Esto es lo que podría pasarle si se gasta el dinero que llegó por error a su Nequi u otras billeteras móviles

Gastarse el dinero que llegue a su billetera móvil por error podría acarrear serias consecuencias legales.

Aunque parezca un golpe de suerte, es algo común desde que las personas realizan sus transferencias en línea, pero la frecuencia con la que ocurre no exonera de responsabilidades a quien tome el dinero para él.

Así lo dio a conocer en un video reciente el economista y banquero de inversión tras el proyecto digital El diario del banquero.

“¿Qué pasa si me gasto el dinero que me enviaron a mi cuenta de Nequi por error? Si esto llegara a pasarle, o peor, si envió dinero y se equivocó de número, tenga en cuenta el artículo 252 del Código Penal Colombiano: Quien recibe dinero por error está legalmente obligado a devolverlo, ya que no le pertenece. No hacerlo, podría considerarse un delito de aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito”.

Desde el proyecto digital del diario del banquero, el experto en bolsa de valores e inversión advirtió que ambos delitos podrían llevar al responsable a prisión y, por tanto, los depósitos inesperados deben reportarse en los canales de atención de Nequi: 300 600 0100 o escribe@nequi.com.

“¿Cuánto tiempo estaría en la cárcel? Entre 16 y hasta 54 meses. Esto no me lo estoy inventando yo. Lo pueden ver en el artículo 252 del Código Penal de Colombia. Entonces pilas, si de pronto a su cuenta Nequi o a su cuenta de ahorros le llegó dinero que usted no tenía por qué recibir, que fue por error, no se lo vaya a gastar porque esto tiene serias consecuencias“, insistió.

La opción de aceptar pagos con tarjeta y códigos QR desde las redes sociales es una realidad para los usuarios de pequeños negocios en Colombia a través de la nueva solución de Nequi. De acuerdo con la información suministrada por la plataforma, el botón Nequi Negocios permite que emprendedores y comerciantes digitales reciban, directamente en su cuenta, pagos efectuados con tarjetas de crédito, débito, códigos QR y enlaces de pago. Esta iniciativa está orientada a quienes comercializan productos o servicios por canales digitales y buscan ampliar sus alternativas de recaudo sin invertir en dispositivos físicos ni enfrentarse a procesos complejos.

Según explicó Nequi, la novedad se desarrollo en alianza con Wompi, la pasarela de pagos de Grupo Cibest, antes conocido como Grupo Bancolombia, para ofrecer una experiencia integrada similar a contar con un datáfono digital en el propio teléfono móvil. Los usuarios podrán compartir enlaces de pago desde redes sociales, aceptar pagos mediante lectura de códigos QR y recibir dinero desde tarjetas, concentrando en una sola app las principales herramientas de recaudo digital.

Voceros de la plataforma señalaron que la intención es “ofrecer una solución que integre múltiples métodos de pago en un solo canal”, facilitando así tanto la gestión como la recepción de ingresos para pequeños comercios y vendedores independientes. El botón sirve para aceptar pagos sin barreras tecnológicas, permitiendo que el cliente realice la transacción del modo que le resulte más cómodo: usando tarjeta, transfiriendo desde otra cuenta o escaneando el QR que genera la propia aplicación de Nequi.

De acuerdo con María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, el objetivo es simplificar la administración financiera y ofrecer la posibilidad a los comerciantes de vender y recibir pagos de formas variadas y modernas: “Tendrán en un solo lugar la posibilidad de recibir muchas formas de pagos: el QR Negocios de Nequi, pagos con tarjetas crédito y débito, generación de enlaces de pago para ventas que se hacen a través de redes sociales, entre otros”.

El funcionamiento del botón permite que los vendedores generen y compartan links de pago a través de sus perfiles en redes sociales como WhatsApp, Instagram o Facebook, lo que facilita la venta en entornos digitales sin que el cliente tenga que salir de la conversación o la plataforma. Simultáneamente, el sistema otorga acceso a información en tiempo real sobre los movimientos y transacciones relacionadas con las ventas, lo que agiliza el control financiero y permite mantener registro detallado desde la aplicación.