A una joven le desocuparon la cuenta tras un viaje que pidió en una app de transporte

La víctima reveló de manera nerviosa todo lo que tuvo que pasar en este viaje en moto - crédito

Una joven denunció que solicitó un servicio de Uber Moto para desplazarse hacia el barrio Pinar de Suba y relató que eligió la aplicación por considerarla la opción más confiable cuando viaja sola. Sin embargo, el viaje terminó en un asalto, lo que tiene en alerta a los usuarios sobre los controles de seguridad de la plataforma para contratar a sus conductores.

“¿Cuántas veces estas personas harán esto en el día?”, se preguntó la víctima en el video publicado el 13 de julio de 2025 en la plataforma TikTok tras vivir una experiencia que la dejó sin su celular, sin acceso a su cuenta bancaria y con la sensación de haber estado en peligro durante un trayecto por Bogotá que debía ser seguro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte de Aura, como se identifica en redes sociales, todo ocurrió el 9 de julio, cuando la joven salió de su casa para realizar un trayecto de aproximadamente 15 minutos. Como en otras ocasiones, optó por Uber, convencida de que la aplicación le ofrecía garantías superiores a otras alternativas, aunque, desde el inicio, notó que el conductor tomó una ruta diferente a la habitual por la avenida Cali, pero decidió no darle mayor importancia.

La situación se tornó inquietante cuando el conductor comenzó a desviarse por calles poco transitadas y a cambiar de dirección, lo que la llevó a sentir temor y a preguntarle al conductor por la ruta. Él respondió que seguía la ruta indicada por la aplicación, pero la joven no logró tranquilizarse.

La joven pidió el servicio por economía y por confianza con la app, aunque no esperaba el desenlace - crédito Cathrin Mueller/REUTERS

En medio de la confusión, observó que otra moto la seguía, por lo que decidió sacar el celular para mirar su ubicación, aunque los otros motorizados se acercaron y el acompañante le arrebató el dispositivo, causándole una lesión en la mano: “Me quitó mi celular y yo estaba demasiado pasmada”, recordó.

Luego, el conductor de Uber simuló perseguir a los criminales, por lo que la joven le pidió que la llevara a su destino final: “Era una persecución absurda entre cuadras y el man persiguiendo al otro y yo no entendía qué estaba pasando. Yo dije: me van a matar, me van a hacer algo, me van a robar todas mis cosas”.

Así, la joven decidió pedirle al conductor que la llevara directamente a su destino, aunque este continuó con más desvíos extraños, hasta que finalmente llegó al lugar acordado: “Llegamos a bloquear todas mis cosas. Luego de la nada le escriben a las personas con las que yo estaba desde mi celular como a pedirles plata y yo dije como: ya me clonaron el Whatsapp, me clonaron todo”.

Al recuperar la tarjeta SIM y acceder a su cuenta bancaria de Nequi, descubrió que el saldo estaba en cero: “Estaba la transferencia hasta la transferencia como a otra persona, que obviamente no responde. Ya puse la denuncia ante la Fiscalía y pues no ha pasado absolutamente nada”, declaró la víctima.

Del mismo modo, indicó que la reacción de Uber fue limitada: “En Uber me dijeron que lo sentían mucho por mi experiencia, entonces que me iban a devolver lo que me costó el viaje, o sea, $5.000”, relató. Además, al investigar la placa de la moto utilizada, descubrieron que correspondía a un vehículo robado, lo que le causó dudas sobre los filtros de seguridad de la plataforma: “¿Cómo es posible que hayan placas de moto robadas en esta aplicación?”, cuestionó.

Esta no sería la primera vez que ocurre un hecho de este tipo - crédito Anushree Fadnavis/REUTERS

La joven señaló que, tras el robo, no recibió información relevante ni del conductor ni de la empresa: “Llamamos, no nos dan información del conductor. Solo tenemos la placa”, lamentó, considerando que le desenlace pudo ser fatal: “Me pudo haber pasado algo, me pudieron haber metido a algún lado, pudieron haber pasado tantas cosas solo porque estas aplicaciones no tienen estos estándares de seguridad acordes”.