Alfredo Saade pidió la judicialización de Álvaro Leyva por asegurar que Petro podría no terminar su mandato: “Mensaje cifrado”

Alfredo Saade aseguró, sin pruebas, que Álvaro Leyva habría pedido que el presidente Gustavo Petro sea asesinado - crédito Luisa González/Reuters y Colprensa

El jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, rechazó las declaraciones que dio el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, en conversación con la revista Semana, sobre su presunto interés de perpetrar un golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Petro.

El excanciller, que pasó de ser un aliado del primer mandatario a convertirse en uno de sus más sonados opositores, aseguró que el primer mandatario podría terminar anticipadamente su periodo presidencial y que eso no implicaría necesariamente la ejecución de un plan que iría en contra de la Constitución Política.

“No necesariamente. Se puede enfermar, cualquier cosa le puede pasar a un presidente elegido, se puede morir, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que tener el cadáver hasta el último día de su mandato? No. Hay normas constitucionales, y no me voy a salir de esas normas”, detalló el exministro.

Al respecto, Saade mostró su molestia a través de una publicación en X, interpretando las palabras de Leyva como una supuesta petición de que el presidente Gustavo Petro sea asesinado.

“Rechazo el mensaje cifrado que envía el señor Leyva donde pide que el presidente @petrogustavo sea asesinado. Con esta respuesta podemos deducir que hace tiempos han tenido la intención de envenenarlo. Pido a la @FiscaliaCol se ordene la judicializacion del ex ministro”, indicó.

