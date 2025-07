Melissa Gate denunció que perfiles falsos piden dinero a su nombre: “No les estoy pidiendo nada”

Melissa Gate denunció suplantación en redes: usan su imagen para pedir dinero - crédito cortesía del Canal RCN

Melissa Gate, reconocida influencer y finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, advirtió a sus seguidores sobre el uso fraudulento de su imagen en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la también modelo y creadora de contenido alertó que personas inescrupulosas estarían utilizando cuentas falsas para solicitar dinero en su nombre.

“Un saludo muy especial a todos esos imbéciles que me roban el contenido, que hacen cuentas con mi nombre, que suben seguidores y que ni siquiera son capaces de poner una cuenta de apoyo con mi perfil original”, expresó Gate en un video publicado en su cuenta oficial. Y agregó con dureza: “A ustedes les deseo lo peor. Ojalá se pudran todos y se quemen en el infierno”.

La ‘influencer’ paisa denunció que personas están utilizando su nombre e imagen en cuentas falsas para solicitar dinero a sus seguidores - crédito @emfuror/Instagram

La influencer también se refirió a un video que ha circulado en los últimos días, en el que presuntamente se le escucha solicitando dinero: “Como para acabar de ajustar, ahora anda un video mío rotando, diciendo que yo les estoy pidiendo dinero. Por favor, yo no les estoy pidiendo nada”, aclaró.

Aunque ironizó con que no tendría problema si alguien quisiera darle dinero, reiteró que el mensaje en cuestión no fue escrito por ella: “Claro que si ustedes me quieren consignar, yo no tengo ningún problema. Pero hey, bueno, sí hay una gente sin escrúpulos que yo no sé quiénes son, entonces, pues ya saben, no soy yo. La cuenta sí es mía, pero el mensaje no. O sea, el mensaje no lo puse yo. Así que mucho cuidado”.

Gate aprovechó para hacer un llamado a la precaución y escribió un mensaje dirigido a quienes suplantan su identidad: “Un saludo para todos esos oportunistas, faltos de creatividad (...) Se me sale de las manos la verdad, todo lo que hacen en nombre mío”.

La finalista de La Casa de los Famosos Colombia 2025 advirtió que los mensajes no provienen de ella - crédito Canal RCN

Melissa Gate ya había arremetido contra cuentas falsas en las redes sociales

No es la primera vez que la influencer paisa denuncia situaciones vinculadas al uso indebido de su imagen o enfrenta públicamente a usuarios en redes sociales. En junio de 2025, durante una transmisión en vivo en TikTok, la creadora de contenido se dirigió con dureza a los internautas que participaron en su chat con comentarios negativos o críticas.

Durante la emisión, Gate descalificó a quienes consideró “envidiosos” conectados desde cuentas falsas, cuestionando su presencia en su espacio digital. “No tienen que estar acá. Yo no entiendo por qué me dan tanto rating y tanta visibilidad. Ustedes son muy brutos. Ustedes son normales. ¿Ustedes tienen problemas? ¿Ustedes sí les funcionan bien las neuronas?”, dijo en tono irónico.

La creadora de contenido, oriunda de Medellín, destacó que sus transmisiones están dirigidas exclusivamente a sus seguidores y a quienes le brindan apoyo, no a quienes buscan desacreditarla.

La paisa criticó que siguieran preguntando por un vestido del que ella desconoce el paradero - crédito @Caambio_/X

Además, lanzó una advertencia a sus detractores, a quienes calificó como “haters”, invitándolos a no interactuar con publicaciones de personas que no admiran. Según Gate, comentar en contenido ajeno solo amplifica la visibilidad de la figura que intentan cuestionar: “Cuando tú comentas una publicación de otra persona que no es tu ídolo, le estás ayudando, para que no lo vuelvas a hacer más”.

Desde su salida de La casa de los famosos Colombia, donde obtuvo el segundo lugar, Melissa Gate ha enfrentado diversos desafíos personales y profesionales. En entrevistas recientes, la influencer reveló que atraviesa una situación económica complicada, al punto de tener que pedir prestados equipos para mantenerse activa en redes sociales.

A pesar de estas dificultades, la creadora de contenido expresó su intención de continuar trabajando junto a Emiro Navarro, su compañero en el reality, con quien formó una estrecha alianza durante el programa. Asimismo, ha manifestado su decisión de no participar en futuros realities, argumentando que la experiencia en La casa de los famosos fue “demasiado hostil” y que prefiere enfocarse en proyectos que le permitan tener mayor control sobre su vida personal y profesional.