Así reaccionó Karina García cuando Manelyk le pidió prestado dinero: “Más o menos $5 millones”

En medio de una transmisión en vivo cargada de bromas, retos y complicidad, la influencer colombiana Karina García volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de protagonizar un curioso momento con la reconocida figura mexicana Manelyk González.

La situación ocurrió durante una dinámica impulsada por el creador de contenido, La Liendra, quien, en tono jocoso, desafió a Manelyk a llamar a una amiga y pedirle una suma considerable de dinero prestado. A pesar de que la mexicana reconoció que le incomodaba hacer este tipo de solicitudes —“si hay algo que me cuesta es pedir favores, y más pedir plata. Es más, cuando me deben ni siquiera cobro porque me da pena”—, aceptó el reto y marcar el número de Karina.

La escena rápidamente captó la atención del público que seguía la transmisión en vivo, y a los que pudieron verla a través de videos filtrados en las redes sociales, pues el propio Caramelo, pareja de Mane, compartió algunos momentos, porque él estuvo presente.

“Amiga, es que te quería pedir un favor, me da mucha pena, pero tengo que hacer muchas cosas y… ¿será que me puedes prestar plata? Más o menos unos cinco millones de pesos”, dijo Mane en la llamada con evidente nerviosismo.

Lo que nadie esperaba fue la reacción inmediata de Karina García, la cual, sin dudarlo, respondió con total disposición y le aseguró que le ayudaba, incluso sin preguntarle para qué lo necesitaba o pedirle mayor explicación al respecto.

“Claro, amiga, cuéntame. ¿Lo necesitas en efectivo?”, dijo Karina García.

Luego agregó con total naturalidad: “Te paso el número de mi mánager y él te transfiere la plata, porque yo estoy en Bogotá y puede ser más fácil así. Pero, ¿estás bien?”.

En ese momento, Manelyk respondió que sí se encontraba bien, que no había ningún problema y trató de darle un parte de tranquilidad a la modelo colombiana, pero García dudó y volvió a preguntarle: “¿Segura?”, y la mexicana le aseguró que todo estaba en orden.

El gesto de Karina fue ampliamente celebrado en redes sociales, donde muchos usuarios la calificaron como una “gran amiga” y elogiaron su generosidad y empatía, incluso cuando se trataba de una broma, algo de lo que ella no tenía conocimiento.

Manelyk se encuentra actualmente en Colombia y acompañada de su pareja, el dominicano Caramelo, por eso ha estado participando activamente en diferentes actividades con influencers nacionales. Esta aparición junto a La Liendra forma parte de su dinámica social en el país.

Aunque todo se trató de una situación dentro del contexto de un reto en vivo, la respuesta de Karina dejó en evidencia el lazo de confianza entre ambas creadoras de contenido y el tipo de relación que han construido más allá de las cámaras.

El video, como era de esperarse, se volvió viral y sumó miles de comentarios, aplaudiendo la actitud desinteresada de la antioqueña y la actitud con la que manejó la situación Manelyk. Incluso, hubo quienes mencionaron relaciones que tenía Karina en el pasado y que ahora no las tiene, pero que les hubiera servido ser amiga de ella.

“Si La Toxicosteña hubiera cuidado esa amistad con Karina, hoy tendría mínimo la cuota inicial de la casa para sus hijos. Karina es muy buena amiga y muy abundante. Por eso la admiro mucho", “De lo que se perdieron ciertas innombrables, tremenda amiga que es Karina”, “La importancia de tener amigos con plata”, “La plata era lo de menos para Kari, Kari se preocupó por si Mane estaba bien y eso fue lo realmente importante”, “Tan linda, sin preguntarle para que los necesita le dijo que sí y por encima de todo le preguntó que si estaba bien Vale oro esa amistad”, dicen algunos de los comentarios.

