María Fernanda Cabal pidió a Gustavo Petro “no culpar a otros” por la crisis diplomática con Estados Unidos: “¿De qué habla?”

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que la política de paz del presidente Gustavo Petro ha favorecido a los grupos narcotraficantes - crédito Colprensa - Presidencia

Colombia y Estados Unidos atraviesan un momento de tensión e incertidumbre, tras el llamamiento a consultas que ordenaron ambos países a sus respectivos embajadores. El Gobierno norteamericano convocó a John T. McNamara, encargado de negocios interino en Bogotá, y el colombiano llamó al embajador Daniel García-Peña.

La crisis fue desatada por un discurso que dio el presidente Gustavo Petro en Cali (Valle del Cauca), el 11 de junio de 2025. Según expuso en ese momento, recibió información de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estaría detrás de un golpe de Estado en su contra. Sin embargo, tras el llamamiento a consultas, se retractó, asegurando que el funcionario norteamericano no habría alcanzado a ser involucrado en el supuesto plan.

En todo caso, a través de su cuenta de X, el primer mandatario afirmó que grupos criminales ligados al narcotráfico son las principales interesadas en la ruptura del vínculo bilateral entre las naciones. Esto, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha sido un aliado estratégico de Colombia en la lucha contra la exportación de estupefacientes. Sus relaciones diplomáticas se forjaron desde 1822.

La supuesta participación de políticos de Estados Unidos en un golpe de Estado contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató la crisis diplomática - crédito 123RF

“Son las fuerzas más organizadas del narcotráfico mundial de la cocaína, las que quieren la destrucción de las relaciones diplomáticas entre Colombia y los EEUU”, escribió el presidente en la red social.

María Fernanda Cabal culpó a Petro de la crisis diplomática con Estados Unidos

Sus declaraciones generaron malestar entre la oposición, que lo ha responsabilizado del deterioro de las relaciones con el país norteamericano. Pues, en una ocasión anterior, alcanzó a iniciar una guerra de aranceles entre ambos países luego de que Petro no recibiera a migrantes deportados de Estados Unidos.

Una de las personas que se pronunció al respecto fue la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Según la congresista del Centro Democrático, las decisiones del primer mandatario orientadas a la ejecución de su política de Paz Total han impedido reducir la economía ilícita.

En ese sentido, instó al presidente a asumir la culpabilidad que tendría en la situación actual con Estados Unidos. “¿De qué habla @petrogustavo? ¿Acaso no es con el narcotráfico que vive “hablando de paz”? Justo por eso no combate la siembra de coca ni enfrenta al narco. No venga ahora a culpar a otros de lo que usted mismo promueve con su permisividad”, aseveró la senadora de la oposición.

La congresista María Fernanda Cabal cuestionó a Gustavo Petro por asegurar que los criminales ligados al narcotráfico están interesados en la ruptura de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos - crédito @MariaFdaCabal/X

Colombia pasa por una de sus crisis diplomáticas más complejas: excanciller

El exembajador de Colombia en Washington y exministro de Relaciones Exteriores de Colombia Luis Gilberto Murillo se refirió a la tensión con Estados Unidos a través de una publicación en su cuenta de X. Según precisó, esta sería “una de las crisis diplomáticas más delicadas que ha enfrentado Colombia en los últimos años”.

Ante la incertidumbre que hay sobre el sostenimiento del vínculo diplomático y las consecuencias que debería afrontar Colombia en caso de una ruptura definitiva, Murillo llamó a devolver la gestión de las relaciones exteriores a un manejo tradicional y discreto. Insistió en que es necesario preservar la interlocución permanente y efectiva, indicando que si bien es posible que existan tensiones entre gobiernos, no debe perderse la capacidad de diálogo.

El exministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo aseguró estar en desacuerdo con la manera como se ha manejado la tensión con Estados Unidos - crédito Carlos Ortega/EFE

“Llamar a consultas a los embajadores es una herramienta legítima en diplomacia, pero su uso exige visión de Estado y evitar reacciones impulsivas. No comparto la forma en que se han manejado los recientes episodios de tensión con Estados Unidos”, precisó.

Así las cosas, el excanciller advirtió sobre el riesgo de transformar desacuerdos internacionales en disputas públicas, lo que podría agravar la situación diplomática. Su pronunciamiento se suma a al de otros políticos colombianos que piden una conducción prudente de la política exterior colombiana ante el actual contexto de incertidumbre.

Luis Gilberto Murillo calificó como “una de las más delicadas” la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos - crédito @LuisGMurillo/X