémica siguió y según declaraciones de la senadora entregadas al medio de comunicación que publicó el video de Bolívar mencionando a los candidatos, el episodio género un “sin sabor y no deja de ser extraño”.

“Deja un mal sabor de boca, pues siembra la idea de que se quiere excluir a alguien por la puerta de atrás. Pero, definitivamente, tiene que responder por esa omisión y espero que no hayan existido malas intenciones“, aseguró.

En el diálogo, Pizarro también despejó las dudas asociadas a la consulta que llevará a cabo la izquierda. Destacó que, si bien es una consulta interna de la colectividad, todos los ciudadanos podrán participar con su voto, sin importar si se encuentran o no afiliados al Pacto Histórico.

La precandidata también despejó las dudas sobre su relación con el exdirector de Prosperidad Social, y aseguró que asocia las declaraciones de su copartidario a simples dinámicas políticas.

“No, pues él y yo hace mucho tiempo que no tenemos un espacio de conversación solos. Pues por supuesto que hemos compartido espacios de análisis y de debate al interior del Pacto Histórico. Y eh, pues bueno, pero también, esa de alguna manera es la política. ¿No, no todo el mundo es amigo, eh? Somos, parte de un mismo proyecto político y, por lo tanto, de mi parte no existe ninguna enemistad”, afirmó a ese medio de comunicación radial.

Las palabras de Pizarro también incluyeron un llamado a su contrincante y copartidario, de que la carrera por la consulta de la colectividad exige mostrar los resultados de la gestión del presidente Petro que permitan “seducir” a los colombianos para que vuelvan a depositar su confianza en las ideas de izquierda en 2026.

En su conversación, la senadora también se refirió a las diferencias entre los dos precandidatos que presentan las encuestas se han divulgado. Las mediciones ubican a Bolívar junto al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, como los dos con más opciones para ser el candidato que represente la continuidad del proyecto del Gobierno nacional en los comicios.

Frente a este panorama, Pizarro aseguró que, así como sus compañeros, viene siguiendo los sondeos que se difunden y destacó que su nombre se suma a los de los aspirantes mencionados como los más fortalecidos de la colectividad.

No obstante, y dándole humildad a su candidatura, la congresista aseguró que conversa constantemente con los demás precandidatos del petrismo, incluso con aquellos que aún no han manifestado su intención de aspirar a la Casa de Nariño, como el también senador Iván Cepeda.

Finalmente, hizo un llamado a los demás precandidatos para que la campaña de cara a la consulta de octubre de 2025 sea acorde con los valores que defienden y representan ante el país.

“Que la gente tenga claro que sigue la campaña en el terreno. Es lo que viene en este momento, ganar el corazón de todos los colombianos que saben que necesitamos profundizar y continuar con el cambio. De mi parte solo espero juego limpio y que todos los candidatos y candidatas actuemos de esta manera conforme a lo que defendemos y representamos“, finalizó.