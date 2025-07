Petro solicitó investigar a clínica en que, supuestamente, no operaron a una de sus seguidoras por defenderlo

- crédito Presidencia de la República y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El fin de semana el influencer del Gobierno nacional Walter Rodríguez, más conocido como Wally por los contenidos que realiza en redes sociales, denunció con un video a una mastóloga de una reconocida clínica de Pereira (Risaralda) que, supuestamente, se negó a realizarle una intervención quirúrgica a una paciente que padece cáncer de seno porque era seguidora del presidente de la República, Gustavo Petro.

De acuerdo con la denuncia del comunicador, la médica le reprochó a la mujer porque el jefe de Estado era el responsable de la actual crisis en el sistema de salud y por eso no podía realizarle la cirugía que requiere.

En la grabación que subió ‘Wally’ en su cuenta oficial de la red social X, se oye a un hombre, que se identificó como el esposo de la afectada reclamándole a la profesional de la salud por negar el procedimiento.

“La señora dice que el culpable de que estemos así es Gustavo Petro (...) afirma que no va a operar a mi esposa porque estoy defendiendo al presidente. No tiene porque una mastóloga hablarme del jefe de Estado aquí, esa no es su función”, le exigió.

Sobre ese, presunto, indignante hecho, el influencer gubernamental señaló que no se debía “discriminar” por la posición política de una persona y prestarle los servicios de salud.

Tras esa denuncia, el propio presidente Petro solicitó que las autoridades correspondientes inicien las indagaciones a la clínica en la que labora, a través de un mensaje que publicó en su cuenta oficial de X.

“La ética médica impide discriminar un paciente, y menos por razones políticas. La superintendencia de salud, debe investigar de inmediato, la clínica central del eje, en Pereira [sic]”, solicitó.

Seguido, el mandatario volvió sobre su diatriba de cómo el neoliberalismo cooptó el sistema de salud en Colombia, por la que, además, impulsa su reforma en el Congreso de la República.

“Los problemas del sistema de salud se deben a una hiperprivatización. El derecho a la salud no concuerda con hacer negocios con la vida [sic]”, concluyó.

Médicos reaccionaron a señalamientos de Petro

El mes pasado el presidente se vio inmerso en otra controversia porque señaló que los médicos se graduaban y se iban a exclusivos sectores de Bogotá y Medellín a tomar tinto en vez de atender a los pacientes, ante esas aseveraciones reaccionaron desde la Pacientes Colombia.

“Presidente, que los médicos, los camilleros, las enfermeras se tomen un café donde quieran, eso no es un delito, usted se lo toma en París y en otras partes del mundo y nadie lo censura por eso”, dijo Denis Silva, vocero nacional de la mencionada organización.

Y en un comunicado oficial, calificó de “irresponsables” y “estigmatizantes” las declaraciones recientes del mandatario sobre el cuerpo médico, y solicitó la intervención de la Corte Constitucional ante lo que consideran una crisis humanitaria sin precedentes en el sistema de salud colombiano.

La fiscal Luz Adriana Camargo, se declaró a favor de respetar la separación de poderes en el sistema judicial colombiano, en respuesta a la advertencia del presidente Petro de allanar las bodegas de los dispensarios de medicinas - crédito Presidencia

La controversia surgió tras un discurso público de Petro en Medellín, donde afirmó: “Las regiones de Colombia no tienen buena salud porque los profesionales con dinero no quieren salir del Poblado y del Parque de la 93”.

Para Pacientes Colombia, estas palabras no solo resultan ofensivas, sino que representan una forma de estigmatización y persecución hacia el talento humano en salud. La organización advirtió que este tipo de señalamientos deslegitiman el esfuerzo de miles de profesionales sanitarios que, en medio de una crisis estructural, continúan prestando servicios a pesar de condiciones adversas.

Según la red, el discurso presidencial constituye una descalificación injusta y desconectada de la realidad que enfrenta el personal médico en Colombia. Más de 10.000 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y servicios han cerrado en el territorio nacional, lo que ha provocado desplazamientos forzados de médicos y otros trabajadores del sector hacia regiones más seguras o incluso fuera del país. La organización subrayó que tales comentarios generan desmotivación y afectan negativamente un ambiente ya cargado de incertidumbre y tensión.