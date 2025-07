Petro responde a información sobre coordinación política en chat de Whatsapp: “El contrapeso le hace bien a la democracia, pero no con mentiras”

El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a lo que considera una manipulación de la información sobre la coordinación política opositora - crédito Santiago Saldarriaga/AP

El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente a la información que revela la existencia de un grupo de WhatsApp en el que participan las principales figuras de 13 partidos políticos.

“Está bien el contrapeso, le hace bien al alma y a la democracia”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

“Pero no con mentiras, por favor. La mentira embrutece el alma y la aniquila”, agregó, en alusión directa al artículo.

El informe expondría como líderes del Partido Conservador, Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, La U, entre otros, toman decisiones conjuntas sobre su postura frente al Ejecutivo.

Entre los participantes del chat figuran Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Nadia Blel y Efraín Cepeda (Partido Conservador), así como un delegado del expresidente César Gaviria por el Partido Liberal.

También interviene, aunque de manera independiente, el senador Jota Pe Hernández.

Según Semana, quien lleva la vocería en muchos casos es el exregistrador Álex Vega, actual copresidente del Partido de la U.

En ese espacio se habría definido, por ejemplo, la decisión de no asistir a la reciente convocatoria del Gobierno para una reunión del Comité de Seguimiento Electoral, lo que evidenció la creciente distancia entre el Ejecutivo y las principales fuerzas políticas del Congreso.

La respuesta de Petro se suma a una semana particularmente tensa para el mandatario en redes sociales. Uno de los episodios más criticados ocurrió tras la difusión de un video en el que, según él, se mostraban avances de su Gobierno en La Guajira.

“Las obras de este Gobierno en Riohacha, Guajira”, escribió en un trino acompañado de una grabación que ya supera las 29.000 reproducciones.

Sin embargo, la pieza audiovisual no mostraba una infraestructura colombiana, sino una estructura ubicada en Wichita, Kansas, Estados Unidos.

En el video, un hombre recorría lo que llamaba el “Puente de La Libertad”, supuestamente sobre el río Ranchería.

“Miren qué belleza de estructura”, decía el narrador, mientras aseguraba que esta obra ayudaría a dinamizar el turismo y el empleo en la región. Petro republicó el video para destacar logros de su gestión.

Pero pronto, usuarios en redes sociales y hasta funcionarios del propio Gobierno aclararon que la estructura en realidad correspondía al Keeper of the Plains, un monumento ubicado sobre el Arkansas River Trail en Wichita.

El error desató una oleada de críticas. La senadora María Fernanda Cabal fue una de las primeras en reaccionar: “¡No sea farsante! Esto es Keeper of the Plains in Wichita en el estado de Kansas, no La Guajira”.

Por su parte, Alfredo Deluque, senador de La Guajira por el Partido de la U, afirmó: “No le basta con haber incumplido sus promesas para el Departamento, sino que usa un video del monumento en Wichita para mofarse de nosotros, los guajiros. No más, señor Presidente, gobierne”.

El representante Andrés Forero también se pronunció: “Aunque ya borró el trino, Gustavo Petro compartió un video de un puente en Wichita, Kansas, diciendo que era una de las obras de su Gobierno en La Guajira”.

Aunque el mandatario eliminó rápidamente la publicación, múltiples usuarios habían tomado capturas de pantalla que ahora circulan como prueba del error. Este episodio intensificó el debate sobre la veracidad de los anuncios oficiales del presidente y el uso que hace de sus redes sociales para comunicar acciones del Gobierno.

El 12 de julio, Petro también generó controversia al insinuar su desconfianza frente a la organización de las elecciones presidenciales de 2026. Ese día publicó en X dos “fórmulas antifraude” vinculadas al kit electoral:

No permitir que “ellos” pongan los esferos; Permitir que se auditen los kits electorales en cada puesto de votación.

Las declaraciones se suman a un clima creciente de tensión institucional, en el que el mandatario acusa a sectores tradicionales de obstaculizar su gestión, mientras que desde la oposición se le reclama mayor transparencia, coherencia y rigor en su comunicación pública.

La combinación de episodios —desde la difusión de información errónea, pasando por su respuesta a la estrategia opositora del grupo de WhatsApp, hasta su advertencia sobre el proceso electoral— refleja el momento de confrontación política en el que se encuentra la presidencia de Petro