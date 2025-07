Sebastián Villalobos aseguró que no es la primera vez que se escuchan disparos al aire en el sector donde la mujer disparó desde un balcón: “Yo no me estoy inventando nada”

Sebastián Villalobos se refirió al incidente de la mujer que disparó en un balcón en Mazurén - crédito @cortesm_luis / X/sebas/Instagram

Durante la tarde del domingo 13 de julio, en el conjunto residencial Nilo, ubicado en el barrio Mazurén, de la localidad de Suba en Bogotá, una escena en la que una mujer disparaba desde el balcón de un apartamento desencadenó la preocupación de los habitantes y generó una rápida reacción en redes sociales.

Algunos residentes capturaron imágenes del momento en el que la mujer, vestida de blanco y acompañada por varias personas vestidas de negro, manipuló un arma de fuego y realizó detonaciones al aire.

En los videos difundidos en comunidades virtuales, se aprecia que la mujer, lejos de ocultar su accionar, se mostraba despreocupada, bailando y riendo, incluso, mientras era grabada por vecinos visiblemente angustiados.

Asimismo, figuras conocidas en redes sociales que residen en el mismo complejo opinaron sobre el incidente. Uno de ellos fue el creador de contenido colombiano Sebastián Villalobo, que utilizó sus plataformas digitales para rechazar de manera contundente el actuar de su vecina.

Sebastián Villalobos aseguró que no es la primera vez que escucha las detonaciones en el sector - crédito sebas/Instagram

En una historia de su cuenta en Instagram, el influencer expresó: “Ustedes lo pudieron ver con sus propios ojos, la verdad es que yo no me estoy inventando nada, esto ya ha pasado varias veces. Al principio creíamos que era pólvora lo que sonaba, pero ya nos damos cuenta que no es pólvora".

Entre líneas continuó diciendo “y la verdad es indignante porque se alcanza a ver el estado en el que se encuentra esta señora, que no está en sus cinco sentidos”.

Villalobos hizo un llamado a la intervención de la policía “para frenar esas acciones que ponen en peligro la seguridad de los residentes del conjunto”, afirmó en su cuenta de Instagram.

Más detalles del suceso

El hecho causó rechazo e indignación en el sector y los habitantes del conjunto exigen justicia - crédito Google Maps y @cortesm_luis / X

Algunos residentes capturaron imágenes del momento en el que la mujer, vestida de blanco y acompañada por varias personas vestidas de negro, manipuló un arma de fuego y realizó detonaciones al aire. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, este episodio se registró cerca de las 3:10 p. m. del domingo 13 de julio.

La mujer lanzó insultos a quienes registraban la escena y desafió a los presentes, pronunciando frases como: “Si no conocen un arma, vengan, se las presento; si no conocen una nueve milímetros, la disparan desde mi casa”.

Además, realizó comentarios relacionados con la pérdida reciente de su madre, exclamando: “El día que se les muera su papá, su mamá y su hijo”, mientras una de las personas que la acompañaban aplaudía su actitud.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Los moradores del conjunto, preocupados por la integridad de quienes habitaban el edificio y sus alrededores, informaron de inmediato a las autoridades.

Momentos de pánico vivieron los residentes del conjunto - crédito @cortesm_luis / X

Guillermo Ibarra Prado, residente del conjunto, contó lo momentos de angustia que se vivieron en el sector: “Había niños, adolescentes. Quizá esa bala cuando caía podía matar a alguien. La señora estaba muy alicorada y cuando se le trató de recriminar los vecinos del conjunto de al frente, que fueron quienes la grabaron, pues la señora, por más en la situación en la que estuviera, estaba muy eufórica. Lo hizo dos, tres veces [disparos]”, dijo a Noticias Caracol.

Otra vecina, Angélica Hernández, reveló al mismo medio que: “Sí, me parece algo peligroso, porque en los balcones hay niños, mascotas. Los fines de semana salen bastantes personas a disfrutar de los espacios de los balcones; entonces sí, me pareció terrible”.

La Policía Metropolitana de Bogotá detalló que recibió varias llamadas de alerta sobre la situación, lo que motivó el desplazamiento de unidades policiales para atender el caso. Los agentes llegaron al lugar poco después de las denuncias presentadas por los testigos.

Por ahora, se desconoce la identidad de la mujer protagonista de ese hecho en la capital, aunque en redes sociales se menciona que se trataría de una tal Paola Navia.