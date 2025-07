Bancos podrían empezar a reducir dentro de muy poco los intereses que cobran por los créditos, confirmó estudio

Según el Código Sustantivo del Trabajo los trabajadores tienen derechos y también responsabilidades - crédito iStock

La inflación anual, que en junio de 2025 se situó en 4,82%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), representa un retorno a los niveles observados en 2021 y abre nuevas perspectivas sobre la evolución de los precios de los alimentos y de los productos regulados en el país. El dato, que se ubicó en la parte baja de las expectativas de los analistas locales, generó un ambiente de optimismo moderado entre los expertos económicos.

Y es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Colombia podría ofrecer al Banco de la República argumentos sólidos para considerar una eventual reducción de la tasa de interés, que es lo que cobra este a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto, actualmente fijada en 9,25%. Esto, teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro ha insistido en la reducción del tipo de intervención, algo que podría reactivar la economía nacional.

Además, la inflación mensual en junio fue de 0,10%, cifra inferior tanto a la previsión de los analistas (0,19%) como a la propia estimación de la entidad (0,22%). Este resultado permitió que la variación anual retrocediera frente al registro de mayo en 23 puntos básicos, lo que consolidó la tendencia descendente observada en los últimos meses. Al respecto, un análisis de BBVA Research precisó que el comportamiento refuerza la expectativa de que el ciclo inflacionario podría estar entrando en una fase de mayor estabilidad.

La inflación en Colombia cerró en 4,82% anual en junio de 2025, según el Dane - crédito Dane

El informe profundiza en los factores que explican la moderación. En la canasta de alimentos, destaca la gran reducción en la inflación anual de los productos perecederos, como la papa, que registró una variación anual negativa de 37,2%, y la cebolla, con una caída de 17,4%.

Qué pasa con el precio de los alimentos

“En la canasta de alimentos, sobresale una moderación de la inflación anual de perecederos, liderada por papas con una variación anual negativa de 37,2% y cebolla con una variación anual negativa de 17,4%”, precisa el análisis, que resalta el impacto de estos productos en el índice general.

No obstante, el informe matiza que no todos los componentes de la canasta alimentaria siguieron la misma tendencia. “Por el contrario, los productos procesados y la carne no mostraron grandes ajustes en su inflación anual”, advierte el documento. La diferenciación dentro de la canasta alimentaria sugiere que, aunque los precios de algunos productos básicos experimentaron descensos notables, otros mantienen una dinámica más estable, lo que podría influir en la percepción de los consumidores sobre el costo de vida.

Asimismo, en cuanto a la inflación sin alimentos, el análisis revela la persistencia de tendencias divergentes. Por un lado, la inflación anual de bienes experimentó un nuevo incremento, lo que la situó en 1,6%, lo que representa un aumento de 14 puntos básicos respecto al mes anterior.

La Junta Directiva del Banco de la República argumenta que la inflación en Colombia está muy alta para reducir con rapidez la tasa de interés - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

“Este incremento, sin embargo, fue un poco menor al observado en meses previos lo que puede estar asociado a la reciente apreciación del tipo de cambio”, se lee en el informe. La apreciación del peso colombiano frente al dólar podría estar contribuyendo a contener el alza de los precios de los bienes importados, moderando así el impacto inflacionario en este segmento.

La canasta de productos regulados también mostró señales positivas. En junio, la inflación anual de este grupo descendió hasta 5,5%, una reducción de 82 puntos básicos en comparación con el mes anterior. “Este resultado obedece a una marcada reducción en la variación anual de la energía y en menor medida por una moderación en la variación anual del suministro de agua”, explica el análisis.

Precio de la energía y el agua

La disminución en los precios de la energía eléctrica y el agua potable es determinante para aliviar la presión sobre los hogares, especialmente en medio de ajustes tarifarios y volatilidad en los mercados internacionales de energía.

A pesar de estos avances, el informe advierte que los servicios mostraron un descenso muy marginal en junio. “Los servicios mostraron un descenso muy marginal en el mes de junio, con una inflación anual que se ubicó en 6,0% (6 puntos básicos menor que la de mayo). En esta canasta se observó una moderación de la variación anual de precios de los arriendos, contribuyendo a mantener la canasta con la ligera tendencia bajista”, señala el documento.

El Banco de la República se propuso que la meta inflacionaria sea entre 2% y 4% anual - crédito Elvis González/EFE

Así las cosas, la evolución de los precios de los servicios, en particular los arriendos, sigue siendo un factor relevante para la dinámica inflacionaria, dado su peso en el gasto de los hogares urbanos.

Inflación sin alimentos regulados

El análisis de BBVA Research también pone el foco en la inflación sin alimentos no regulados, un indicador seguido de cerca por el Banco de la República para evaluar la tendencia subyacente de los precios. Según el informe, “la inflación sin alimentos ni regulados, seguida estrechamente por el Banco de la República, se mantuvo estable, en torno a 4,8%. Esto gracias a las tendencias encontradas entre regulados y bienes principalmente”. Dicha estabilidad sugiere que, más allá de las fluctuaciones en los precios de los alimentos y los productos regulados, la inflación estructural se mantiene bajo control, lo que podría facilitar la toma de decisiones en materia de política monetaria.

De igual manera, el contexto internacional también influyó en la evolución de la inflación en Colombia. La reciente apreciación del peso frente al dólar contribuyó a moderar el impacto de los precios internacionales en la economía local, en especial, en lo que respecta a bienes importados y materias primas. La dinámica permitió que el país registre una inflación anual inferior a la de otros países de la región, lo que consolida la posición como una de las economías más estables en términos de precios durante el primer semestre de 2025.

El futuro de las tasas de interés

El descenso de la inflación a niveles de 2021 generó expectativas sobre el comportamiento futuro de las tasas de interés. El Banco de la República mantiene la tasa de referencia en 9,25%, pero el nuevo escenario inflacionario podría abrir la puerta a recortes en los próximos meses.

En el primer trimestre de 2025, la economía colombiana experimentó un crecimiento del 2.7%, impulsado principalmente por el consumo privado. La reducción de la tasa de interés podría impulsarlo - Carlos Ruiz/Pixabay

Los analistas coinciden en que la autoridad monetaria cuenta ahora con mayor margen de maniobra para ajustar su política, siempre y cuando la tendencia descendente de la inflación se consolide y no surjan presiones externas que alteren el equilibrio actual.

Concluye el informe de BBVA Research al decir que la moderación de la inflación en Colombia responde a una combinación de factores internos y externos, entre los que destacan la reducción de los precios de los alimentos perecederos, la apreciación del tipo de cambio y la contención de los precios regulados.

“La inflación sin alimentos ni regulados, seguida estrechamente por el Banco de la República, se mantuvo estable, en torno a 4,8%. Esto gracias a las tendencias encontradas entre regulados y bienes principalmente”, reitera el documento, con lo que resalta la importancia de mantener la vigilancia sobre los distintos componentes del índice para anticipar posibles cambios en la tendencia.