Estatua de Sofía Vergara en Barranquilla: las redes explotan entre bromas, comparaciones y silencio de la actriz: “Falta la de Altafulla”

La escultura de Sofía Vergara en el Gran Malecón de Barranquilla rinde homenaje a su trayectoria y raíces - crédito @alcaldiabquilla/X

Pese a la algarabía que generó la escultura de Sofía Vergara, que fue inaugurada en su honor en el Gran Malecón de Barranquilla, la actriz no se ha referido al reconocimiento en su tierra natal.

La obra, de 7,5 metros de altura y 5,5 toneladas de bronce, fue develada el 10 de julio de 2025, fecha que coincidió con el cumpleaños número 53 de la actriz colombiana.

Hasta el momento, las redes sociales de Vergara no presentan ninguna alusión al homenaje realizado ni comentario al respecto.

En efecto, los usuarios comenzaron a reprocharle su omisión y falta de agradecimiento, mientras que otros la defendieron, asegurando que el monumento no habría quedado a la imagen y semenjanza de la actriz.

“Sofía te colocaron una estatua en Barranquilla, al menos agradece”; “Disque le valió mondá la estatua😆”; “Al menos Shakira dio las gracias 😢…”; “Ajá mija linda? Ni pa agradecer que tienes una estatua en tu natal Barranquilla. Eres todos los osos 🐻 El pobre alcalde gastando recursos y tú ni una historia. De verdad que así no se puede”; “Ve nena, supiste de la estatua? 😑”; “Mentira tú no tienes por qué salir a dar las gracias por esa estatua que parece botella de perfume de miscelánea (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Asimismo, los memes sobre la escultura no se hicieron esperar en redes sociales, especialmente en X.

“Los Char preparan la estatua de Altafulla en el gran Malecón del Río quedará entre la de Shakira y SofíaVergara, en la casa de los famosos votaste por Altafulla, en el 2026 votas por el Clan porque son chéveres, hacen malecones, estatuas y roban pero hacen”; “Y la de Altafulla ?”; “Falta la estatua de la barriga e trapo (sic)”.

Algunos usuarios en redes sociales proponen la estatua de Altafulla, ganador de La Casa de los Famosos 2025 - crédito @ApoloC8/x

“Sofía Vergara cuando vea la estatua que le hicieron en Barranquilla”; “A SofíaVergara le da tanta pena esa estatua horrible que hicieron en Barranquilla que no se ha dignado ni a RP la publicación (sic)“.

Algunos usuarios en redes sociales afirmaron que la estatua no se parece a la actriz - crédito @leotriner/X

“Que risa jajajaja el alcalde y los barranquilleros orgullosos de la estatua de Sofía Vergara, y la vieja ni una historia que se borra en 24hrs subió de agradecimiento“; ”Hombre Sofia Vergara es una diva, pero tampoco hasta allá. No se nos haga raro que hagan una estatua del papá de Luis Diaz, que ese man se hace notar más que el hijo (sic)“.

También hubo reacciones respecto a la falta de pronunciamiento de la actriz barranquillera - crédito @YoLauraMejia/X

“Sofía vergara y los barranquilleros con su nueva estatua en el malecón“; ”por que estan tan ardidos todos con la estatua de sofia vergara? a mi se me hizo bien lindo el gesto (sic)“.

La inauguración de la escultura de la barranquillera coincidió con su cumpleaños número 53 - crédito @HelverHafc /X

“Dios mío, no sabía lo de la estatua de Sofía Vergara. Francamente que este alcalde me hace pasar pena”; “De por si, el estilo de la estatua de SofíaVergara me parece bastante burdo, si a eso le sumamos la falta de peso del personaje al que se inmortaliza como para recibir tal reconocimiento, el resultado no es otra cosa que un absurdo. En fin, luego vamos y nos tomamos fotos allá (sic)“.

Para algunos, no Sofía Vergara no sería meritoria del reconocimiento de la Alcaldía de Barranquilla - crédito @Tristenca/X

Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se refirió a este nuevo reconocimiento al talento local

La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde Alejandro Char, que destacó que la escultura representa la autenticidad, alegría y perseverancia de la artista. “Nunca ha dejado de ser quien es, siempre con su acento, su perseverancia y su alegría”, señaló Char durante el acto oficial.

La obra fue realizada por el maestro Yino Márquez, autor de la estatua de Shakira ubicada en el mismo malecón. Márquez trabajó junto a seis estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Arte (EDA) durante siete meses.

Según relató a El Heraldo, el alcalde le encomendó capturar la esencia de Vergara, tarea que culminó en la figura de la actriz con un vestido azul profundo, el dedo índice extendido hacia una estrella y referencias visuales al mar Caribe y el río Magdalena.

El homenaje fue recibido con expectativa en Barranquilla, donde cientos de usuarios acudieron a las redes sociales de Vergara para conocer su reacción. Hasta la redacción de esta nota, la actriz permanece en silencio sobre el homenaje, mientras sigue compartiendo imágenes relacionadas con la celebración de su cumpleaños.