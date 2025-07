Luly Bossa reveló la regla inquebrantable de ‘MasterChef Celebrity’: es para que no hagan trampa

La actriz aseguró que toman fotografías de los platos cuando terminan de cocinar - crédito @chismealetoso/Ig

Luly Bossa es una de las participantes de Masterchef Celebrity que se ha robado el corazón de los televidentes con su habilidad para las preparaciones, además de la nobleza demostrada en cada capítulo del programa de cocina.

La actriz, recordada por producciones como La sombra del deseo y Lala’s Spa, contó algunos secretos del reality.

Recientemente, debido Lully les contó a sus seguidores detalles del programa, a raíz de las preguntas que le hacían sobre los secretos que tiene el programa para evitar que hagan trampa con sus preparaciones.

La actriz decidió contar ese detalle a través de sus InstaStories. “La producción opta por tomarles varias fotografías a las preparaciones”, contó inicialmente la creadora de contenido.

La actriz contó detalles poco conocidos de la cocina de MasterChef - crédito cortesía Canal RCN

En esta revelación que hizo Luly, contó que la producción es estricta con las normas, por lo que al momento en el que Claudia Bahamón dice “manos arriba”, se debe cumplir y mantenerse así hasta que llegan los encargados para la toma de fotografías, con el objetivo de impedir cualquier alteración de los platos antes de la evaluación del jurado.

La actriz, que permanece todavía en competencia del popular reality, compartió este detalle con sus más de 894.000 seguidores.

Según Bossa, la producción de Masterchef Celebrity implementa un protocolo riguroso para garantizar la transparencia. Además de los jurados, existe un equipo de chefs encargado de seleccionar los mejores platos para la presentación final.

La actriz ha sufrido cortes y quemaduras en sus manos durante su participación en MasterChef Celebrity - crédito @patgrisales/Instagram

La cartagenera enfatizó que “todo lo que pasa en el formato de cocina es 100 % real”, destacando la autenticidad del proceso y la vigilancia constante sobre las preparaciones.

Adicionalmente, dijo que hay días en los que los jurados deciden probar todos los platos y otros en los que simplemente dicen que probarán los que mejor aspecto tengan.

Sin embargo, agregó que aunque algunas de las preparaciones de sus compañeros no tengan buen aspecto, tienen un sabor que gustaría a los chefs.

Michelle Rouillard se refirió al momento en que, presa de los nervios, cargó contra Luly Bossa en 'MasterChef Celebrity' en medio de la prueba creativa - crédito Canal RCN

“Hay que joderse, todos hacemos todo hasta el final… cuando uno se corta, se corta, lo que ven es lo que hay… toman foto, uno no puede tocar el plato, después lo ponen en una mesa y los chefs van pasando y van decidiendo depende del día, a veces prueban todos los platos y a veces dicen no, solo los que nos llaman la atención”, concluyó.

Sus seguidores no dudaron en reaccionar y dejaron algunos comentarios respecto a la confesión que hizo la artista: “Creo que pocos sabíamos lo que hay detrás del programa, sabíamos las extenuantes jornadas de grabación, pero no de otros chefs”; “la seriedad con la que cada uno se toma su participación dice todo”; “la gente de verdad piensa que no cocinan cuando se cortan y deben llamar a los paramédicos”, entre otros.

El concurso, que se estrenó el miércoles 18 de junio, ya ha visto la salida de dos participantes: Yesenia Valencia, que decidió abandonar la competencia, y Rodrigo Candamil, eliminado el domingo 6 de julio.

Valentina Taguado dice qué es lo que odia y llama la atención por indicar que es como lo que odia Higuita - crédito @canalrcn/IG

Pero Luly no ha sido la única que se ha referido a las normas que existen detrás de cámaras, pues Valentina Taguado, participante que se ha ganado el cariño de todo el personal -incluyendo a maquilladores y de seguridad – ha recibido algunos regaños por no estar atenta a los llamados dentro del set.

“Me regañan todo el tiempo, auxilio. Tenemos reglas y horarios que cumplir como en todo lado. Pero a mí me llaman mucho la atención por saludar a todo mundo y yo soy muy dispersa, entonces iba al baño y me quedaba charlando con el señor que separa las basuras, qué señor tan buena gente; o con los que pintaban, o con las de maquillaje, con cualquiera porque me daba curiosidad cómo hacían lo que hacen”, añadió.