Polo Polo pidió el retiro de la visa a diez congresistas ‘petristas’ por ser “antiestadounidenses y antiisraelíes”: ellos son

Miguel Polo Polo, representante a la Cámara por la curul afro, pidió a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia que considere el retiro de visas a varios congresistas del país, todos ellos identificados con posturas cercanas al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La solicitud fue publicada en su cuenta oficial de X y contiene una lista con nombres de diez legisladores, a quienes el legislador señala por promover discursos “abiertamente antiestadounidenses y antiisraelíes” y por respaldar lo que calificó como “socialismo autoritario”.

El planteamiento de Polo Polo se conoce después de la decisión de la administración de Estados Unidos, liderada por Donald Trump, de retirar visas a varios funcionarios del Gobierno Petro. Entre ellos figuran asesores, personas del círculo presidencial y altos cargos del Ejecutivo, de acuerdo con lo que se rumora desde el Departamento de Estado, algunas revocaciones se gestionaron de forma oficial y otras a través de procedimientos consulares discretos.

“Señores de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia (@USEmbassyBogota), reciban un cordial saludo”, inicia el mensaje que Polo Polo hizo público. Luego añade: “Me permito sugerir respetuosamente que se considere también el retiro de visas (...) a María José Pizarro, David Racero, Clara López, Alfredo Mondragón, Wilson Arias, Gloria Flórez, Isabel Zuleta, Mafe Carrascal, María del Mar Pizarro y Esmeralda Hernández”, escribió en su publicación, el representante a la Cámara.

La publicación del congresista generó múltiples reacciones en la red social, no solo por el evidente contexto de crisis, sino también porque incluyó a colegas suyos que, aunque no comparten su misma línea ideológica, comparten curul en el Senado y ahora aparecen involucrados indirectamente en las decisiones tomadas por el Ejecutivo frente al Gobierno de Estados Unidos.

Algunos de los comentarios que recibió la publicación destacan: “yo no he podido ver un tweet que valga la pena, que vergüenza que polo polo sea colombiano”; “En Colombia no hay debate: hay show mediático pa’ confundir”; “Dios mio, una persona que no sabe redactar ni una petición, es congresista. Increíble”; “Acuérdese que a Trump no le caen bien los homosexuales”.

Esta es la razón por la que Estados Unidos inicia retiro de visas a funcionarios del Gobierno Petro

Estados Unidos inició el retiro de visas a varios funcionarios del Gobierno colombiano en respuesta a recientes tensiones diplomáticas que han deteriorado la relación bilateral. Aunque no se hicieron públicos los nombres de los afectados, fuentes del Departamento de Estado confirmaron que el proceso ya está en marcha.

Esta medida fue adoptada luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera señalamientos directos contra congresistas estadounidenses, a quienes vinculó con presuntas acciones para desestabilizar su Gobierno. Además del retiro de visas, Washington llamó a consultas a su encargado de negocios en Bogotá, John T. McNamara, en lo que representa una señal clara de preocupación por el curso de la relación con Colombia.

En un comunicado, el Departamento de Estado calificó las declaraciones del Gobierno colombiano como “infundadas y reprensibles” y advirtió que se estudian más acciones. Aunque reiteraron que Colombia sigue siendo un aliado estratégico, destacaron la necesidad de replantear ciertos aspectos del vínculo bilateral.

El malestar en Washington se acentuó tras la decisión del Ejecutivo colombiano de suspender la extradición de algunos cabecillas de las disidencias de las Farc, lo que fue interpretado como una ruptura con acuerdos de cooperación judicial que son fundamentales en la agenda común de ambos países.

El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, afirmó que los llamados a consultas realizados por ambos gobiernos obedecen a decisiones soberanas y expresó que Colombia mantiene su compromiso con una relación basada en el respeto mutuo.