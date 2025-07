Karen Sevillano es funada por su cabello natural y esta fue la justificación que dieron por sus rizos: “Eso es peluca”

Karen Sevillano fue criticada por su cabello natural y esta es la explicación de sus rizos firmes - crédito @karensevillano/IG

Las redes sociales volvieron a encenderse, pero esta vez por un tema que ha tomado un protagonismo inesperado, y se trata del cabello natural de Karen Sevillano, ganadora de La casa de los famosos Colombia 1.

Durante su participación en el evento Expobelleza Medellín 2025, la creadora de contenido apareció por primera vez ante un público masivo luciendo su melena rizada, lo que generó una avalancha de comentarios, críticas, especulaciones y elogios en plataformas como Instagram y TikTok.

La presentación de Karen, sin extensiones, tintura o alisados profesionales, sino con sus rizos definidos y aparentemente perfectos, fue motivo de debate entre los asistentes y los que vieron el momento por las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Algunos usuarios no podían creer que se tratara de su cabello real y otros llegaron incluso a sugerir que era una peluca. Las comparaciones no se hicieron esperar, y los comentarios —positivos y negativos— rápidamente convirtieron el look de Sevillano en tema viral.

Karen Sevillano causó polémica tras usar su cabello natural en público - crédito @lapocionoficial/TikTok

Ante esta situación, los directivos de una marca de productos capilares con la que Karen ha trabajado desde hace cinco años, salieron al paso de la polémica para aclarar el contexto detrás del nuevo look de la influenciadora caleña.

En sus declaraciones, explicaron que la transformación visible en su cabello es fruto de un proceso largo, constante y emocional que va más allá de una simple rutina de belleza.

“Le están funando el pelo a Karen. Todo pasó en el evento en la feria de Medellín porque era la primera vez que ella salía ante tanto público con su pelo natural. Y fue justo ahí donde se vinieron todos los comentarios. Y esto tiene su lado malo, pero también tiene su lado bueno. El malo, que la gente no pueda creer que en este momento tiene el pelo hermoso y el bueno que lo tiene tan hermoso que la gente piensa que es una peluca. Pero todo tiene un trasfondo”, señalaron desde la marca.

Seguido a esto, explicaron que Karen ha venido trabajando desde hace años en la recuperación de su cabello natural, y que el evento de Expobelleza marcó un hito importante en su proceso de aceptación.

Karen Sevillano lleva cinco años trabajando en la recuperación de su cabello natural - crédito @lapocionoficial/IG

Entre los detalles que compartieron, destacaron que una experta en rizos viajó desde Cali hasta Medellín exclusivamente para definirle el cabello el día del evento. También señalaron que si bien ha logrado recuperar por completo su cabello, Karen aún prefiere usar extensiones en su día a día, no solo por estética, sino porque le permiten cambiar de look sin recurrir al alisado, lo que podría comprometer la salud de su cabello.

“Su proceso de aceptación es paso a paso y todavía no se siente lista para tener que definirse el cabello constantemente”, afirmaron.

Por su parte, Karen Sevillano en la feria se refirió de manera contundente al tono, forma y estilo de su cabello natural, contó cómo ha sido su proceso de recuperación y aceptación personal, mientras enviaba un mensaje contundente.

“Esto es un gran paso para mí porque es el primer evento que yo salgo con mi cabello, pero estoy en el proceso de adaptación. Yo cuando me quitaba las extensiones, lo último que yo quería era salir a la calle. Vea este pelo era desquebrajado, seco y uno dice: ‘Ay, no, me quiero empezar a cuidar el cabello’, pero entonces le empiezan a decir a uno en la casa: ‘Pero a vos de dónde es que te ha cogido tanto cuidadera de pelo’. Cuando ya me empezaron a ver los resultados", contó la presentadora del Canal RCN.

Karen Sevillano habla de su cambio en el cabello y del proceso de aceptación - crédito @lapocionoficial/IG

Mientras la conversación continúa en redes, Karen Sevillano sigue demostrando que cada rizo definido es también una declaración de amor propio y resistencia frente a los prejuicios que aún persisten en el entorno digital.