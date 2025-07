Exministro Juan Camilo Restrepo contesta a Alfredo Saade por decir que es mentira que las Fuerzas Armadas están desfinanciadas: “Negacionismo bobalicón”

Juan Camilo Restrepo le contestó al jefe de Despacho del Gobierno Petro por decir que es mentira que las Fuerzas Militares están desfinanciadas - crédito Colprensa y @AleKolomonosov/X

Una investigación realizada por la revista Semana reveló que las Fuerzas Armadas de Colombia enfrentan una grave desfinanciación que compromete su capacidad operativa y pone en riesgo tanto la seguridad nacional como la vida de los uniformados.

La Armada, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, el Comando General y la Policía presentan serios problemas presupuestales, según quedó documentado tras cuatro meses de reportería y una serie de derechos de petición con 357 preguntas enviadas al Ministerio de Defensa y a las propias fuerzas.

El jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, desestimó los hallazgos del reportaje de Semana y aseguró que no es cierto que las Fuerzas Armadas estén atravesando por una crisis financiera.

Ante esas declaraciones, el exministro Juan Camilo Restrepo calificó la postura de Saade como un “negacionismo bobalicón”.

Aunque la información sobre la falta de recursos en las Fuerzas Armadas fue entregada por el propio Gobierno a través de respuestas oficiales, Alfredo Saade, jefe de Despacho de la Presidencia, rechazó públicamente esa versión. En su cuenta de X, afirmó: “Mienten, SEMANA miente”.

Frente a la negación de Alfredo Saade sobre la situación financiera de las Fuerzas Armadas, el exministro Juan Camilo Restrepo criticó con dureza su postura. Señaló que, en lugar de reconocer una problemática documentada con información oficial, Saade opta por descalificarla sin argumentos.

“Ante la abrumadora realidad de que las fuerzas armadas están gravemente desfinanciadas, a este señor Saade no se le ocurre nada diferente a decir que todo es ‘mentira’”, contestó el exfuncionario público en un mensaje de la misma red social.

El exministro Restrepo concluyó su mensaje cuestionando la forma en que se desestima una situación crítica sin presentar evidencia. Subrayó que, ante un tema tan delicado, la respuesta no puede ser una simple descalificación, y pidió claridad sobre los datos reales.

“Es el negacionismo bobalicón de quien si tiene argumentos o cifras en contrario debía exponerlos, en vez de despachar semejante asunto tan grave con un irresponsable ‘son mentiras’. Entonces: ¿Cuál es la verdad?”, aseveró el exministro de Hacienda del Gobierno de Andrés Pastrana.

Y es que, según el medio citado, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, admitió que las Fuerzas Armadas enfrentan dificultades presupuestales debido a que el Gobierno no aprobó los recursos solicitados para el año 2025.

“El presupuesto que habíamos pedido no fue autorizado porque no alcanzó la plata. El Gobierno había planteado una reforma tributaria, una financiación, al no ser aprobada, se tuvo que reducir el presupuesto”, dijo el titular de la cartera de Defensa a la revista Semana.

Según dicha investigación, pese a que el Ejecutivo asignó 33 billones de pesos al sector defensa para el año 2025, parte de esos recursos no llegaron a regiones críticas con fuerte actividad criminal, generando una reducción significativa que limita la capacidad de respuesta de las tropas en esos territorios.

De acuerdo con el artículo publicado por Semana, las ramas de las Fuerzas Armadas recibieron menos recursos de los solicitados para el año 2025.

El Ejército había planteado la necesidad de 22 billones de pesos, pero solo se le aprobaron 12. En el caso de la Policía, recibió 14 billones, frente a una solicitud de 23. La Armada pidió 4,6 billones y obtuvo 3; la Fuerza Aeroespacial recibió 2,6 billones, menos que el año anterior; y el Comando General de las Fuerzas Militares tuvo una asignación de 186.000 millones, de los cuales el 80 % se destinó al gasto operativo y el resto a modernización, según cifras del Ministerio de Defensa.

El medio antes citado informó que, del presupuesto total asignado al sector defensa, 921.000 millones de pesos permanecen congelados debido a la actual crisis fiscal del Estado.

Esta situación ha obligado al Ministerio de Defensa a postergar compras de bienes y servicios por 148.451 millones de pesos, suspender inversiones en programas de desarrollo humano para la fuerza pública por 152.147 millones, y dejar en incertidumbre el inicio de la construcción de una nueva sede para el sector de seguridad y defensa, cuyo costo inicial supera los 341.000 millones de pesos.