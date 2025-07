Daniel Quintero dijo que Vicky Dávila es “es la candidata de las fuerzas oscuras”

Ambos aspirantes a la presidencia han protagonizado un nuevo episodio de confrontación, con declaraciones polémicas y críticas sobre los apoyos políticos que reciben en medio de la campaña - crédito EFE - Asobancaria

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero y la periodista Vicky Dávila, ambos en contienda por la Presidencia de la República en las elecciones de 2026, han protagonizado varios cruces en redes sociales desde que anunciaron sus aspiraciones.

Sus diferencias, marcadas por críticas mutuas y posiciones políticas opuestas, se han hecho visibles en distintas plataformas durante los últimos meses.

En una reciente entrevista en A Fondo, el pódcast de la periodista María Jimena Duzán, Quintero arremetió nuevamente contra Dávila y cuestionó los sectores que, según él, respaldan su candidatura: “Vicky Dávila es la candidata de las fuerzas oscuras”.

La periodista María Jimena Duzán le preguntó a Daniel Quintero por su confrontación pública con Vicky Dávila, a quien también identificó como precandidata presidencial. Le planteó que ambos se han lanzado acusaciones mutuas en una disputa que calificó como “bastante aguda”.

En su respuesta, Daniel Quintero justificó sus críticas a Vicky Dávila señalando que, en su opinión, representa intereses poderosos que buscan influir en el rumbo político del país. Además, la acusó de actuar como vocera de sectores con agendas particulares. “Yo he enfrentado a Vicky porque además reconozco que ella es la candidata de las fuerzas oscuras que se están moviendo en el país hoy. Ella es una empleada muy juiciosa de grupos muy poderosos y hace mucho caso”, comentó el precandidato presidencial paisa.

Quintero también acusó a Vicky Dávila de haber viajado a Estados Unidos a principios de año con el objetivo de promover un embargo económico contra Colombia. Según dijo, la periodista no solo respaldó públicamente esa posibilidad, sino que habría impulsado conversaciones con actores externos en contra del gobierno nacional.

El exalcalde aseguró que sus afirmaciones pueden ser verificadas en las redes sociales de Dávila, donde —afirmó— dejó constancia de su interés en que se aplicaran sanciones internacionales contra el país.

“Ella arrancó el año yéndose a Estados Unidos a buscar un embargo económico para Colombia. ¿De verdad? Un embargo económico. Un embargo económico y lo dijo además, está en sus trinos lo pueden buscar y publicar. Dijo, y abro comillas, ‘Y esperen las sanciones económicas a Petro de parte de Estados Unidos y del gobierno Trump.’ O sea, ella estaba gestionando, hablando eso, pidiendo eso. En lugar de luchar para cuidar nuestra economía, estaba luchando para eso”, comentó el exalcalde de Medellín en la entrevista del podcast antes mencionado.

En otro momento de la entrevista, Daniel Quintero expresó su respeto por Gustavo Petro y destacó lo que, a su juicio, han sido los aportes de su Gobierno: “Yo lo respeto más por ser el presidente de la República. Creo que ha dado una batalla gigante y que es un hombre de ideas universales. Fue un presidente que luchó por las pensiones, por el salario de la gente, por los campesinos, por devolverles la tierra, y que hizo todas estas cosas enfrentando poderes gigantes que intentaron someterlo y ante los cuales nunca se arrodilló”.

Quintero también se refirió a su autonomía política y dejó claro que no actúa bajo órdenes de nadie. Afirmó que su candidatura se sostiene en sus propias propuestas y que los ciudadanos no elegirán a un representante de terceros.

Al mismo tiempo, reconoció que, en caso de llegar a la Presidencia, consultaría con Gustavo Petro por considerarlo una figura de referencia intelectual, aunque subrayó que no obedecerá directrices de ningún actor político.

“Ahora, yo no soy de tener jefes. La gente no vota por los empleados de alguien, no. La gente va a votar por mí, si Dios quiere, para ser presidente; va a votar por Daniel Quintero, por las propuestas, por las ideas, y me va a exigir a mí. Ahora, al presidente lo voy a consultar todo el tiempo porque, como digo, es un hombre de ideas universales. Pero no me dejo dar órdenes de nadie, nunca lo he hecho y nunca lo haré”, comentó Quintero en dicho espacio.