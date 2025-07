Menor de 15 años fue asesinado en medio de un robo en Bogotá: “Se fue sin mi autorización para Chapinero”

El joven salía de una fiesta cuando fue interceptado por delincuentes - crédito Agencia Andina

Lo que sería una noche de diversión entre amigos en una discoteca de Bogotá, terminó en el lamentable homicidio de Frank Charles Rueda Padilla, de 15 años, que se convirtió en una de las más recientes víctimas de la delincuencia en la capital colombiana.

De acuerdo con el relato de su familia, Rueda Padilla murió en la madrugada del sábado 5 de julio luego de ser atacado por un grupo de personas que lo robó a él y a sus amigos cerca de la avenida Caracas con calle 45, en el barrio Marly, localidad de Chapinero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El joven, menor de tres hermanos, residía con su familia en el barrio Verbenal, en la localidad Usaquén. Actualmente, sus familiares piden a las autoridades esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

La víctima recibió una herida mortal en el pecho - crédito Colprensa

Según el testimonio de Yeimy Johanna Padilla Acosta, madre de Frank, a Q’Hubo, el adolescente salió de casa sin autorización para asistir a una discoteca en Chapinero, identificada como La Santa, donde se realizaba un evento de guaracha.

“El niño se fue sin mi autorización para Chapinero, a una discoteca llamada La Santa, donde había un toque de guaracha. Él y los amigos compraron las boletas por internet”, afirmó al medio citado.

Junto a él acudieron ocho personas, varios de ellos menores de edad y algunos adultos. El grupo ingresó al establecimiento la noche del viernes, a pesar de que la entrada a menores está restringida en este tipo de lugares.

De acuerdo con los relatos de la familia, al salir de la discoteca los jóvenes intentaron conseguir un taxi, pero no tuvieron éxito, razón por la que se agruparon en una esquina para pedir un vehículo por aplicación.

Al joven le robaron el celular, el reloj y la gorra - crédito freepik

En ese momento, aproximadamente quince personas los abordaron. Entre ellos estaba un hombre señalado por haber robado y apuñalado a uno de los amigos de Frank semanas atrás.

Esta misma persona, según los jóvenes, estuvo dentro del bar esa noche, lo que llevó a Frank a advertir a sus amigos para marcharse. El grupo salió corriendo, pero uno de los atacantes alcanzó a Frank y lo apuñaló en el pecho por robarle su celular, reloj y gorra.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 a. m. Frank fue trasladado de urgencia a la Clínica Marly, donde murió debido a la gravedad de la herida.

“Lo que me cuentan los amigos es que salieron de la discoteca y no lograban conseguir taxi. Entonces, se hicieron en una esquina para intentar pedir un carro por aplicación. En ese momento se acercaron unas 15 personas, y entre ellas estaba un hombre que semanas atrás había apuñalado y robado a un amigo de Frank. Esa misma gente estuvo adentro del bar esa noche, y por eso mi hijo alertó a los demás y les dijo que se fueran. En ese instante, esa gente se fue detrás de ellos, los sacaron corriendo, y uno de esos tipos alcanzó a mi hijo. Por no dejarse robar fue que me lo apuñalaron en el pecho. Eso fue como a las 2:30 a. m.”, detalló la madre del fallecido.

La familia de la víctima exige justicia en el caso - crédito montaje Infobae

La familia denunció inconsistencias en la actitud de los administradores del establecimiento. El local, ubicado en la carrera 8 con calle 45, negó la presencia de Frank en el lugar, a pesar del material fílmico registrado por sus amigos que demuestra lo contrario. Además, aseguraron que no existen cámaras de seguridad que permitan identificar al agresor y a sus cómplices.

La madre de la víctima cuestionó la rapidez de las investigaciones en otros crímenes de alto perfil y reclamó mayor celeridad para el caso de su hijo: “Así como investigan rápido a los criminales que hirieron al candidato presidencial, ¿por qué no investigan la muerte de un menor? ¿Porque somos personas comunes no nos ayudan? ¿Por qué a ellos sí les dieron respuesta al otro día con las cámaras, y con mi hijo no?”, señaló.