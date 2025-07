Banco de la República pidió a la Corte Constitucional varias aclaraciones ante la eventual entrada en vigencia de la Reforma Pensional

Cierre de la vía Bogotá - Villavicencio afectó el partido Llaneros vs. América de Cali por la Liga BetPlay: vea lo que pasó Los Diablos Rojos debutan en la capital del Meta frente al cuadro de la Media Colombia, pero se les presentó una dificultad que causaría polémica durante el compromiso

Gregorio Eljach confirmó que no ha llenado vacantes en la Procuraduría y que no acepta hojas de vida que no ha pedido: “Lo bloqueo” El procurador General de la Nación afirmó que, antes de ser nombrado como tal, se decía que llegaría al organismo de control para incrementar la burocracia