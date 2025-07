Corte Constitucional desmintió publicación en la que su presidente confrontaría a Petro por presuntas amenazas

El tribunal recordó que cualquier pronunciamiento oficial se realiza únicamente a través de sus canales verificados y pidió no difundir información de fuentes no oficiales - crédito cortesía Corte Constitucional

En medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional y las altas cortes, la Corte Constitucional emitió el sábado 12 de julio un pronunciamiento público en el que rechaza categóricamente la veracidad de un mensaje que ha circulado ampliamente en la red social X, supuestamente emitido por su presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Navas.

“En relación con unos mensajes erróneos que circulan en la red X del Presidente de la Corte, mag. Jorge E. Ibáñez N., nos permitimos precisar que la información oficial de la Corte y de nuestros magistrados (as) se emite exclusivamente a través de nuestros canales verificados. Recomendamos a la ciudadanía abstenerse de difundir información proveniente de fuentes no oficiales”, aclaró el alto tribunal desde su cuenta oficial de X.

La aclaración se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la Corte por la reforma pensional recientemente aprobada en el Congreso - crédito @CConstitucional/X

La advertencia se refiere específicamente a una supuesta declaración del magistrado Ibáñez que ha sido difundida masivamente en redes, en la que se le atribuyen palabras dirigidas al presidente Gustavo Petro: “Señor Presidente Gustavo Petro, usted me hace el favor y no me ponga la lápida con su verborrea incendiaria, no sea atrevido. A mí me pasa algo o a mi familia, el principal responsable será usted. Ya llegó la hora de respetar la institucionalidad y usted a mí y mucho menos a la Corte, nos va a intimidar. Así que vea lo que hace y no irrespete la investidura que hoy el pueblo le confió”.

El alto tribunal confirmó esta información como completamente falsa y reiteró que el presidente de la Corte no ha emitido ese tipo de pronunciamientos. La desmentida llega en un momento sensible, luego de las recientes declaraciones del presidente Petro, que insinuó que desde la Corte Constitucional podría existir una estrategia para “hundir” la reforma pensional.

Circula en la red social X un mensaje falso atribuido al magistrado Ibáñez que incluye expresiones fuertes dirigidas al jefe de Estado - crédito @HenaoBernardo/X

Tensión institucional por la reforma pensional

El ambiente entre el Ejecutivo y la Corte se ha tensado tras las declaraciones del jefe de Estado durante un acto en Nariño. En respuesta, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez negó categóricamente cualquier intención de obstaculizar la reforma: “Desmiento que esté detrás de alguna estrategia para hundir la reforma pensional”, afirmó, y explicó que el proceso judicial apenas está iniciando, por lo que aún no se ha tomado ninguna decisión de fondo.

El asunto se complica aún más debido a que, el Auto 841 de 2025, expedido por la Corte para ordenar la corrección de errores detectados en el trámite legislativo de la reforma, no ha sido firmado en su totalidad por los magistrados, lo que impide que tenga efecto jurídico.

“El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias y la Cámara adelantó un trámite sobre el cual no ha rendido informe a la Corte”, subrayó Ibáñez, refiriéndose al debate legislativo del 28 de junio, cuando la Cámara de Representantes atendió, de manera anticipada, los requerimientos hechos en un comunicado de prensa de la Corte y no con base en el auto formal, que aún está pendiente de ser validado por la Sala Plena.

La Sala Plena de la Corte está convocada para el 23 de julio, fecha en la que se evaluará si los errores legislativos fueron subsanados correctamente - crédito Corte Constitucional

Esta situación retrasa cualquier avance sobre el control constitucional del proyecto aprobado por el Congreso y mantiene en suspenso a los distintos sectores sociales pendientes de la entrada en vigor de la reforma.

La Corte ha agendado una nueva discusión en Sala Plena para el 23 de julio, sesión en la cual se evaluará si los vicios de procedimiento señalados en el proyecto de ley fueron efectivamente subsanados por la Cámara, o si, por el contrario, la reforma debe ser declarada inexequible.

En este contexto, la advertencia sobre la circulación de información falsa cobra aún más relevancia. En medio de un clima de desconfianza y polarización, la Corte Constitucional ha buscado reafirmar su independencia y el carácter institucional de sus decisiones, exhortando tanto a la ciudadanía como a los actores políticos a no caer en la difusión de contenidos no verificados.