Iván Cepeda expresó sus expectativas frente a la decisión final en el juicio contra Álvaro Uribe: “Es incontrovertible su responsabilidad penal”

El juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá estableció que el lunes 28 de julio de 2025 darán a conocer su decisión final sobre la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser acusado de los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

Ante esta situación, las partes mantienen su expectativa frente a la determinación que adoptaría la togada del proceso, como es el caso del senador Iván Cepeda.

En diálogo con Infobae Colombia, el congresista del Pacto Histórico expresó su satisfacción ante la llegada de esta fase del juicio, que comenzó en 2012 tras una denuncia presentada por el exmandatario colombiano contra el parlamentario ante la Corte Suprema de Justicia, y sostuvo que el proceso ha mostrado que el exjefe de Estado sí tuvo responsabilidad en los delitos mencionados.

“Ha sido una larga lucha de 13 años. Hay que recordar que la primera denuncia penal en mi contra, la presentó Uribe en el año 2012, y de inmensos obstáculos, hemos llegado a este punto (...) a mi modo de ver, es incontrovertible la responsabilidad penal que tiene Uribe en los cargos que se le están formulando. Y obviamente, pues esperaremos con toda la paciencia, serenidad, la decisión de la señora jueza”, expresó el senador.

A su vez, precisó que, independientemente de la decisión del caso, será respetada y acatada, pero no descartó que, en caso de que el expresidente Uribe sea declarado como inocente, sea presentado un recurso de apelación.

“En caso de que haya una decisión absolutoria, nosotros vamos a proceder a seguramente a estudiarla y ver qué clase de decisión tomamos. Probablemente en ese escenario habría una apelación”, agregó.

De igual manera, Iván Cepeda recalcó que, con el caso del expresidente Álvaro Uribe, nadie es exento de la justicia.

“Desde el punto de vista jurídico, que no hay posibilidad de que se llegue a la conclusión de que no es responsable de los tres delitos que se le acusa. En esos tres casos hay suficientes elementos probatorios para llegar a esa conclusión (...) en la sociedad colombiana existen las fuerzas y existen las posibilidades de que cualquiera, sin importar el poder que tenga la fuerza coercitiva que tenga. Pues se ha llevado ante la justicia, como le ocurrió a Uribe, que creía que podía burlarse de la justicia”, aseveró.

Frente a este último aspecto, el senador del Pacto Histórico precisó que “Álvaro Uribe creía que utilizando todo su poder e influencia, iba a lograr que rápidamente yo fuera condenado y muy probablemente mi vida política anulada por haberme atrevido a hacer dos debates en el Congreso de la República. Y esa fue una gravísima equivocación que cometió”.

En cuanto a la solicitud del exsenador del Centro Democrático para que sea investigado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, Cepeda consideró que es una de las múltiples veces que, según el congresista, habría ejercido Uribe en su contra.

“Eso viene desde el 2012, así que no hay ninguna sorpresa. Pero para él, la justicia funciona solamente cuando él quiere que sean condenados otros, pero no cuando él es el interpelado. Ahora él es el interpelado, él es el que está ante la justicia, no yo. Así que este juicio no es contra mí, es contra él”, indicó.

Por último, el senador Iván Cepeda respondió a varios cuestionamientos en el que mencionaban que dicho proceso judicial iba a ser aprovechado para una eventual candidatura presidencial. “Mi objetivo en este proceso es la justicia”, puntualizó.

En caso de que el expresidente colombiano sea declarado como culpable de los delitos mencionados, podría enfrentar una pena de prisión de hasta 12 años, según lo estipulado en el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000).

Sin embargo, el escenario propicio para el expresidente sería una pena entre 7 y 9 años en detención domiciliaria, al considerar que el exmandatario no cuenta con sentencias en su contra.