Lina Tejeiro reveló la verdad detrás de su radical cambio de look: “Ya era hora”

La actriz también habló del tiempo que espera para convertirse en mamá - crédito @rechismes/IG

Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores con un inesperado cambio de look, pasando de tener una larga cabellera como cuando prsentó el After de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada y Nuevo rico, nuevo pobre, a lucir nuevamente su cabello corto con un corte bob que llevó en su participación en La ley del corazón.

Aunque no se había referido a las razones por las que decidió cambiar, recientemente Tejeiro habló con sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas donde contó por qué tomó la decisión de cambiar su corte de cabello. “Y si no estás dispuesta a vivir esas etapas, mejor no te lo cortes”, advirtió Lina Tejeiro a quienes contemplan un cambio radical de imagen.

Lina Tejeiro contó cómo fueron los besos con Variel Sánchez en 'Nuevo rico, nuevo pobre' - crédito @caracoltv/TikTok

La actriz colombiana compartió recientemente en sus redes sociales el motivo detrás de su transformación. En un video que compartió a través de sus InstaStories, la también presentadora mostró su nuevo corte de cabello, un bob italiano a la altura de los hombros, acompañado de la frase: “Les juro que no lo pensé tanto. Solo sentí que ya era hora. De cambiar, de empezar otra vez, de dejar ir. El pelo crece… y yo también”.

La decisión de modificar su apariencia surgió tras un año de intensa actividad profesional, pues según explicó Tejeiro, su cabello había sido sometido a constantes procesos de estilizado: uso diario de secador, laca, pinzas y tintes aplicados cada dos o tres meses.

Lina Tejeiro publicó una sesión de fotos con Carla Giraldo y despertó comentarios de un nuevo enfrentamiento con Cristina Hurtado - crédito @carlagiraldo/Instagram

Este ritmo de trabajo deterioró notablemente la salud de su melena. Ante la pregunta de sus seguidores sobre la razón del cambio, la actriz fue clara: “Prefiero cortar el cabello que tratar de recuperarlo. Además, era la excusa perfecta para cortarlo porque yo quería cortarlo hace mucho tiempo, pero no podía por temas de trabajo. Soy fan del cabello corto, me parece superpráctico, me parece que se ve divino”.

La actriz enfatizó la importancia de estar preparada para las distintas fases que implica dejar crecer el cabello tras un corte de este tipo.

Lia Tejeiro sorprendió con un look similar al que llevó cuando grabó 'La ley del corazón' - crédito @linatejeiro/IG

Recomendó mantener el corte con regularidad para conservar su forma y advirtió que, durante el proceso de crecimiento, es posible que el cabello no luzca igual de atractivo. “Es importante cortarlo con cierta regularidad porque se ve bien en un largo determinado y, por último, cuando el cabello esté creciendo, es posible que la persona no lo vea igual de lindo”, concluyó.

Durante una dinámica con sus seguidores, Tejeiro abordó otras inquietudes de sus seguidores, como su deseo de tener hijos y detalles sobre su línea de pestañina, incluyendo recomendaciones para retirarla sin necesidad de aceite.

“De un tiempo para acá se ha despertado en mí ese instinto y de hecho lo conté en la portada que hice para la revista del mes de mayo. Lo que no sé aún es cuándo, pero yo creo que máximo, máximo tres años para ser mamá. Máximo”, respondió sobre el tiempo que esperará para convertirse en madre.

Lina Tejeiro espera convertirse en tres años en madre - crédito @linatejeiro/Instagram

Así las cosas, los seguidores de la actriz tendrán que esperar que se defina si será por gestación in vitro o si ya tiene entre sus planes estar con alguien sentimentalmente estable.

El video del cambio de imagen generó una oleada de comentarios positivos en sus redes sociales. Entre los mensajes destacados se encuentran: “De cualquier manera de se linda, creo que ese corte favorece mucho más su rostro”; “debe estar preparando un nuevo trabajo en televisión y por eso tuvo que cambiar de look”; “las personas nunca están contentas con nada, malo si se corta el pelo, que si subió de peso, déjenla ser feliz”, entre otros.