Gustavo Petro habló sobre “reelegir un proyecto” y lanzó dura acusación contra Álvaro Leyva: “Quiere matarme primero”

En medio del acto oficial de lanzamiento del proyecto de geotermia en Alta Entalpía de Azufral, en el municipio de Túquerres (Nariño), el presidente Gustavo Petro se refirió a los recientes debates sobre una posible reelección, asegurando que no se trata de extender su mandato, sino de continuar con un modelo político.

Durante su intervención, el mandatario sorprendió con una dura afirmación dirigida al excanciller Álvaro Leyva, al decir que este “quiere matarlo”.

“Entonces, es reelegir un proyecto, reelegir un proyecto. (...) Decía Leyva, ‘es que quiere quedarse Petro en el poder porque si no se va para la cárcel’, pero si él quiere matarme primero, ¿cómo voy a ir para la cárcel? Tiene involucionado el pensamiento, pero bueno”, expresó el jefe de Estado.

Aunque evitó referirse explícitamente a la figura de la reelección presidencial, su mensaje buscó desligar su gestión de una ambición personal por el poder, y presentarla más bien como parte de un proyecto de transformación estructural.

“Tenemos que dejar de depender del petróleo y el carbón”: Petro

Durante su intervención en Pasto, el presidente Gustavo Petro insistió en la urgencia de acelerar la transición energética y abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, resaltando que las energías limpias, por su tecnología, ya representan una alternativa más económica para el país.

“Entonces, las energías limpias coinciden por su tecnología en que son 10 veces más baratas que las energías fósiles que hay en Colombia, o sea, petróleo, gas y carbón. Nosotros hemos vivido durante los últimos 50 años del petróleo y del carbón, mire el problemón. Cada vez caen las exportaciones de carbón como 15%, ahí robas el análisis, las de petróleo como 16, 17% en promedio”, expresó Petro, advirtiendo sobre la reducción sostenida de la demanda internacional de estos recursos.

Según explicó, esta caída no se debe a decisiones gubernamentales, sino a factores del mercado. “Eso no es porque Petro prohibió exportar carbón o petróleo, no, eso es porque nos compran menos, porque desgraciadamente el petróleo colombiano es pesado y entonces es de los primeros que desechan”, indicó, aludiendo a la menor competitividad del crudo nacional.

Incluso mencionó avances tecnológicos de Venezuela y China para procesar petróleo pesado, y reiteró la necesidad de superar rivalidades regionales: “Somos gran colombianos, ¿cómo vamos a dejar que nos pongan a guerrear entre nosotros si tenemos la misma cuna? Somos como dos hermanos peleando por nada”, dijo, sugiriendo la conveniencia de cooperar regionalmente en temas energéticos.

Lanzamiento de la primera geotermia en el sur del país

El evento, denominado “Transición energética: geotermia para la vida”, fue convocado por Ecopetrol como un espacio técnico y académico en el que se expusieron los avances y retos del primer proyecto exploratorio de geotermia en el sur del país. Esta iniciativa cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de Minas y Energía, que recientemente otorgó el permiso para que Ecopetrol inicie las actividades de campo.

Con esta licencia, la compañía podrá desarrollar el cronograma técnico de exploración geotérmica en la zona del volcán Azufral, con el objetivo de determinar la viabilidad operativa del recurso energético. Este esfuerzo busca consolidar la autosuficiencia energética del suroccidente colombiano, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo económico regional a través de fuentes renovables.

Según explicó Ecopetrol, “se espera que a partir de este espacio se promueva el compromiso de las entidades asistentes para viabilizar las condiciones normativas, técnicas y presupuestales necesarias para determinar con precisión la existencia, viabilidad operativa y condiciones del recurso geotérmico, apalancando oportunidades de desarrollo económico y autosuficiencia energética para las regiones del suroccidente colombiano”.

Las inversiones aproximadas para este proyecto rondan los $45 millones de dólares para prueba del concepto geotérmico exploratorio y delimitación del área en el Valle de Túquerres. Se prevé además que la perforación de pozos de gradiente, pozos profundos y generación de energía con plantas boca de pozo o modulares, se realice entre 2025 y 2027.