Así es como un joven migrante colombiano de 26 años terminó debiendo más de 30 millones por el sueño de vivir en Australia

Que su hermana viviera en el país oceánico no hizo la diferencia al iniciar el trámite para irse del país - crédito @santiagogo333 / TikTok

En 2022, 547.000 colombianos rehicieron su vida en el exterior. Una difícil decisión en la que 446.000 nacionales los acompañaron en el 2023, año en que el joven conocido en redes como Santiagogo inició su proceso para radicarse en Australia, sin saber que terminaría quedándose en Colombia, con una deuda de 33 millones.

“Esa deuda ya va por las nubes y estoy reportado hasta en Saturno, pero bueno, ¿Qué puedo hacer? Hace un par de años yo me quería ir del país. En ese momento estaba estudiando, pero decidí suspender la universidad para hacer los trámites para irme del país. Quería irme para Australia, que es donde está mi hermana”, explicó, en un video compartido en su perfil de la plataforma Tiktok.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con Santiago, para llegar a Australia y permanecer de manera regulada en el país “tenía que tener una plata porque, para hacer las vueltas de los papales para Australia, debía seguir una serie de proceso, que no son iguales a los de los Estados Unidos. Aquí en Colombia no hay embajada australiana, la embajada más cercana es en Santiago de Chile, así que todo es por correo electrónico”.

Tomó la decisión, entonces, de inscribirse en una academia y alegar que su motivo principal de viaje se encontraba relacionado con sus estudios:

En redes revaluó el éxito y lo presionados que llegan a sentirse los jóvenes antes de alcanzar los 30 - crédito @santiagogo333 / TikTok

“Para irse, hay que pagar la colegiatura de donde va a estudiar los próximos seis meses, incluso antes de que le den la visa. La matrícula en ese college puede valer de 10 a 15 millones de pesos y a mí me costó 13 millones. Obviamente, no tenía esa plata. Me tocó pedir un préstamo y, afortunadamente, en un solo banco me prestaron todo el dinero que necesitaba. Fue un crédito inicial de 20 millones de pesos, de los que pagué un millón”.

Sin embargo, el proceso se vio truncado cuando el Departamento del Interior de Australia, a través de la sección de Asuntos Internos (Home Affairs), determinó que Santiago no era apto para recibir una visa de estudiante:

“Me presenté y me negaron la visa, no una, sino dos veces. No tengo la forma de pagar esa plata, son 30 millones de pesos ¿Qué esperan? ¿Qué los pague así porque sí? Yo sé que lo tengo que pagar y tengo una parte, pero quiero dejarles un mensaje: no todo el mundo a los 30 años tiene la vida resuelta”.

Obligado a quedarse en Colombia, con una deuda millonaria que no tenía antes de iniciar el tramite de migración, Santiago reflexionó sobre el éxito y cómo afecta la salud mental de las personas que se acercan a los 30:

“La mayor parte del tiempo no sé lo que quiero hacer. He hecho de todo en estos tres años que no estuve en Australia, me he cambiado de ciudad, de vivienda y no me siento mal. No estoy compitiendo con nadie y lo que verdaderamente importa es que he sido feliz en lo que he venido haciendo. No se alcanzan a imaginar el tiempo y el trabajo que me costó entenderlo, cuando hace dos años tenía todas las ilusiones de irme del país”.

Que su hermana viviera en el país, no lo ayudó en su trámite de visa - crédito VisualesIA

Cifras de migración preocupan por la falta de jóvenes en el país:

Jóvenes en su edad productiva figuran como el grupo predominante entre quienes han decidido abandonar Colombia en los últimos años, reconfigurando tanto comunidades locales como la propia identidad nacional. Esta dinámica, reflejada en un éxodo masivo y sostenido, mantiene en alerta a diversos sectores sociales y económicos, mientras expertos advierten sobre las consecuencias a largo plazo para el tejido social del país. Según informó el diario La República, las cifras acumuladas en 2022 y 2023 muestran que más de un millón de colombianos optaron por buscar mejores oportunidades fuera de sus fronteras.

El fenómeno migratorio alcanzó un pico histórico en 2022, año en el que Migración Colombia registró la salida de 547.000 personas. El año siguiente, aunque la tendencia descendió, el número permaneció elevado, contabilizándose 446.000 salidas, superando en 2,7 veces el promedio anual de emigraciones calculado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) desde 2012, cuando la cifra rondaba los 200.000 colombianos al año. Incluso comparado con el año 2000, cuando el país atravesaba graves crisis económicas y de seguridad bajo el gobierno de Andrés Pastrana y 282.000 personas dejaron el país, el salto resulta considerable: las salidas prácticamente se duplicaron.

El país se estaría quedando sin toda una generación de jóvenes en edad productiva - crédito VisualesIA

Las razones que empujan a semejante cantidad de ciudadanos a dejar su país son diversas. Destacan la búsqueda de mejores condiciones de vida, acceso a educación superior de calidad, reencuentro familiar y, en algunos casos, contextos internacionales que favorecen o flexibilizan los trámites migratorios. A este panorama se suman factores económicos, como la variación de la cotización del dólar y la percepción de mayor estabilidad financiera en el extranjero, elementos que influyeron en la decisión de muchos. Aunque no existen datos oficiales precisos sobre cuántos profesionales abandonan el país o a qué sectores pertenecen, especialistas advierten que esta pérdida progresiva podría estar afectando silenciosamente el mercado laboral local.

De acuerdo con la Cancillería colombiana, hasta abril de 2023 la diáspora sumaba al menos 4,7 millones de ciudadanos residiendo en el exterior. Los destinos más habituales continúan siendo Estados Unidos, donde vive el 30% de los migrantes colombianos, y España, que acoge a un 10%. En menor medida, países como Chile, México, Ecuador y Canadá también figuran entre los preferidos, ya sea por su cercanía geográfica, la presencia consolidada de comunidades latinas o la disponibilidad de oportunidades laborales en sectores específicos.