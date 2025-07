Ministro de Educación la emprendió contra el alcalde Galán por su intervención en evento sobre la Constitución de 1991

Rifirrafe entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el ministro Daniel Rojas. (Crédito: Colprensa)

El pasado viernes 4 de julio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, participó en un evento convocado para conmemorar los 34 años de la Constitución Política de 1991.

Durante su intervención, pronunció unas palabras que generaron molestia en el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, según reportó la emisora Alerta Bogotá.

“Un millón de votos, diez millones de votos: no importa. Recibimos un mandato popular, pero no somos el pueblo. Esa es una distinción fundamental y cada vez más relevante porque el pueblo es quien elige al presidente, pero es quien elige también al Congreso. Es quien elige al alcalde, pero también al Concejo”, afirmó el mandatario distrital.

La declaración de Galán fue respondida por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien expresó: “Galán tiene razón. Él no es pueblo, él representa a la oligarquía y gobierna para sus intereses. Ser pueblo es una decisión política”, señaló el titular de la cartera de Educación.

Ante las palabras del ministro, el alcalde de Bogotá decidió responder publicando el video completo de la intervención en cuestión, acompañado por un mensaje en su cuenta de X: “Ministro, tal vez no entendió, pero con mucho gusto le explico”.

En este mensaje, Galán retomó el fondo de su argumento, reiterando que “decir que yo, como alcalde, no soy el pueblo significa que aún siendo un funcionario de elección popular, elegido por la mayoría del electorado de la ciudad, no puedo arrogarme la representatividad única del pueblo”.

El alcalde de la capital colombiana, además, le “echó en cara” al integrante del gabinete del presidente, Gustavo Petro, que él ni siquiera era un funcionario que escogieron en un proceso electoral.

“Y bueno, usted, que no ha sido elegido, tampoco puede. Es uno de los principios de la democracia, un sistema en el que ni siquiera el presidente puede hacerlo”, citaron del trino del alcalde en el periódico El Tiempo.

Galán le señaló al ministro que así se haya obtenido una victoria en las urnas, ese hecho no facultaba a pasarse por la faja la institucionalidad del país, recogieron de ese contrapunteo en el portal de noticias económicas Portafolio.

“El mandato popular no equivale a una autorización para saltarse las instituciones, las reglas y las formas”, advirtió el alcalde, y sostuvo que la legitimidad de las propuestas sometidas al voto popular requiere del debate y ajuste a través de los mecanismos institucionales: “Que el pueblo vote por unas propuestas no implica que unas reformas puedan imponerse eliminando incluso su discusión o modificación en el Consejo o en el Congreso, como corresponde según la propia Constitución”.

El alcalde de Bogotá aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje directo sobre la necesidad de respetar los límites que impone la Carta Magna, en un momento en que el debate sobre el alcance del poder presidencial y la vigencia de las instituciones se intensifica.

“Nuestras instituciones funcionan y la Constitución vive (...) la palabra más importante para quienes ocupamos cargos de poder sea la palabra: límites. Y eso es lo que representa la Constitución: límites de límites. A los gobernantes nos corresponde dirigir el barco, pero sin sobrepasar el mandato para el cual fuimos elegidos”, dijo Galán en otro de los apartes de su intervención.

El mandatario capitalino insistió en que el mandato conferido por la ciudadanía es limitado tanto en tiempo como en funciones, y que quienes resultan elegidos por el pueblo no se convierten en el pueblo mismo, sino en sus representantes.

“El mandato es limitado, lo es en el tiempo y las funciones, somos elegidos por tiempo determinado, por un trabajo delimitado, fuimos elegidos para respetar las reglas de juego y no caer en cantos de sirenas, no es un mandato para saltarse las instituciones, las reglas y las formas. Que el pueblo haya votado por unas propuestas no implica que unas reformas puedan imponerse eliminando su discusión o modificación”, expresó.