La MOE desmintió a Petro y afirmó que no hay expresidentes o candidatos presidenciales en Thomas Greg

Petro aseguró en un trino que en la junta directiva de Thomas Greg hay expresidentes y excandidatos a la Presidencia - crédito Colprensa

La Misión de Observación Electoral (MOE), plataforma de observadores que se encarga de vigilar el proceso electoral en Colombia, sostuvo que en la junta directiva de Thomas Greg & Sons no hay expresidentes, candidatos presidenciales o excandidatos.

“No se puede establecer realmente si dentro de las juntas directivas de Thomas Greg and Sons y sus diferentes filiales se puede llegar a contar una persona que, haya sido, presidente de la República o que en este momento sea precandidato a la presidencia o a algún cargo público”, dijo Juan Felipe Ávila, subcoordinador de integridad electoral de la MOE, en una declaración recogida por la emisora La FM.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El pronunciamiento surgió como respuesta a una afirmación que lanzó el presidente Gustavo Petro, que mediante un mensaje publicado en su cuenta de X aseguró que en la junta directiva de la firma existen estas figuras políticas, una de las razones por las que el jefe del Estado expuso su desconfianza frente al proceso de adjudicación de la organización de las elecciones de 2026 en el que participaba la Unión Temporal Integración Logística Electoral.

El trino de Petro con el que aseguró que en la junta directiva de Thomas Greg hay expresidentes y excandidatos a la Presidencia - crédito @petrogustavo/X

Por otro lado, la Misión de Observación Electoral también aseguró que la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 no tendrá acceso a los datos personales de los ciudadanos ni intervendrá en el proceso de preconteo y conteo de votos durante las elecciones previstas para los próximos meses. Según la entidad, la función de este consorcio se limita a la prestación de servicios de autenticación, sin que ello implique la administración de la base de datos de los colombianos.

“Prestan los servicios de autenticación, pero no administra la base de datos de los colombianos, ni cuenta tampoco los votos legalmente. Es muy importante recordar que los escrutinios no los hace una empresa, eso no hace parte del contrato que se acaba de hacer, el escrutinio lo hacen los jueces y los notarios de la República”, enfatizó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, a La FM.

La Registraduría y la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (consorcio del cual forma parte Thomas Greg ) firmaron un acuerdo para definir los soportes tecnológicos de cara a los próximos comicios - crédito Registraduría Nacional

La MOE propuso medidas para fortalecer el proceso electoral de 2026

El 10 de julio, la MOE presentó su cuarto informe ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en el que hizo recomendaciones sobre los comicios legislativos y presidenciales de 2026, además las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud que se adelantarán en 2025.

Uno de los puntos destacados del informe tiene que ver fue la adjudicación del contrato de selección abreviada SA 03 de 2025, que cubre la solución integral para la mayoría de los componentes logísticos y tecnológicos requeridos en las elecciones de 2026. La directora de la MOE subrayó que “la contratación se dio con mayor antelación frente a procesos anteriores, lo que representa un avance significativo para la ejecución, supervisión y auditoría del proceso electoral”.

La MOE reportó aumento del 64% respecto a 2022 y la detección de 52 municipios con comportamientos estadísticamente atípicos, esto de cara a las próximas elecciones - crédito Registraduría Nacional

La MOE también resaltó la importancia de la reunión técnica realizada antes de la adjudicación del contrato, en la que la Registraduría socializó el alcance del mismo con organizaciones nacionales e internacionales. En ese contexto, la organización recomendó a las autoridades electorales publicar de manera detallada los cronogramas de las próximas contrataciones, incluyendo las correspondientes auditorías.

Además, instó a ampliar y fortalecer los espacios de diálogo técnico con los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil sobre los distintos aspectos que conforman el desarrollo del proceso electoral. El informe de la MOE enfatizó la necesidad de transparencia y participación en cada etapa del proceso, desde la contratación hasta la auditoría, para garantizar la integridad de los comicios.

Sobre la inscripción de cédulas, la MOE reportó un aumento del 64% respecto a 2022 y la detección de 52 municipios con comportamientos estadísticamente atípicos, por lo que la organización solicitó al Consejo Nacional Electoral y a la Fiscalía que, dentro de sus competencias, verifiquen las inscripciones en estos territorios.